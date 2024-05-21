Сбербанк потребовал взыскать с Гай Германики 25 тысяч рублей

В порядке приказного производства рассматриваются требования о взыскании долга по договору, если они не превышают 750 тысяч рублей, о взыскании обязательных платежей и санкций, если они не превышают 100 тысяч рублей, а также требования, основанные "на совершенном нотариусом протесте векселя в неплатеже, неакцепте и недатировании акцепта", если цена требования не превышает 750 тысяч рублей.

Заявления о выдаче судебного приказа рассматриваются судьей единолично по представленным взыскателем документам, без вызова сторон и без заседания, в течение 10 дней с даты поступления заявления в суд.