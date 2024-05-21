https://ria.ru/20240521/gaubitsa-1947319776.html

Артиллеристы рассказали о работе гаубицы Д-30, прозванной "Белоснежкой"

Артиллеристы рассказали о работе гаубицы Д-30, прозванной "Белоснежкой" - РИА Новости, 21.05.2024

Артиллеристы рассказали о работе гаубицы Д-30, прозванной "Белоснежкой"

Бойцы артиллерийского расчета гаубицы Д-30 "Южной" группировки войск рассказали о работе гаубицы Д-30, прозванной "Белоснежкой", и поражении целей на донецком... РИА Новости, 21.05.2024

2024-05-21T05:11

2024-05-21T05:11

2024-05-21T05:13

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ДОНЕЦК, 21 мая - РИА Новости. Бойцы артиллерийского расчета гаубицы Д-30 "Южной" группировки войск рассказали о работе гаубицы Д-30, прозванной "Белоснежкой", и поражении целей на донецком направлении, видео предоставлено министерством обороны РФ. "Были на полигоне … собрался расчет … подумали, надо же назвать как-то (орудие - ред.) … вспомнили мультфильм "Белоснежка и семь гномов" … Нас семь человек в расчете … Ну и она нас не подводила", - рассказал военнослужащий с позывным "Башкир". Военнослужащий также отметил интенсивность применения противником БПЛА, по сравнению с прошлым годом, по его словам, число "птичек" увеличилось. Однако, добавил он, поставленные командованием задачи по уничтожению противника выполняются в любое время суток и при любых условиях. В Минобороны также сообщили, что благодаря корректировке огня с воздуха, производившейся в режиме реального времени, было нанесено огневое поражение личному составу противника, пытавшемуся закрепиться в лесополосе, а также уничтожен укрепрайон ВСУ. Благодаря слаженной работе разведчиков и артиллеристов на донецком направлении СВО противник постоянно несет потери в живой силе и технике, а также не может осуществлять подвоз боеприпасов и ротацию личного состава.

https://ria.ru/20240521/minoborony-1947319254.html

https://ria.ru/20240430/bespilotniki-1943128961.html

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россия, вооруженные силы украины