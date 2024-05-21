https://ria.ru/20240521/gay_germanika-1947489048.html
Сбербанк потребовал взыскать с Гай Германики 25 тысяч рублей
Сбербанк потребовал взыскать с Гай Германики 25 тысяч рублей - РИА Новости, 21.05.2024
Сбербанк потребовал взыскать с Гай Германики 25 тысяч рублей
Арбитражный суд Москвы зарегистрировал заявление Сбербанка, в котором он просит выдать судебный приказ на взыскание чуть более 25 тысяч рублей с кинорежиссера... РИА Новости, 21.05.2024
2024-05-21T17:39
2024-05-21T17:39
2024-05-21T17:39
москва
валерия гай германика (дудинская)
сбербанк россии
происшествия
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МОСКВА, 21 мая – РИА Новости. Арбитражный суд Москвы зарегистрировал заявление Сбербанка, в котором он просит выдать судебный приказ на взыскание чуть более 25 тысяч рублей с кинорежиссера Валерии Гай Германики-Молчановой, следует из информации в картотеке арбитражных дел. Заявление поступило в суд 20 мая. Приказное производство – вид упрощенного судопроизводства, по результатам которого при определенных обстоятельствах выносится судебный приказ о взыскании денежных сумм. Судебный приказ одновременно является исполнительным документом. В выдаче судебного приказа может быть отказано, если, например, не представлены документы, подтверждающие обоснованность требования взыскателя, если из заявления о выдаче судебного приказа и приложенных к нему документов усматривается наличие спора о праве, и в ряде других случаев. Валерия Гай Германика – российский режиссер, сняла сериалы "Школа", "Краткий курс счастливой жизни", "Обоюдное согласие".
https://ria.ru/20231012/arbenina-1902312979.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, валерия гай германика (дудинская), сбербанк россии, происшествия
Москва, Валерия Гай Германика (Дудинская), Сбербанк России, Происшествия
Сбербанк потребовал взыскать с Гай Германики 25 тысяч рублей
Сбербанк попросил выдать приказ на взыскание 25 тысяч рублей с Гай Германики
МОСКВА, 21 мая – РИА Новости. Арбитражный суд Москвы зарегистрировал заявление Сбербанка, в котором он просит выдать судебный приказ на взыскание чуть более 25 тысяч рублей с кинорежиссера Валерии Гай Германики-Молчановой, следует из информации в картотеке арбитражных дел.
Заявление поступило в суд 20 мая. Приказное производство – вид упрощенного судопроизводства, по результатам которого при определенных обстоятельствах выносится судебный приказ о взыскании денежных сумм. Судебный приказ одновременно является исполнительным документом.
В порядке приказного производства рассматриваются требования о взыскании долга по договору, если они не превышают 750 тысяч рублей, о взыскании обязательных платежей и санкций, если они не превышают 100 тысяч рублей, а также требования, основанные "на совершенном нотариусом протесте векселя в неплатеже, неакцепте и недатировании акцепта", если цена требования не превышает 750 тысяч рублей.
Заявления о выдаче судебного приказа рассматриваются судьей единолично по представленным взыскателем документам, без вызова сторон и без заседания, в течение 10 дней с даты поступления заявления в суд.
В выдаче судебного приказа может быть отказано, если, например, не представлены документы, подтверждающие обоснованность требования взыскателя, если из заявления о выдаче судебного приказа и приложенных к нему документов усматривается наличие спора о праве, и в ряде других случаев.
Валерия Гай Германика – российский режиссер, сняла сериалы "Школа", "Краткий курс счастливой жизни", "Обоюдное согласие".