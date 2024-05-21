Рейтинг@Mail.ru
Шольц выразил соболезнования в связи с гибелью президента Ирана - РИА Новости, 21.05.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:20 21.05.2024
https://ria.ru/20240521/iran-1947442311.html
Шольц выразил соболезнования в связи с гибелью президента Ирана
Шольц выразил соболезнования в связи с гибелью президента Ирана - РИА Новости, 21.05.2024
Шольц выразил соболезнования в связи с гибелью президента Ирана
Канцлер Германии Олаф Шольц выразил во вторник соболезнования Ирану в связи с гибелью в авиакатастрофе президента страны Эбрахима Раиси, говорится в телеграмме, РИА Новости, 21.05.2024
2024-05-21T15:20
2024-05-21T15:20
в мире
иран
германия
азербайджан
олаф шольц
мохаммад мохбер
хосейн амир абдоллахиан
крушение вертолета президента ирана
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/0a/1901696869_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_7824fa3371fcf9a298504c475bfc827e.jpg
МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Канцлер Германии Олаф Шольц выразил во вторник соболезнования Ирану в связи с гибелью в авиакатастрофе президента страны Эбрахима Раиси, говорится в телеграмме, текст которой приводит правительство ФРГ. "Мы получили известие о крушении вертолета и смерти президента Раиси. Мы выражаем соболезнования правительству Исламской Республики Иран и семьям погибших в результате авиакатастрофы", - говорится в тексте телеграммы, направленной врио президента Ирана, первому вице-президенту Мохаммаду Мохберу. Президент Ирана Раиси, министр иностранных дел Хосейн Амир Абдоллахиан и ряд других официальных лиц страны погибли в результате крушения вертолета в провинции Восточный Азербайджан на северо-западе Ирана 19 мая. Утром 20 мая вице-президент Ирана Мохсен Мансури подтвердил сообщения о гибели президента и его делегации, которые возвращались после визита в Азербайджан.
https://ria.ru/20240521/trkiye-1947378523.html
иран
германия
азербайджан
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/0a/1901696869_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_aac17aa346b0638aa5d71f5ef303a466.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, иран, германия, азербайджан, олаф шольц, мохаммад мохбер, хосейн амир абдоллахиан, крушение вертолета президента ирана
В мире, Иран, Германия, Азербайджан, Олаф Шольц, Мохаммад Мохбер, Хосейн Амир Абдоллахиан, Крушение вертолета президента Ирана
Шольц выразил соболезнования в связи с гибелью президента Ирана

Канцлер Германии Шольц выразил соболезнования Ирану в связи с гибелью Раиси

© AP Photo / Markus SchreiberКанцлер Германии Олаф Шольц
Канцлер Германии Олаф Шольц - РИА Новости, 1920, 21.05.2024
© AP Photo / Markus Schreiber
Канцлер Германии Олаф Шольц. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Канцлер Германии Олаф Шольц выразил во вторник соболезнования Ирану в связи с гибелью в авиакатастрофе президента страны Эбрахима Раиси, говорится в телеграмме, текст которой приводит правительство ФРГ.
"Мы получили известие о крушении вертолета и смерти президента Раиси. Мы выражаем соболезнования правительству Исламской Республики Иран и семьям погибших в результате авиакатастрофы", - говорится в тексте телеграммы, направленной врио президента Ирана, первому вице-президенту Мохаммаду Мохберу.
Спасатели на месте крушения вертолета президента Ирана в провинции Восточный Азербайджан - РИА Новости, 1920, 21.05.2024
СМИ сообщили новые детали крушения вертолета Раиси
Вчера, 12:17
Президент Ирана Раиси, министр иностранных дел Хосейн Амир Абдоллахиан и ряд других официальных лиц страны погибли в результате крушения вертолета в провинции Восточный Азербайджан на северо-западе Ирана 19 мая. Утром 20 мая вице-президент Ирана Мохсен Мансури подтвердил сообщения о гибели президента и его делегации, которые возвращались после визита в Азербайджан.
 
В миреИранГерманияАзербайджанОлаф ШольцМохаммад МохберХосейн Амир АбдоллахианКрушение вертолета президента Ирана
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала