https://ria.ru/20240521/gosduma-1947344027.html
Госдума может отменить заседание 23 мая
Госдума может отменить заседание 23 мая - РИА Новости, 21.05.2024
Госдума может отменить заседание 23 мая
В ГД внесён проект постановления о возможной отмене пленарного заседания 23 мая, соответствующий документ размещен в думской электронной базе. РИА Новости, 21.05.2024
2024-05-21T10:11
2024-05-21T10:11
2024-05-21T10:12
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МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. В ГД внесён проект постановления о возможной отмене пленарного заседания 23 мая, соответствующий документ размещен в думской электронной базе. "Отменить заседание Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 23 мая 2024 года", - сказано в проекте постановления. В Госдуме 23 мая пройдут парламентские слушания по совершенствованию налогового законодательства РФ, правительством подготовлен ряд предложений, сообщил ранее журналистам спикер ГД Вячеслав Володин.
https://ria.ru/20240520/gosduma-1947204693.html
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политика, россия, вячеслав володин, госдума рф
Политика, Россия, Вячеслав Володин, Госдума РФ
Госдума может отменить заседание 23 мая
В Госдуму внесли проект постановления об отмене пленарного заседания 23 мая