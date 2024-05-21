https://ria.ru/20240521/gazprom-1947501105.html
Годовое собрание акционеров "Газпром нефти" состоится 26 июня
Годовое собрание акционеров "Газпром нефти" состоится 26 июня - РИА Новости, 21.05.2024
Годовое собрание акционеров "Газпром нефти" состоится 26 июня
Годовое собрание акционеров "Газпром нефти" состоится 26 июня, следует из материалов компании. РИА Новости, 21.05.2024
2024-05-21T18:23
2024-05-21T18:23
2024-05-21T18:23
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МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Годовое собрание акционеров "Газпром нефти" состоится 26 июня, следует из материалов компании. "...вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: годовое (очередное)... дата, место, время проведения общего собрания участников эмитента: дата проведения ГОСА – 26 июня 2024 года", - говорится в сообщении. Повестка собрания включает утверждение годовой бухгалтерской отчетности ПАО "Газпром нефть" за 2023 год, вопрос о размере дивидендов компании по результатам 2023 года и утверждение даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. Ранее во вторник совет директоров "Газпром нефти" рекомендовал выплатить финальные дивиденды за 2023 год в размере 19,49 рубля на акцию. Промежуточные дивиденды по результатам девяти месяцев 2023 года составляли 82,94 рубля на акцию. Таким образом, суммарно за 2023 год "Газпром нефть" может выплатить 102,43 рубля на акцию. "Газпром нефть" выплатила промежуточные дивиденды по результатам 9 месяцев 2022 года в размере 69,78 рубля на акцию, а суммарные выплаты за 2022 год составили 81,94 рубля на акцию, или 388,5 миллиарда рублей, что соответствует 50% чистой прибыли по МСФО. Основной акционер "Газпром нефти" - "Газпром", ему принадлежит 95,68% акций. Остальной пакет (4,32%) распределен между миноритариями - физическими и юридическими лицами. Уставный капитал компании состоит из 4 741 299 639 обыкновенных акций. Согласно дивидендной политике "Газпром нефти", целевой уровень дивидендных выплат компании составляет не менее 50% чистой прибыли по МСФО.
https://ria.ru/20240520/dobycha-1947279832.html
https://ria.ru/20240521/investii-1947426971.html
https://ria.ru/20240516/zharov-1946340705.html
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экономика, городское хозяйство москвы, газпром
Экономика, Городское хозяйство Москвы, Газпром
Годовое собрание акционеров "Газпром нефти" состоится 26 июня
"Газпром нефть" проведет годовое собрание акционеров 26 июня 2024 года
МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Годовое собрание акционеров "Газпром нефти" состоится 26 июня, следует из материалов компании.
"...вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: годовое (очередное)... дата, место, время проведения общего собрания участников эмитента: дата проведения ГОСА – 26 июня 2024 года", - говорится в сообщении.
Повестка собрания включает утверждение годовой бухгалтерской отчетности ПАО "Газпром нефть" за 2023 год, вопрос о размере дивидендов компании по результатам 2023 года и утверждение даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
Ранее во вторник совет директоров "Газпром нефти" рекомендовал выплатить финальные дивиденды за 2023 год в размере 19,49 рубля на акцию. Промежуточные дивиденды по результатам девяти месяцев 2023 года составляли 82,94 рубля на акцию. Таким образом, суммарно за 2023 год "Газпром нефть" может выплатить 102,43 рубля на акцию.
"Газпром нефть" выплатила промежуточные дивиденды по результатам 9 месяцев 2022 года в размере 69,78 рубля на акцию, а суммарные выплаты за 2022 год составили 81,94 рубля на акцию, или 388,5 миллиарда рублей, что соответствует 50% чистой прибыли по МСФО.
Основной акционер "Газпром нефти" - "Газпром", ему принадлежит 95,68% акций. Остальной пакет (4,32%) распределен между миноритариями - физическими и юридическими лицами. Уставный капитал компании состоит из 4 741 299 639 обыкновенных акций. Согласно дивидендной политике "Газпром нефти", целевой уровень дивидендных выплат компании составляет не менее 50% чистой прибыли по МСФО.