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Шольц выразил соболезнования в связи с гибелью президента Ирана
Шольц выразил соболезнования в связи с гибелью президента Ирана - РИА Новости, 21.05.2024
Шольц выразил соболезнования в связи с гибелью президента Ирана
Канцлер Германии Олаф Шольц выразил во вторник соболезнования Ирану в связи с гибелью в авиакатастрофе президента страны Эбрахима Раиси, говорится в телеграмме, РИА Новости, 21.05.2024
2024-05-21T15:20
2024-05-21T15:20
2024-05-21T15:20
в мире
иран
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олаф шольц
мохаммад мохбер
хосейн амир абдоллахиан
крушение вертолета президента ирана
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МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Канцлер Германии Олаф Шольц выразил во вторник соболезнования Ирану в связи с гибелью в авиакатастрофе президента страны Эбрахима Раиси, говорится в телеграмме, текст которой приводит правительство ФРГ. "Мы получили известие о крушении вертолета и смерти президента Раиси. Мы выражаем соболезнования правительству Исламской Республики Иран и семьям погибших в результате авиакатастрофы", - говорится в тексте телеграммы, направленной врио президента Ирана, первому вице-президенту Мохаммаду Мохберу. Президент Ирана Раиси, министр иностранных дел Хосейн Амир Абдоллахиан и ряд других официальных лиц страны погибли в результате крушения вертолета в провинции Восточный Азербайджан на северо-западе Ирана 19 мая. Утром 20 мая вице-президент Ирана Мохсен Мансури подтвердил сообщения о гибели президента и его делегации, которые возвращались после визита в Азербайджан.
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в мире, иран, германия, азербайджан, олаф шольц, мохаммад мохбер, хосейн амир абдоллахиан, крушение вертолета президента ирана
В мире, Иран, Германия, Азербайджан, Олаф Шольц, Мохаммад Мохбер, Хосейн Амир Абдоллахиан, Крушение вертолета президента Ирана
Шольц выразил соболезнования в связи с гибелью президента Ирана
Канцлер Германии Шольц выразил соболезнования Ирану в связи с гибелью Раиси