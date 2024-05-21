https://ria.ru/20240521/kalimatov-1947368405.html

Глава Ингушетии Калиматов поможет совершить хадж 24 жителям республики

Глава Ингушетии Калиматов поможет совершить хадж 24 жителям республики - РИА Новости, 21.05.2024

Глава Ингушетии Калиматов поможет совершить хадж 24 жителям республики

Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов вручил сертификаты на совершение хаджа 24 жителям республики, среди них родственники погибших участников СВО и... РИА Новости, 21.05.2024

2024-05-21T11:49

2024-05-21T11:49

2024-05-21T11:49

республика ингушетия

махмуд-али калиматов

мекка

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/15/1947369108_0:45:1280:765_1920x0_80_0_0_92f7e51958a2aa85be79cddc50fb8371.jpg

НАЛЬЧИК, 21 мая – РИА Новости. Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов вручил сертификаты на совершение хаджа 24 жителям республики, среди них родственники погибших участников СВО и правоохранителей, участники специальной военной операции, а также врачи и преподаватели, сообщила пресс-служба главы региона. "Двадцать четыре жителя республики получат возможность совершить паломничество к святыням ислама в Мекке и Медине благодаря помощи главы Ингушетии Махмуда-Али Калиматова", - говорится в сообщении. Руководитель региона вручил сертификаты на совершение хаджа родственникам погибших в СВО, участникам специальной военной операции, родственникам погибших при исполнении сотрудников правоохранительных органов, а также врачам и преподавателям. "Мы в Ингушетии всегда уделяем особое внимание поддержке наших граждан в их стремлении к совершению хаджа. Это не только религиозный долг, но и важный социальный аспект, который способствует укреплению наших традиционных ценностей и единства", - заявил Калиматов. Он пожелал паломникам легкого пути и выразил надежду, что посещение святых мест принесет каждому из них радость, благополучие и духовное очищение. В 2024 году из Ингушетии в хадж отправятся более 1,4 тысячи паломников. Для них со 2 по 28 июня будут организованы авиарейсы по маршрутам Магас-Медина и Джидда-Магас. Хадж - паломничество в Мекку (Саудовская Аравия) - является одним из пяти столпов ислама, его должен совершать каждый мусульманин, если у него есть такая возможность. В этом году хадж пройдет 14-19 июня.

https://ria.ru/20240515/selkhozproizvoditeli-1946230111.html

https://ria.ru/20240424/natsproekt-1941991329.html

мекка

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Артем Смирнов

Артем Смирнов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

махмуд-али калиматов, мекка