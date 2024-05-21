https://ria.ru/20240521/energodar-1947406840.html
Украинский дрон атаковал многоэтажку в Энергодаре
Украинский дрон атаковал многоэтажку в Энергодаре - РИА Новости, 21.05.2024
Украинский дрон атаковал многоэтажку в Энергодаре
Украинский дрон атаковал многоэтажный жилой дом в Энергодаре Запорожской области, пострадавших нет, сообщает администрация города. РИА Новости, 21.05.2024
2024-05-21T13:54
2024-05-21T13:54
2024-05-21T14:04
энергодар
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 мая – РИА Новости. Украинский дрон атаковал многоэтажный жилой дом в Энергодаре Запорожской области, пострадавших нет, сообщает администрация города.Удар нанесен в 13.23 мск. Аналогичный удар был нанесен также в понедельник."Противник вновь осуществил атаку БПЛА на Энергодар. Удар дроном так же, как и вчера, нанесен по многоэтажному жилому дому на проспекте Строителей. Пострадавших нет", - говорится в сообщении.Информация о разрушениях уточняется.
https://ria.ru/20240521/obstrel-1947378411.html
https://ria.ru/20240419/energodar-1940985964.html
энергодар
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
энергодар, происшествия
Украинский дрон атаковал многоэтажку в Энергодаре
Украинский дрон атаковал многоэтажку в Энергодаре, пострадавших нет