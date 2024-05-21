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Госдума может отменить заседание 23 мая - РИА Новости, 21.05.2024
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10:11 21.05.2024 (обновлено: 10:12 21.05.2024)
https://ria.ru/20240521/gosduma-1947344027.html
Госдума может отменить заседание 23 мая
Госдума может отменить заседание 23 мая - РИА Новости, 21.05.2024
Госдума может отменить заседание 23 мая
В ГД внесён проект постановления о возможной отмене пленарного заседания 23 мая, соответствующий документ размещен в думской электронной базе. РИА Новости, 21.05.2024
2024-05-21T10:11
2024-05-21T10:12
политика
россия
вячеслав володин
госдума рф
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МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. В ГД внесён проект постановления о возможной отмене пленарного заседания 23 мая, соответствующий документ размещен в думской электронной базе. "Отменить заседание Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 23 мая 2024 года", - сказано в проекте постановления. В Госдуме 23 мая пройдут парламентские слушания по совершенствованию налогового законодательства РФ, правительством подготовлен ряд предложений, сообщил ранее журналистам спикер ГД Вячеслав Володин.
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политика, россия, вячеслав володин, госдума рф
Политика, Россия, Вячеслав Володин, Госдума РФ
Госдума может отменить заседание 23 мая

В Госдуму внесли проект постановления об отмене пленарного заседания 23 мая

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкВ здании Государственной Думы РФ
В здании Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 21.05.2024
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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В здании Государственной Думы РФ. Архивное фото
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МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. В ГД внесён проект постановления о возможной отмене пленарного заседания 23 мая, соответствующий документ размещен в думской электронной базе.
"Отменить заседание Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 23 мая 2024 года", - сказано в проекте постановления.
Здание Государственной думы России - РИА Новости, 1920, 20.05.2024
В Госдуме назвали сроки назначения нового главы комитета по культуре
20 мая, 14:49
В Госдуме 23 мая пройдут парламентские слушания по совершенствованию налогового законодательства РФ, правительством подготовлен ряд предложений, сообщил ранее журналистам спикер ГД Вячеслав Володин.
 
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