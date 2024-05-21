ЕС одобрил использование доходов от российских активов для помощи Украине
ЕС одобрил использование доходов от замороженных активов РФ для помощи ВСУ
© AP Photo / Olivier MatthysФлаги Украины и ЕС в здании Европарламента в Брюсселе
© AP Photo / Olivier Matthys
Флаги Украины и ЕС в здании Европарламента в Брюсселе. Архивное фото
МОСКВА, 21 мая — РИА Новости. Европейский союз одобрил использование доходов от российских активов для поддержки ВСУ, сообщил глава МИД Чехии Ян Липавский.
"Мы одобрили в ЕС использование доходов от замороженных активов Центрального банка России для помощи Украине. До трех миллиардов евро только в этом году, 90 процентов пойдет на армию Украины", — написал он в социальной сети Х.
Как рассказала, в свою очередь, министр иностранных дел Бельгии Аджа Лябиб, Киеву будут доступны эти средства к июлю.
Позднее во вторник Совет ЕС утвердил это решение. В его заявлении указано, что десять процентов прибыли от российских активов пойдет на европейские программы по восстановлению Украины. Цели финансирования будут пересматривать ежегодно, первая такая процедура состоится до 1 января 2025 года.
После начала спецоперации ЕС и страны G7 заморозили почти половину российских валютных резервов на сумму около 300 миллиардов евро. Около 200 миллиардов евро находится в Евросоюзе, в основном на счетах бельгийской Euroclear — одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем.
До последнего времени члены сообщества обсуждали пути использования замороженных российских активов только для финансирования восстановления Украины. ЕЦБ, в частности, предупреждал, что привлечение этих средств для помощи ВСУ несет репутационные риски для европейской валюты в долгосрочной перспективе.
Тем не менее в начале мая представительство Бельгии в Совете ЕС сообщило, что члены объединения предварительно согласовали меры по использованию доходов от российских активов для военной помощи Киеву.
Как заявляли в Кремле, принятие таких решений будет еще одним шагом в попрании всех правил и норм международного права. Глава МИД Сергей Лавров указывал, что Москва также может не возвращать те средства, которые западные страны держали в России и которые были заморожены в ответ.