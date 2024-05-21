https://ria.ru/20240521/iran-1947368507.html

Украина не выражала Ирану соболезнований, заявил посол в России

Украина не выражала Ирану соболезнований, заявил посол в России - РИА Новости, 21.05.2024

Украина не выражала Ирану соболезнований, заявил посол в России

Киев официально не выражал Тегерану соболезнования в связи со смертью президента Ирана и главы министерства иностранных дел, рассказал иранский посол в России... РИА Новости, 21.05.2024

2024-05-21T11:40

2024-05-21T11:40

2024-05-21T11:40

в мире

иран

россия

казем джалали

украина

хосейн амир абдоллахиан

ибрахим раиси

крушение вертолета президента ирана

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МОСКВА, 21 мая — РИА Новости. Киев официально не выражал Тегерану соболезнования в связи со смертью президента Ирана и главы министерства иностранных дел, рассказал иранский посол в России Казем Джалали. "Я не слышал об этом", - сказал Джалали в эфире "Соловьев LIVE" в ответ на вопрос о том, выражал ли официальный Киев соболезнования в связи со смертью иранского президента. Вертолет, перевозивший президента Ирана Эбрахима Раиси, министра иностранных дел Хосейна Амира Абдоллахиана и других официальных лиц, потерпел крушение 19 мая на северо-западе страны в районе Верзеган. Утром 20 мая вице-президент Ирана Мохсен Мансури подтвердил сообщения о гибели президента и его делегации при крушении вертолета. Делегация возвращалась после визита в Азербайджан, где Раиси и его азербайджанский коллега Ильхам Алиев участвовали в церемонии открытия гидроузла "Гыз Галасы" и вводе в эксплуатацию гидроузла "Худаферин" на пограничной реке Аракс.

https://ria.ru/20240521/gibel-1947303439.html

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Кирилл Волков

в мире, иран, россия, казем джалали, украина, хосейн амир абдоллахиан, ибрахим раиси, крушение вертолета президента ирана