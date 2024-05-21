Украина не выражала Ирану соболезнований, заявил посол в России
Посол Джалали: Украина официально не выражала Ирану соболезнований по Раиси
© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкФлаг Ирана над зданием посольства страны в Москве, приспущенный в знак траура по погибшему президенту страны Эбрахиму Раиси и главе иранского МИД Хосейну Абдоллахиану
Флаг Ирана над зданием посольства страны в Москве, приспущенный в знак траура по погибшему президенту страны Эбрахиму Раиси и главе иранского МИД Хосейну Абдоллахиану
МОСКВА, 21 мая — РИА Новости. Киев официально не выражал Тегерану соболезнования в связи со смертью президента Ирана и главы министерства иностранных дел, рассказал иранский посол в России Казем Джалали.
"Я не слышал об этом", - сказал Джалали в эфире "Соловьев LIVE" в ответ на вопрос о том, выражал ли официальный Киев соболезнования в связи со смертью иранского президента.
Вертолет, перевозивший президента Ирана Эбрахима Раиси, министра иностранных дел Хосейна Амира Абдоллахиана и других официальных лиц, потерпел крушение 19 мая на северо-западе страны в районе Верзеган. Утром 20 мая вице-президент Ирана Мохсен Мансури подтвердил сообщения о гибели президента и его делегации при крушении вертолета. Делегация возвращалась после визита в Азербайджан, где Раиси и его азербайджанский коллега Ильхам Алиев участвовали в церемонии открытия гидроузла "Гыз Галасы" и вводе в эксплуатацию гидроузла "Худаферин" на пограничной реке Аракс.