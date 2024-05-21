https://ria.ru/20240521/energetiki-1947316209.html

Врач назвала последствия бесконтрольного потребления энергетиков в детстве

Врач назвала последствия бесконтрольного потребления энергетиков в детстве - РИА Новости, 21.05.2024

Врач назвала последствия бесконтрольного потребления энергетиков в детстве

Последствиями бесконтрольного потребления энергетиков в детстве могут быть снижение когнитивных функций, умственной и физической работоспособности, повышение... РИА Новости, 21.05.2024

2024-05-21T03:15

2024-05-21T03:15

2024-05-21T03:15

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госдума рф

пасха

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МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Последствиями бесконтрольного потребления энергетиков в детстве могут быть снижение когнитивных функций, умственной и физической работоспособности, повышение рисков развития болезней системы кровообращения, пищеварения, эндокринной и нервной систем, а также ожирение, заявила РИА Новости заместитель директора по научной работе, руководитель Центра профилактической педиатрии НМИЦ здоровья детей Минздрава России Светлана Макарова. Ранее комитет Госдумы по экономической политике рекомендовал принять в первом чтении законопроект, который запрещает с 1 сентября 2024 года в России розничную продажу безалкогольных тонизирующих, в том числе энергетических, напитков несовершеннолетним. Министр здравоохранения России Михаил Мурашко также заявлял, что Минздрав поддерживает данный законопроект - он поможет обеспечить сохранение здоровья и минимизирует риски. "Выявленные многочисленными исследованиями негативные последствия бесконтрольного потребления тонизирующих напитков в среде детей, подростков и молодежи следует расценивать как значимый фактор неблагоприятного воздействия, вызывающий отсроченное снижение когнитивных функций, умственной и физической работоспособности, привычных уровней двигательной активности и, как следствие, рисков развития болезней системы кровообращения, органов пищеварения, эндокринной и нервной систем, формирования избыточной массы тела и ожирения, нарушений психоэмоциональной сферы", - сказала Макарова. Она отметила, что тонизирующие напитки повсеместно продаются как стимуляторы работоспособности и концентрации внимания, однако это миф, что в малых дозах они ускоряют реакции организма, способствуют развитию аэробной и анаэробной выносливости, препятствуют сонливости, увеличивают интенсивность восприятия сигналов, улучшают настроение и самочувствие. Исследования показывают, что чаще всего отмечается кратковременное тонизирующее действие с последующим парадоксальным эффектом, сопровождающимся снижением памяти, внимания, сонливостью, ухудшением когнитивных функций, пояснила Макарова. По ее словам, наиболее часто побочные эффекты от употребления энергетиков наблюдаются со стороны сердечно-сосудистой, нервной, пищеварительной систем и почек. Имеются также данные, свидетельствующие о внезапном нерегулируемом повышении артериального давления и аритмий у подростков при потреблении таких напитков, уточнила специалист.

https://ria.ru/20231005/murashko-1900604312.html

https://ria.ru/20240515/volodin-1946059109.html

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общество, россия, михаил мурашко, госдума рф, пасха