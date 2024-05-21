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Украинский дрон атаковал многоэтажку в Энергодаре - РИА Новости, 21.05.2024
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13:54 21.05.2024 (обновлено: 14:04 21.05.2024)
https://ria.ru/20240521/energodar-1947406840.html
Украинский дрон атаковал многоэтажку в Энергодаре
Украинский дрон атаковал многоэтажку в Энергодаре - РИА Новости, 21.05.2024
Украинский дрон атаковал многоэтажку в Энергодаре
Украинский дрон атаковал многоэтажный жилой дом в Энергодаре Запорожской области, пострадавших нет, сообщает администрация города. РИА Новости, 21.05.2024
2024-05-21T13:54
2024-05-21T14:04
энергодар
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 мая – РИА Новости. Украинский дрон атаковал многоэтажный жилой дом в Энергодаре Запорожской области, пострадавших нет, сообщает администрация города.Удар нанесен в 13.23 мск. Аналогичный удар был нанесен также в понедельник."Противник вновь осуществил атаку БПЛА на Энергодар. Удар дроном так же, как и вчера, нанесен по многоэтажному жилому дому на проспекте Строителей. Пострадавших нет", - говорится в сообщении.Информация о разрушениях уточняется.
https://ria.ru/20240521/obstrel-1947378411.html
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энергодар, происшествия
Энергодар, Происшествия
Украинский дрон атаковал многоэтажку в Энергодаре

Украинский дрон атаковал многоэтажку в Энергодаре, пострадавших нет

© РИА Новости / Сергей Батурин | Перейти в медиабанкОсколки снаряда
Осколки снаряда - РИА Новости, 1920, 21.05.2024
© РИА Новости / Сергей Батурин
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Осколки снаряда. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 мая – РИА Новости. Украинский дрон атаковал многоэтажный жилой дом в Энергодаре Запорожской области, пострадавших нет, сообщает администрация города.
Удар нанесен в 13.23 мск. Аналогичный удар был нанесен также в понедельник.
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"Противник вновь осуществил атаку БПЛА на Энергодар. Удар дроном так же, как и вчера, нанесен по многоэтажному жилому дому на проспекте Строителей. Пострадавших нет", - говорится в сообщении.
Информация о разрушениях уточняется.
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