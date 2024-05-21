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ЕС одобрил использование доходов от российских активов для помощи Украине

ЕС одобрил использование доходов от российских активов для помощи Украине - РИА Новости, 21.05.2024

ЕС одобрил использование доходов от российских активов для помощи Украине

Европейский союз одобрил использование доходов от российских активов для поддержки ВСУ, сообщил глава МИД Чехии Ян Липавский. РИА Новости, 21.05.2024

2024-05-21T13:07

2024-05-21T13:07

2024-05-21T15:24

в мире

санкции в отношении россии

евросоюз

вооруженные силы украины

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чехия

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МОСКВА, 21 мая — РИА Новости. Европейский союз одобрил использование доходов от российских активов для поддержки ВСУ, сообщил глава МИД Чехии Ян Липавский."Мы одобрили в ЕС использование доходов от замороженных активов Центрального банка России для помощи Украине. До трех миллиардов евро только в этом году, 90 процентов пойдет на армию Украины", — написал он в социальной сети Х.Как рассказала, в свою очередь, министр иностранных дел Бельгии Аджа Лябиб, Киеву будут доступны эти средства к июлю.Позднее во вторник Совет ЕС утвердил это решение. В его заявлении указано, что десять процентов прибыли от российских активов пойдет на европейские программы по восстановлению Украины. Цели финансирования будут пересматривать ежегодно, первая такая процедура состоится до 1 января 2025 года.После начала спецоперации ЕС и страны G7 заморозили почти половину российских валютных резервов на сумму около 300 миллиардов евро. Около 200 миллиардов евро находится в Евросоюзе, в основном на счетах бельгийской Euroclear — одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем.До последнего времени члены сообщества обсуждали пути использования замороженных российских активов только для финансирования восстановления Украины. ЕЦБ, в частности, предупреждал, что привлечение этих средств для помощи ВСУ несет репутационные риски для европейской валюты в долгосрочной перспективе.Тем не менее в начале мая представительство Бельгии в Совете ЕС сообщило, что члены объединения предварительно согласовали меры по использованию доходов от российских активов для военной помощи Киеву.Как заявляли в Кремле, принятие таких решений будет еще одним шагом в попрании всех правил и норм международного права. Глава МИД Сергей Лавров указывал, что Москва также может не возвращать те средства, которые западные страны держали в России и которые были заморожены в ответ.

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https://ria.ru/20240502/rossiya-1943538186.html

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в мире, санкции в отношении россии, евросоюз, вооруженные силы украины, g7, чехия, россия, украина, сергей лавров, ян липавский, аджа лябиб, бельгия