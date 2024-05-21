https://ria.ru/20240521/infosistema-1947389220.html

Сургутский район Югры готов протестировать инфосистему по госзакупкам

Сургутский район Югры готов протестировать инфосистему по госзакупкам - РИА Новости, 21.05.2024

Сургутский район Югры готов протестировать инфосистему по госзакупкам

Сургутский район Ханты-Мансийского автономного округа может стать пилотной площадкой для тестирования новой информационной системы по госзакупкам, сообщил глава РИА Новости, 21.05.2024

2024-05-21T12:52

2024-05-21T12:52

2024-05-21T12:52

ханты-мансийский автономный округ

сургутский район

министерство финансов рф (минфин россии)

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 21 мая – РИА Новости. Сургутский район Ханты-Мансийского автономного округа может стать пилотной площадкой для тестирования новой информационной системы по госзакупкам, сообщил глава муниципалитета Андрей Трубецкой. "Сургутский район готов стать пилотной площадкой для тестирования новой инфосистемы по госзакупкам. Муниципалитет направил такое предложение в Федеральное казначейство в рамках Всероссийского форума-выставки "Госзаказ", - написал Трубецкой в своем Telegram-канале. По его словам, тестирование предполагает заключение контрактов с единственным поставщиком в цифровом формате, что станет еще одним шагом в повышении прозрачности системы закупок района. Как подчеркнул Трубецкой, муниципалитет имеет успешный опыт внедрения цифровых сервисов в закупочную отрасль. Так, Сургутский район одним из первых в Югре начал использовать электронный магазин для малых закупок и присоединился к ГИС "Госзаказ". Помимо этого, в рамках форума Сургутский район направил предложения в Минфин о внесении изменений в законодательство о контрактной системе. Оно заключается в увеличении пороговых значений начальных цен контрактов с предпринимателями с 20 до 50 миллионов рублей, что позволит повысить привлекательность участия в закупках, а также уменьшить сроки заключения контрактов по итогам закупок с 10 до 5 дней.

https://ria.ru/20240505/pomosch-1943978941.html

сургутский район

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Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

сургутский район, министерство финансов рф (минфин россии)