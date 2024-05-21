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Украина не выражала Ирану соболезнований, заявил посол в России - РИА Новости, 21.05.2024
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11:40 21.05.2024
https://ria.ru/20240521/iran-1947368507.html
Украина не выражала Ирану соболезнований, заявил посол в России
Украина не выражала Ирану соболезнований, заявил посол в России - РИА Новости, 21.05.2024
Украина не выражала Ирану соболезнований, заявил посол в России
Киев официально не выражал Тегерану соболезнования в связи со смертью президента Ирана и главы министерства иностранных дел, рассказал иранский посол в России... РИА Новости, 21.05.2024
2024-05-21T11:40
2024-05-21T11:40
в мире
иран
россия
казем джалали
украина
хосейн амир абдоллахиан
ибрахим раиси
крушение вертолета президента ирана
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МОСКВА, 21 мая — РИА Новости. Киев официально не выражал Тегерану соболезнования в связи со смертью президента Ирана и главы министерства иностранных дел, рассказал иранский посол в России Казем Джалали. "Я не слышал об этом", - сказал Джалали в эфире "Соловьев LIVE" в ответ на вопрос о том, выражал ли официальный Киев соболезнования в связи со смертью иранского президента. Вертолет, перевозивший президента Ирана Эбрахима Раиси, министра иностранных дел Хосейна Амира Абдоллахиана и других официальных лиц, потерпел крушение 19 мая на северо-западе страны в районе Верзеган. Утром 20 мая вице-президент Ирана Мохсен Мансури подтвердил сообщения о гибели президента и его делегации при крушении вертолета. Делегация возвращалась после визита в Азербайджан, где Раиси и его азербайджанский коллега Ильхам Алиев участвовали в церемонии открытия гидроузла "Гыз Галасы" и вводе в эксплуатацию гидроузла "Худаферин" на пограничной реке Аракс.
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в мире, иран, россия, казем джалали, украина, хосейн амир абдоллахиан, ибрахим раиси, крушение вертолета президента ирана
В мире, Иран, Россия, Казем Джалали, Украина, Хосейн Амир Абдоллахиан, Ибрахим Раиси, Крушение вертолета президента Ирана
Украина не выражала Ирану соболезнований, заявил посол в России

Посол Джалали: Украина официально не выражала Ирану соболезнований по Раиси

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкФлаг Ирана над зданием посольства страны в Москве, приспущенный в знак траура по погибшему президенту страны Эбрахиму Раиси и главе иранского МИД Хосейну Абдоллахиану
Флаг Ирана над зданием посольства страны в Москве, приспущенный в знак траура по погибшему президенту страны Эбрахиму Раиси и главе иранского МИД Хосейну Абдоллахиану - РИА Новости, 1920, 21.05.2024
© РИА Новости / Максим Блинов
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Флаг Ирана над зданием посольства страны в Москве, приспущенный в знак траура по погибшему президенту страны Эбрахиму Раиси и главе иранского МИД Хосейну Абдоллахиану
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 мая — РИА Новости. Киев официально не выражал Тегерану соболезнования в связи со смертью президента Ирана и главы министерства иностранных дел, рассказал иранский посол в России Казем Джалали.
"Я не слышал об этом", - сказал Джалали в эфире "Соловьев LIVE" в ответ на вопрос о том, выражал ли официальный Киев соболезнования в связи со смертью иранского президента.
Вертолет, перевозивший президента Ирана Эбрахима Раиси, министра иностранных дел Хосейна Амира Абдоллахиана и других официальных лиц, потерпел крушение 19 мая на северо-западе страны в районе Верзеган. Утром 20 мая вице-президент Ирана Мохсен Мансури подтвердил сообщения о гибели президента и его делегации при крушении вертолета. Делегация возвращалась после визита в Азербайджан, где Раиси и его азербайджанский коллега Ильхам Алиев участвовали в церемонии открытия гидроузла "Гыз Галасы" и вводе в эксплуатацию гидроузла "Худаферин" на пограничной реке Аракс.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 21.05.2024
Самый страшный сценарий: гибель иранского президента испугала мир
Вчера, 08:00
 
В миреИранРоссияКазем ДжалалиУкраинаХосейн Амир АбдоллахианИбрахим РаисиКрушение вертолета президента Ирана
 
 
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