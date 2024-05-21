https://ria.ru/20240521/grossi-1947332170.html

МАГАТЭ надеется получить сведения о ядерной программе Ирана, заявил Гросси

МАГАТЭ надеется получить сведения о ядерной программе Ирана, заявил Гросси - РИА Новости, 21.05.2024

МАГАТЭ надеется получить сведения о ядерной программе Ирана, заявил Гросси

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) надеется получить больше информации о ядерной программе Ирана и ответы на свои вопросы до сессии совета... РИА Новости, 21.05.2024

2024-05-21T09:04

2024-05-21T09:04

2024-05-21T09:10

иран

магатэ

сша

рафаэль гросси

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ВЕНА, 21 мая - РИА Новости. Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) надеется получить больше информации о ядерной программе Ирана и ответы на свои вопросы до сессии совета управляющих в июне, заявил в интервью РИА Новости гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси."У нас был ряд бесед в Тегеране и Исфахане, где присутствовали технические специалисты, которые, я считаю, необходимы, чтобы мы могли получить больше информации, прозрачности и разъяснений со стороны Ирана. Мы продолжаем работу на техническом уровне, и я надеюсь, что нам удастся добиться каких-то конкретных результатов. В противном случае мне кажется, что мы можем снова столкнуться с трудностями, поэтому я очень надеюсь, что нам удастся добиться конкретных результатов до следующей сессии совета управляющих МАГАТЭ (ее проведение запланировано на 3-7 июня текущего года - ред.)", - сказал Гросси.Он уточнил, что в Агентстве рассчитывают получить больше информации о ядерной программе и ответы на некоторые свои вопросы.Ранее сообщалось, что Гросси совершил официальный визит в Иран 6-7 мая, где провел переговоры с главой МИД Хосейном Амир Абдоллахианом и главой Организации по атомной энергии Ирана (ОАЭИ) Мохаммадом Эслами, а также принял участие в Тридцатой национальной конференции по атомной энергии и Первой международной конференции по ядерной физике и технологии, прошедшими в иранском городе Исфахан.В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили ядерную сделку - Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), что предполагало снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. США при президенте Дональде Трампе в мае 2018 года вышли из СВПД и восстановили санкции против Тегерана. В ответ Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись от ограничений в ядерных исследованиях, центрифугах и уровне обогащения урана.В Вене проходили переговоры по возобновлению СВПД и отмене санкций Вашингтона против Тегерана. В декабре 2021 года стороны достигли договоренности по двум проектам соглашения, в которые европейская сторона включила и позиции Ирана. По словам иранского представителя Багери Кяни, переговоры проходили успешно, однако представитель госдепа США Нед Прайс оценивал прогресс в Вене как скромный, призвав Тегеран относиться к вопросу серьезно. Сейчас в венском переговорном процессе пауза.В декабре 2021 года Иран в добровольном порядке разрешил МАГАТЭ заменить камеры на ядерном объекте в Карадже, ранее агентству не был предоставлен туда доступ для установки камер наблюдения или подтверждение того, что в этом цехе не возобновили производство роторных трубок и сильфонов центрифуг. При этом Тегеран сообщал, что предоставит данные камер видеонаблюдения с ядерного объекта в городе Карадж только после отмены всех американских санкций.

https://ria.ru/20240521/zaes-1947322578.html

https://ria.ru/20240516/likhachev-1946324451.html

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иран, магатэ, сша, рафаэль гросси