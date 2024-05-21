https://ria.ru/20240521/gosduma-1947344027.html

Госдума может отменить заседание 23 мая

Госдума может отменить заседание 23 мая - РИА Новости, 21.05.2024

Госдума может отменить заседание 23 мая

В ГД внесён проект постановления о возможной отмене пленарного заседания 23 мая, соответствующий документ размещен в думской электронной базе. РИА Новости, 21.05.2024

2024-05-21T10:11

2024-05-21T10:11

2024-05-21T10:12

политика

россия

вячеслав володин

госдума рф

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/18/1923206470_0:72:2889:1697_1920x0_80_0_0_7ba649e703fa9ea43a3c7161f11e1b12.jpg

МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. В ГД внесён проект постановления о возможной отмене пленарного заседания 23 мая, соответствующий документ размещен в думской электронной базе. "Отменить заседание Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 23 мая 2024 года", - сказано в проекте постановления. В Госдуме 23 мая пройдут парламентские слушания по совершенствованию налогового законодательства РФ, правительством подготовлен ряд предложений, сообщил ранее журналистам спикер ГД Вячеслав Володин.

https://ria.ru/20240520/gosduma-1947204693.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

политика, россия, вячеслав володин, госдума рф