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Эксперт прокомментировал крушение вертолета с президентом Ирана - РИА Новости, 21.05.2024
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08:21 21.05.2024 (обновлено: 08:32 21.05.2024)
https://ria.ru/20240521/iran-1947328828.html
Эксперт прокомментировал крушение вертолета с президентом Ирана
Эксперт прокомментировал крушение вертолета с президентом Ирана - РИА Новости, 21.05.2024
Эксперт прокомментировал крушение вертолета с президентом Ирана
Различные варианты причин катастрофы вертолета с президентом и главой МИД Ирана следует рассматривать на фоне ряда резонансных случаев гибели высокопоставленных РИА Новости, 21.05.2024
2024-05-21T08:21
2024-05-21T08:32
в мире
иран
сирия
багдад (город)
касем сулеймани
хосейн амир абдоллахиан
в мире
крушение вертолета президента ирана
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СТАМБУЛ, 21 мая – РИА Новости. Различные варианты причин катастрофы вертолета с президентом и главой МИД Ирана следует рассматривать на фоне ряда резонансных случаев гибели высокопоставленных иранских чиновников, заявил РИА Новости директор Центра исследований и реализации стратегий безопасности и обороны (GÜVSAM), профессор стамбульского университета Истинье и генерал в отставке Фахри Эренель. Вертолет, перевозивший президента Ирана Эбрахима Раиси, министра иностранных дел Хосейна Амира Абдоллахиана и других официальных лиц, потерпел крушение 19 мая на северо-западе страны в районе Верзеган. Утром 20 мая вице-президент Ирана Мохсен Мансури подтвердил сообщения о гибели президента и его делегации при крушении вертолета. СМИ сообщали, что разбился вертолет Bell-212 американского производства. Вертолет полностью разрушился, власти заявляли, что причиной аварии предварительно стали технические неполадки и сложные погодные условия. "Иран - страна, потерявшая многих в результате заказных убийств. Среди жертв - Касем Сулеймани, ученые, работавшие в сфере атома, те, кто погиб после удара по консульству Ирана в Дамаске", - отметил Эренель. "В связи с этим необходимо оценивать любые варианты. Напряженность в отношениях Ирана с Израилем и убийства (иранских деятелей - ред.) в прошлом заставляют рассмотреть все возможные сценарии", - ответил Эренель на вопрос о возможном уголовном следе в смерти иранских чиновников. Удар по зданию генерального консульства Ирана в столице Сирии Дамаске израильские ВВС нанесли 1 апреля. По данным КСИР, тогда погибли семь офицеров корпуса, в том числе двое высокопоставленных генералов-советников: Мохаммад Реза Захеди, командующий силами "Кудс" КСИР в Сирии и Ливане, а также его заместитель, бригадный генерал Мохаммад Хади Хаджи Рахими. В ночь на 3 января 2020 года в результате проведенной США в районе международного аэропорта Багдада операции были убиты иранский генерал, командующий спецподразделением КСИР Касем Сулеймани и заместитель главы иракского шиитского ополчения Абу Махди аль-Мухандис. В Вашингтоне их считают причастными к организации нападения на американское посольство в Багдаде 31 декабря 2019 года. В ответ Иран нанес удары по американским базам в Ираке, в том числе по Айн-аль-Асад.
https://ria.ru/20240520/raisi-1947092391.html
https://ria.ru/20240520/iran-1947171535.html
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иран
сирия
багдад (город)
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в мире, иран, сирия, багдад (город), касем сулеймани, хосейн амир абдоллахиан, крушение вертолета президента ирана
В мире, Иран, Сирия, Багдад (город), Касем Сулеймани, Хосейн Амир Абдоллахиан, В мире, Крушение вертолета президента Ирана
В мире
Эксперт прокомментировал крушение вертолета с президентом Ирана

Эксперт Эренель: возможны разные варианты причин крушения вертолета с Раиси

© РИА Новости / Марина Вялова | Перейти в медиабанкТраурный митинг в Тегеране в память о погибшем президенте Ирана Эбрахиме Раиси
Траурный митинг в Тегеране в память о погибшем президенте Ирана Эбрахиме Раиси - РИА Новости, 1920, 21.05.2024
© РИА Новости / Марина Вялова
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Траурный митинг в Тегеране в память о погибшем президенте Ирана Эбрахиме Раиси
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СТАМБУЛ, 21 мая – РИА Новости. Различные варианты причин катастрофы вертолета с президентом и главой МИД Ирана следует рассматривать на фоне ряда резонансных случаев гибели высокопоставленных иранских чиновников, заявил РИА Новости директор Центра исследований и реализации стратегий безопасности и обороны (GÜVSAM), профессор стамбульского университета Истинье и генерал в отставке Фахри Эренель.
Вертолет, перевозивший президента Ирана Эбрахима Раиси, министра иностранных дел Хосейна Амира Абдоллахиана и других официальных лиц, потерпел крушение 19 мая на северо-западе страны в районе Верзеган. Утром 20 мая вице-президент Ирана Мохсен Мансури подтвердил сообщения о гибели президента и его делегации при крушении вертолета.
Последнее фото вертолета, на борту которого находился президент Ирана Эбрахим Раиси, граница Ирана и Азербайджана - РИА Новости, 1920, 20.05.2024
Ливийский эксперт не исключил причастность Запада к падению вертолета Раиси
20 мая, 07:52
СМИ сообщали, что разбился вертолет Bell-212 американского производства. Вертолет полностью разрушился, власти заявляли, что причиной аварии предварительно стали технические неполадки и сложные погодные условия.
"Иран - страна, потерявшая многих в результате заказных убийств. Среди жертв - Касем Сулеймани, ученые, работавшие в сфере атома, те, кто погиб после удара по консульству Ирана в Дамаске", - отметил Эренель.
Президент Ирана Ибрахим Раиси - РИА Новости, 1920, 20.05.2024
Что будет с Ираном после гибели Раиси
20 мая, 13:34
"В связи с этим необходимо оценивать любые варианты. Напряженность в отношениях Ирана с Израилем и убийства (иранских деятелей - ред.) в прошлом заставляют рассмотреть все возможные сценарии", - ответил Эренель на вопрос о возможном уголовном следе в смерти иранских чиновников.
Удар по зданию генерального консульства Ирана в столице Сирии Дамаске израильские ВВС нанесли 1 апреля. По данным КСИР, тогда погибли семь офицеров корпуса, в том числе двое высокопоставленных генералов-советников: Мохаммад Реза Захеди, командующий силами "Кудс" КСИР в Сирии и Ливане, а также его заместитель, бригадный генерал Мохаммад Хади Хаджи Рахими.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 21.05.2024
Самый страшный сценарий: гибель иранского президента испугала мир
Вчера, 08:00
В ночь на 3 января 2020 года в результате проведенной США в районе международного аэропорта Багдада операции были убиты иранский генерал, командующий спецподразделением КСИР Касем Сулеймани и заместитель главы иракского шиитского ополчения Абу Махди аль-Мухандис. В Вашингтоне их считают причастными к организации нападения на американское посольство в Багдаде 31 декабря 2019 года. В ответ Иран нанес удары по американским базам в Ираке, в том числе по Айн-аль-Асад.
 
В миреВ миреИранСирияБагдад (город)Касем СулейманиХосейн Амир АбдоллахианКрушение вертолета президента Ирана
 
 
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