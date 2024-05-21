Артиллеристы рассказали о работе гаубицы Д-30, прозванной "Белоснежкой"
Расчет гаубицы Д-30 рассказал об работе орудия, прозванного "Белоснежкой"
© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкСтрельба из гаубицы Д-30 агитационными снарядами по позициям ВСУ
Стрельба из гаубицы Д-30 агитационными снарядами по позициям ВСУ. Архивное фото
ДОНЕЦК, 21 мая - РИА Новости. Бойцы артиллерийского расчета гаубицы Д-30 "Южной" группировки войск рассказали о работе гаубицы Д-30, прозванной "Белоснежкой", и поражении целей на донецком направлении, видео предоставлено министерством обороны РФ.
«
"Были на полигоне … собрался расчет … подумали, надо же назвать как-то (орудие - ред.) … вспомнили мультфильм "Белоснежка и семь гномов" … Нас семь человек в расчете … Ну и она нас не подводила", - рассказал военнослужащий с позывным "Башкир".
Военнослужащий также отметил интенсивность применения противником БПЛА, по сравнению с прошлым годом, по его словам, число "птичек" увеличилось. Однако, добавил он, поставленные командованием задачи по уничтожению противника выполняются в любое время суток и при любых условиях.
В Минобороны также сообщили, что благодаря корректировке огня с воздуха, производившейся в режиме реального времени, было нанесено огневое поражение личному составу противника, пытавшемуся закрепиться в лесополосе, а также уничтожен укрепрайон ВСУ.
Благодаря слаженной работе разведчиков и артиллеристов на донецком направлении СВО противник постоянно несет потери в живой силе и технике, а также не может осуществлять подвоз боеприпасов и ротацию личного состава.