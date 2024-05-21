https://ria.ru/20240521/ka-52m-1947320107.html

Экипаж Ка-52М поразил опорные пункты и живую силу ВСУ

Экипаж Ка-52М поразил опорные пункты и живую силу ВСУ - РИА Новости, 21.05.2024

Экипаж Ка-52М поразил опорные пункты и живую силу ВСУ

Экипаж российского вертолета Ка-52М поразил подразделения украинских военнослужащих в зоне проведения специальной военной операции, сообщили в Минобороны... РИА Новости, 21.05.2024

2024-05-21T05:17

2024-05-21T05:17

2024-05-21T05:17

специальная военная операция на украине

россия

безопасность

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/1f/1887381240_0:348:3022:2048_1920x0_80_0_0_434fc0565802b763adf805e6a7b658b1.jpg

МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Экипаж российского вертолета Ка-52М поразил подразделения украинских военнослужащих в зоне проведения специальной военной операции, сообщили в Минобороны России. "Экипаж армейской авиации на вертолете Ка-52М выполнил удар неуправляемыми авиационными ракетами по опорным пунктам и живой силе противника в зоне ответственности группировки войск "Центр", - говорится в сообщении. Отмечается, что после применения авиационных средств поражения, экипаж выполнил противоракетный маневр, выпустил тепловые ловушки и вернулся на аэродром вылета. "Выполнили боевой вылет для поддержки нашей пехоты. Прилетели в район цели, ПАН (передовой авианаводчик, - ред.) подсказал, что живая сила противника находится в посадке, отработали по ним неуправляемым ракетным вооружением, далее вернусь на аэродром посадки", – приводит Минобороны слова командира вертолёта Дмитрия. Согласно докладам передового авианаводчика, все указанные цели были успешно поражены, уточнили в Минобороны. Российское ведомство также продемонстрировало кадры боевого вылета. На них можно видеть, как вертолёт на аэродроме готовится к заданию, взлетает и на минимальной высоте добирается до района нанесения удара и с кабрирования выпускает ракеты. Также показаны кадры попадания ракет по целям. Видно, как после выполнения задачи Ка-52М возвращается на аэродром.

https://ria.ru/20240513/ka-52m-1945489759.html

https://ria.ru/20240402/ka-52-1937233915.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, безопасность