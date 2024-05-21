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Новое здание Физмат-лицея откроется в новом учебном году в Сергиевом Посаде - РИА Новости, 21.05.2024
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Новости Подмосковья
 
19:01 21.05.2024
https://ria.ru/20240521/fizmat-litsey-1947511378.html
Новое здание Физмат-лицея откроется в новом учебном году в Сергиевом Посаде
Новое здание Физмат-лицея откроется в новом учебном году в Сергиевом Посаде - РИА Новости, 21.05.2024
Новое здание Физмат-лицея откроется в новом учебном году в Сергиевом Посаде
Губернатор Московской области Андрей Воробьев проверил, как идут работы завершающего строительство нового корпуса Физмат-лицея, который построен при поддержке... РИА Новости, 21.05.2024
2024-05-21T19:01
2024-05-21T19:01
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
андрей воробьев
татьяна голикова
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МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Губернатор Московской области Андрей Воробьев проверил, как идут работы завершающего строительство нового корпуса Физмат-лицея, который построен при поддержке национального проекта "Образование", сообщает пресс-служба губернатора и правительства Московской области. "Мы расширяем легендарный Физмат-лицей в Сергиевом Посаде, который имеет богатую историю. Приняли это решение, когда увидели, какой запрос есть на школу. Наследие, я думаю, сумеем сохранить - многие выпускники лицея поступают в ведущие вузы, имеют хорошие перспективы. Очень надеемся, что школа будет полная. Здесь смогут учиться ребята с пятого класса", - сказал Воробьев, его слова приводит пресс-служба. Он отметил, что сейчас в здании может уместить 150-160 учащихся, но с открытием нового корпуса потенциал будет гораздо больше - 525. Часть команды преподавателей работает еще со времен открытия лицея в 1990 году. Новое здание лицея было в числе 25 школ, старт строительству которых в августе 2021 года дали губернатор Московской области Андрей Воробьев и зампред правительства РФ Татьяна Голикова. На данный момент готовность объекта – 85%. Много времени занял вынос газопровода из района застройки, а также строительство теплотрассы. Сейчас рабочие заканчивают фасады, входные группы, а также отделку внутренних помещений, монтаж инженерных сетей и благоустройство территории. Помимо 42 учебных кабинетов в лицее оборудуют мастерские и лаборантские по физике, химии и биологии, ресурсные центры, кабинеты для дистанционных занятий, спортивный и актовый залы (на 300 мест), а также библиотечно-информационный центр на 100 человек, ИТ-зону на 50 мест. На территории обустроят футбольное поле, учебно-опытную зону, сделают парковочные места.
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московская область (подмосковье), андрей воробьев, татьяна голикова
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Андрей Воробьев, Татьяна Голикова

Новое здание Физмат-лицея откроется в новом учебном году в Сергиевом Посаде

© Фото : пресс-служба губернатора и правительства Московской областиНовое здание Физмат-лицея откроется в новом учебном году в Сергиевом Посаде
Новое здание Физмат-лицея откроется в новом учебном году в Сергиевом Посаде - РИА Новости, 1920, 21.05.2024
© Фото : пресс-служба губернатора и правительства Московской области
Новое здание Физмат-лицея откроется в новом учебном году в Сергиевом Посаде
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МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Губернатор Московской области Андрей Воробьев проверил, как идут работы завершающего строительство нового корпуса Физмат-лицея, который построен при поддержке национального проекта "Образование", сообщает пресс-служба губернатора и правительства Московской области.
"Мы расширяем легендарный Физмат-лицей в Сергиевом Посаде, который имеет богатую историю. Приняли это решение, когда увидели, какой запрос есть на школу. Наследие, я думаю, сумеем сохранить - многие выпускники лицея поступают в ведущие вузы, имеют хорошие перспективы. Очень надеемся, что школа будет полная. Здесь смогут учиться ребята с пятого класса", - сказал Воробьев, его слова приводит пресс-служба.
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Он отметил, что сейчас в здании может уместить 150-160 учащихся, но с открытием нового корпуса потенциал будет гораздо больше - 525. Часть команды преподавателей работает еще со времен открытия лицея в 1990 году.
Новое здание лицея было в числе 25 школ, старт строительству которых в августе 2021 года дали губернатор Московской области Андрей Воробьев и зампред правительства РФ Татьяна Голикова.
На данный момент готовность объекта – 85%. Много времени занял вынос газопровода из района застройки, а также строительство теплотрассы. Сейчас рабочие заканчивают фасады, входные группы, а также отделку внутренних помещений, монтаж инженерных сетей и благоустройство территории.
Помимо 42 учебных кабинетов в лицее оборудуют мастерские и лаборантские по физике, химии и биологии, ресурсные центры, кабинеты для дистанционных занятий, спортивный и актовый залы (на 300 мест), а также библиотечно-информационный центр на 100 человек, ИТ-зону на 50 мест. На территории обустроят футбольное поле, учебно-опытную зону, сделают парковочные места.
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)Андрей ВоробьевТатьяна Голикова
 
 
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