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Экипаж Ка-52М поразил опорные пункты и живую силу ВСУ - РИА Новости, 21.05.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
05:17 21.05.2024
https://ria.ru/20240521/ka-52m-1947320107.html
Экипаж Ка-52М поразил опорные пункты и живую силу ВСУ
Экипаж Ка-52М поразил опорные пункты и живую силу ВСУ - РИА Новости, 21.05.2024
Экипаж Ка-52М поразил опорные пункты и живую силу ВСУ
Экипаж российского вертолета Ка-52М поразил подразделения украинских военнослужащих в зоне проведения специальной военной операции, сообщили в Минобороны... РИА Новости, 21.05.2024
2024-05-21T05:17
2024-05-21T05:17
специальная военная операция на украине
россия
безопасность
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МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Экипаж российского вертолета Ка-52М поразил подразделения украинских военнослужащих в зоне проведения специальной военной операции, сообщили в Минобороны России. "Экипаж армейской авиации на вертолете Ка-52М выполнил удар неуправляемыми авиационными ракетами по опорным пунктам и живой силе противника в зоне ответственности группировки войск "Центр", - говорится в сообщении. Отмечается, что после применения авиационных средств поражения, экипаж выполнил противоракетный маневр, выпустил тепловые ловушки и вернулся на аэродром вылета. "Выполнили боевой вылет для поддержки нашей пехоты. Прилетели в район цели, ПАН (передовой авианаводчик, - ред.) подсказал, что живая сила противника находится в посадке, отработали по ним неуправляемым ракетным вооружением, далее вернусь на аэродром посадки", – приводит Минобороны слова командира вертолёта Дмитрия. Согласно докладам передового авианаводчика, все указанные цели были успешно поражены, уточнили в Минобороны. Российское ведомство также продемонстрировало кадры боевого вылета. На них можно видеть, как вертолёт на аэродроме готовится к заданию, взлетает и на минимальной высоте добирается до района нанесения удара и с кабрирования выпускает ракеты. Также показаны кадры попадания ракет по целям. Видно, как после выполнения задачи Ка-52М возвращается на аэродром.
https://ria.ru/20240513/ka-52m-1945489759.html
https://ria.ru/20240402/ka-52-1937233915.html
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россия, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Безопасность
Экипаж Ка-52М поразил опорные пункты и живую силу ВСУ

Экипаж Ка-52М ВКС России поразил опорники и живую силу ВСУ зоне спецоперации

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкУдарный вертолет Ка-52
Ударный вертолет Ка-52 - РИА Новости, 1920, 21.05.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Ударный вертолет Ка-52 . Архивное фото
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МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Экипаж российского вертолета Ка-52М поразил подразделения украинских военнослужащих в зоне проведения специальной военной операции, сообщили в Минобороны России.
«
"Экипаж армейской авиации на вертолете Ка-52М выполнил удар неуправляемыми авиационными ракетами по опорным пунктам и живой силе противника в зоне ответственности группировки войск "Центр", - говорится в сообщении.
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Экипаж Ка-52М поразил опорные пункты и подразделения ВСУ
13 мая, 05:29
Отмечается, что после применения авиационных средств поражения, экипаж выполнил противоракетный маневр, выпустил тепловые ловушки и вернулся на аэродром вылета.
"Выполнили боевой вылет для поддержки нашей пехоты. Прилетели в район цели, ПАН (передовой авианаводчик, - ред.) подсказал, что живая сила противника находится в посадке, отработали по ним неуправляемым ракетным вооружением, далее вернусь на аэродром посадки", – приводит Минобороны слова командира вертолёта Дмитрия.
Согласно докладам передового авианаводчика, все указанные цели были успешно поражены, уточнили в Минобороны.
Российское ведомство также продемонстрировало кадры боевого вылета. На них можно видеть, как вертолёт на аэродроме готовится к заданию, взлетает и на минимальной высоте добирается до района нанесения удара и с кабрирования выпускает ракеты. Также показаны кадры попадания ракет по целям. Видно, как после выполнения задачи Ка-52М возвращается на аэродром.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияБезопасность
 
 
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