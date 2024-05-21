https://ria.ru/20240521/iran-1947442311.html

Шольц выразил соболезнования в связи с гибелью президента Ирана

Шольц выразил соболезнования в связи с гибелью президента Ирана - РИА Новости, 21.05.2024

Шольц выразил соболезнования в связи с гибелью президента Ирана

Канцлер Германии Олаф Шольц выразил во вторник соболезнования Ирану в связи с гибелью в авиакатастрофе президента страны Эбрахима Раиси, говорится в телеграмме, РИА Новости, 21.05.2024

2024-05-21T15:20

2024-05-21T15:20

2024-05-21T15:20

в мире

иран

германия

азербайджан

олаф шольц

мохаммад мохбер

хосейн амир абдоллахиан

крушение вертолета президента ирана

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МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Канцлер Германии Олаф Шольц выразил во вторник соболезнования Ирану в связи с гибелью в авиакатастрофе президента страны Эбрахима Раиси, говорится в телеграмме, текст которой приводит правительство ФРГ. "Мы получили известие о крушении вертолета и смерти президента Раиси. Мы выражаем соболезнования правительству Исламской Республики Иран и семьям погибших в результате авиакатастрофы", - говорится в тексте телеграммы, направленной врио президента Ирана, первому вице-президенту Мохаммаду Мохберу. Президент Ирана Раиси, министр иностранных дел Хосейн Амир Абдоллахиан и ряд других официальных лиц страны погибли в результате крушения вертолета в провинции Восточный Азербайджан на северо-западе Ирана 19 мая. Утром 20 мая вице-президент Ирана Мохсен Мансури подтвердил сообщения о гибели президента и его делегации, которые возвращались после визита в Азербайджан.

https://ria.ru/20240521/trkiye-1947378523.html

иран

германия

азербайджан

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в мире, иран, германия, азербайджан, олаф шольц, мохаммад мохбер, хосейн амир абдоллахиан, крушение вертолета президента ирана