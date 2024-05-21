https://ria.ru/20240521/ilin-1947422892.html
Володин призвал не записывать философа Ильина в фашисты
Володин призвал не записывать философа Ильина в фашисты - РИА Новости, 21.05.2024
Володин призвал не записывать философа Ильина в фашисты
Спикер Госдумы Вячеслав Володин считает, что политизировать труды философа Ивана Ильина и записывать его к фашистам неправильно, для оценки философов можно... РИА Новости, 21.05.2024
2024-05-21T14:39
2024-05-21T14:39
2024-05-21T14:43
общество
россия
вячеслав володин
госдума рф
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МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Спикер Госдумы Вячеслав Володин считает, что политизировать труды философа Ивана Ильина и записывать его к фашистам неправильно, для оценки философов можно проводить научные семинары, он призвал депутатов не выходить на трибуну палаты с лозунгами, которые разъединяют общество. В ходе пленарного заседания во вторник депутат от КПРФ Денис Парфенов с трибуны Госдумы заявил, что Ильин - "фашиствующий философ, который поддерживал Гитлера, Муссолини и Салазара". "Если мы хотим поизучать историю, и, тем более, дать оценку философам, ...давайте найдем возможность, проведем круглые столы, научные семинары... Когда мы говорим о философе, историке Ильине, то надо учитывать то, что политизация его трудов и, тем более, записывание его к тем, к кому он отношения не имел, неправильно... Поэтому не надо сюда выходить на эту трибуну с лозунгами, которые нас разъединяют", - сказал Володин. Ранее на платформе Change.org появилась петиция "Против учебно-научного центра имени Ивана Ильина в РГГУ". Она была создана 12 апреля, авторами петиции значатся "студенты РГГУ". Авторы петиции выразили "искреннее возмущение" тем, что центр назван именем Ильина , который, по их мнению, "активно потворствовал деятельности немецко-фашистского режима, оправдывал преступления Гитлера противостоянием с большевизмом и писал о необходимости русского фашизма". Иван Ильин (1883 - 1954) - русский философ, правовед, публицист, идеолог белого движения. В Московском университете защитил диссертацию "Философия Гегеля как учение о конкретности Бога и человека". В 1922 году был выслан на "философском пароходе" из России за антибольшевистскую деятельность. После высылки жил и работал в Германии, преподавал в Русском научном институте в Берлине, в том числе в период прихода к власти в Германии национал-социалистов, когда он был повышен до директора института. При этом уже в 1934 году он был уволен, ему запретили преподавать и выступать публично. В 1938 году Ильин был вынужден уехать в Швейцарию, где и прожил до конца жизни.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, вячеслав володин, госдума рф
Общество, Россия, Вячеслав Володин, Госдума РФ
Володин призвал не записывать философа Ильина в фашисты
Володин: политизировать труды Ильина и записывать его в фашисты неправильно
МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Спикер Госдумы Вячеслав Володин считает, что политизировать труды философа Ивана Ильина и записывать его к фашистам неправильно, для оценки философов можно проводить научные семинары, он призвал депутатов не выходить на трибуну палаты с лозунгами, которые разъединяют общество.
В ходе пленарного заседания во вторник депутат от КПРФ Денис Парфенов с трибуны Госдумы заявил, что Ильин - "фашиствующий философ, который поддерживал Гитлера, Муссолини и Салазара".
"Если мы хотим поизучать историю, и, тем более, дать оценку философам, ...давайте найдем возможность, проведем круглые столы, научные семинары... Когда мы говорим о философе, историке Ильине, то надо учитывать то, что политизация его трудов и, тем более, записывание его к тем, к кому он отношения не имел, неправильно... Поэтому не надо сюда выходить на эту трибуну с лозунгами, которые нас разъединяют", - сказал Володин.
Ранее на платформе Change.org появилась петиция "Против учебно-научного центра имени Ивана Ильина в РГГУ
". Она была создана 12 апреля, авторами петиции значатся "студенты РГГУ". Авторы петиции выразили "искреннее возмущение" тем, что центр назван именем Ильина , который, по их мнению, "активно потворствовал деятельности немецко-фашистского режима, оправдывал преступления Гитлера противостоянием с большевизмом и писал о необходимости русского фашизма".
Иван Ильин (1883 - 1954) - русский философ, правовед, публицист, идеолог белого движения. В Московском университете защитил диссертацию "Философия Гегеля как учение о конкретности Бога и человека". В 1922 году был выслан на "философском пароходе" из России
за антибольшевистскую деятельность. После высылки жил и работал в Германии
, преподавал в Русском научном институте в Берлине
, в том числе в период прихода к власти в Германии национал-социалистов, когда он был повышен до директора института. При этом уже в 1934 году он был уволен, ему запретили преподавать и выступать публично. В 1938 году Ильин был вынужден уехать в Швейцарию
, где и прожил до конца жизни.