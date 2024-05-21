Эксперт прокомментировал крушение вертолета с президентом Ирана
Эксперт Эренель: возможны разные варианты причин крушения вертолета с Раиси
© РИА Новости / Марина Вялова | Перейти в медиабанкТраурный митинг в Тегеране в память о погибшем президенте Ирана Эбрахиме Раиси
Траурный митинг в Тегеране в память о погибшем президенте Ирана Эбрахиме Раиси
СТАМБУЛ, 21 мая – РИА Новости. Различные варианты причин катастрофы вертолета с президентом и главой МИД Ирана следует рассматривать на фоне ряда резонансных случаев гибели высокопоставленных иранских чиновников, заявил РИА Новости директор Центра исследований и реализации стратегий безопасности и обороны (GÜVSAM), профессор стамбульского университета Истинье и генерал в отставке Фахри Эренель.
Вертолет, перевозивший президента Ирана Эбрахима Раиси, министра иностранных дел Хосейна Амира Абдоллахиана и других официальных лиц, потерпел крушение 19 мая на северо-западе страны в районе Верзеган. Утром 20 мая вице-президент Ирана Мохсен Мансури подтвердил сообщения о гибели президента и его делегации при крушении вертолета.
СМИ сообщали, что разбился вертолет Bell-212 американского производства. Вертолет полностью разрушился, власти заявляли, что причиной аварии предварительно стали технические неполадки и сложные погодные условия.
"Иран - страна, потерявшая многих в результате заказных убийств. Среди жертв - Касем Сулеймани, ученые, работавшие в сфере атома, те, кто погиб после удара по консульству Ирана в Дамаске", - отметил Эренель.
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"В связи с этим необходимо оценивать любые варианты. Напряженность в отношениях Ирана с Израилем и убийства (иранских деятелей - ред.) в прошлом заставляют рассмотреть все возможные сценарии", - ответил Эренель на вопрос о возможном уголовном следе в смерти иранских чиновников.
Удар по зданию генерального консульства Ирана в столице Сирии Дамаске израильские ВВС нанесли 1 апреля. По данным КСИР, тогда погибли семь офицеров корпуса, в том числе двое высокопоставленных генералов-советников: Мохаммад Реза Захеди, командующий силами "Кудс" КСИР в Сирии и Ливане, а также его заместитель, бригадный генерал Мохаммад Хади Хаджи Рахими.
В ночь на 3 января 2020 года в результате проведенной США в районе международного аэропорта Багдада операции были убиты иранский генерал, командующий спецподразделением КСИР Касем Сулеймани и заместитель главы иракского шиитского ополчения Абу Махди аль-Мухандис. В Вашингтоне их считают причастными к организации нападения на американское посольство в Багдаде 31 декабря 2019 года. В ответ Иран нанес удары по американским базам в Ираке, в том числе по Айн-аль-Асад.