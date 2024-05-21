https://ria.ru/20240521/energodar-1947406840.html

Украинский дрон атаковал многоэтажку в Энергодаре

Украинский дрон атаковал многоэтажку в Энергодаре - РИА Новости, 21.05.2024

Украинский дрон атаковал многоэтажку в Энергодаре

Украинский дрон атаковал многоэтажный жилой дом в Энергодаре Запорожской области, пострадавших нет, сообщает администрация города. РИА Новости, 21.05.2024

2024-05-21T13:54

2024-05-21T13:54

2024-05-21T14:04

энергодар

происшествия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 мая – РИА Новости. Украинский дрон атаковал многоэтажный жилой дом в Энергодаре Запорожской области, пострадавших нет, сообщает администрация города.Удар нанесен в 13.23 мск. Аналогичный удар был нанесен также в понедельник."Противник вновь осуществил атаку БПЛА на Энергодар. Удар дроном так же, как и вчера, нанесен по многоэтажному жилому дому на проспекте Строителей. Пострадавших нет", - говорится в сообщении.Информация о разрушениях уточняется.

https://ria.ru/20240521/obstrel-1947378411.html

https://ria.ru/20240419/energodar-1940985964.html

энергодар

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2024

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

энергодар, происшествия