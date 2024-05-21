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Сургутский район Югры готов протестировать инфосистему по госзакупкам - РИА Новости, 21.05.2024
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Иллюстрация - Ханты-Мансийский Автономный Округ
Ханты-Мансийский Автономный Округ
 
12:52 21.05.2024
https://ria.ru/20240521/infosistema-1947389220.html
Сургутский район Югры готов протестировать инфосистему по госзакупкам
Сургутский район Югры готов протестировать инфосистему по госзакупкам - РИА Новости, 21.05.2024
Сургутский район Югры готов протестировать инфосистему по госзакупкам
Сургутский район Ханты-Мансийского автономного округа может стать пилотной площадкой для тестирования новой информационной системы по госзакупкам, сообщил глава РИА Новости, 21.05.2024
2024-05-21T12:52
2024-05-21T12:52
ханты-мансийский автономный округ
сургутский район
министерство финансов рф (минфин россии)
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 21 мая – РИА Новости. Сургутский район Ханты-Мансийского автономного округа может стать пилотной площадкой для тестирования новой информационной системы по госзакупкам, сообщил глава муниципалитета Андрей Трубецкой. "Сургутский район готов стать пилотной площадкой для тестирования новой инфосистемы по госзакупкам. Муниципалитет направил такое предложение в Федеральное казначейство в рамках Всероссийского форума-выставки "Госзаказ", - написал Трубецкой в своем Telegram-канале. По его словам, тестирование предполагает заключение контрактов с единственным поставщиком в цифровом формате, что станет еще одним шагом в повышении прозрачности системы закупок района. Как подчеркнул Трубецкой, муниципалитет имеет успешный опыт внедрения цифровых сервисов в закупочную отрасль. Так, Сургутский район одним из первых в Югре начал использовать электронный магазин для малых закупок и присоединился к ГИС "Госзаказ". Помимо этого, в рамках форума Сургутский район направил предложения в Минфин о внесении изменений в законодательство о контрактной системе. Оно заключается в увеличении пороговых значений начальных цен контрактов с предпринимателями с 20 до 50 миллионов рублей, что позволит повысить привлекательность участия в закупках, а также уменьшить сроки заключения контрактов по итогам закупок с 10 до 5 дней.
https://ria.ru/20240505/pomosch-1943978941.html
сургутский район
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сургутский район, министерство финансов рф (минфин россии)
Ханты-Мансийский Автономный Округ, Сургутский район, Министерство финансов РФ (Минфин России)

Сургутский район Югры готов протестировать инфосистему по госзакупкам

© Фото : предоставлено администрацией Сургутского района Глава Сургутского района ХМАО Андрей Трубецкой
 Глава Сургутского района ХМАО Андрей Трубецкой - РИА Новости, 1920, 21.05.2024
© Фото : предоставлено администрацией Сургутского района
Глава Сургутского района ХМАО Андрей Трубецкой
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 21 мая – РИА Новости. Сургутский район Ханты-Мансийского автономного округа может стать пилотной площадкой для тестирования новой информационной системы по госзакупкам, сообщил глава муниципалитета Андрей Трубецкой.
"Сургутский район готов стать пилотной площадкой для тестирования новой инфосистемы по госзакупкам. Муниципалитет направил такое предложение в Федеральное казначейство в рамках Всероссийского форума-выставки "Госзаказ", - написал Трубецкой в своем Telegram-канале.
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По его словам, тестирование предполагает заключение контрактов с единственным поставщиком в цифровом формате, что станет еще одним шагом в повышении прозрачности системы закупок района. Как подчеркнул Трубецкой, муниципалитет имеет успешный опыт внедрения цифровых сервисов в закупочную отрасль. Так, Сургутский район одним из первых в Югре начал использовать электронный магазин для малых закупок и присоединился к ГИС "Госзаказ".
Помимо этого, в рамках форума Сургутский район направил предложения в Минфин о внесении изменений в законодательство о контрактной системе. Оно заключается в увеличении пороговых значений начальных цен контрактов с предпринимателями с 20 до 50 миллионов рублей, что позволит повысить привлекательность участия в закупках, а также уменьшить сроки заключения контрактов по итогам закупок с 10 до 5 дней.
 
Ханты-Мансийский Автономный ОкругСургутский районМинистерство финансов РФ (Минфин России)
 
 
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