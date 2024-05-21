https://ria.ru/20240521/efimov-1947286282.html
Ефимов: начал работу официальный сайт программы КРТ
Ефимов: начал работу официальный сайт программы КРТ - РИА Новости, 21.05.2024
Ефимов: начал работу официальный сайт программы КРТ
В Москве начал работу сайт krt.mos.ru, где можно получить информацию о ходе реализации программы комплексного развития территорий (КРТ). РИА Новости, 21.05.2024
2024-05-21T09:07
2024-05-21T09:07
2024-05-21T09:07
москва
владимир ефимов (правительство москвы)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/13/1941057989_0:23:1366:791_1920x0_80_0_0_126960b71932e8dfe0418728ccf4a5f0.jpg
МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. В Москве начал работу сайт krt.mos.ru, где можно получить информацию о ходе реализации программы комплексного развития территорий (КРТ)."На официальном сайте столичной программы комплексного развития территорий можно получить актуальную информацию о ее реализации. На сайте представлена статистика, перечень и карта проектов, механизмы реализации программы и актуальные новости. Ресурс будет полезен инвесторам, правообладателям недвижимости в границах КРТ, а также физическим лицам", – приводит пресс-служба градостроительного комплекса Москвы его слова.В сообщении указывается, что суть программы Комплексного развития территорий - сбалансированное развитие московских районов. Она предполагаает строительство на заброшенных участках бывших заводов, неиспользуемых складов и других объектов, не приносящих Москве и ее жителям пользу, новых районов с жильем, коммерческими и соцобъектами, благоустройнной территорий, общественными местами."На сайте при помощи карты или списка можно найти подробные данные обо всех реализуемых и планируемых проектах редевелопмента. Для удобства пользователей каждая площадка размещена на отдельной странице, где указаны параметры застройки, локация и размер территории. Найти нужный проект по местоположению, площади или статусу можно при помощи удобного фильтра", – приводятся в пресс-релизе слова министра правительства Москвы, руководителя столичного департамента городского имущества Максима Гамана.В сообщении добавляется, что на сайте создан отдельный раздел, где можно найти информацию о механизмах редевелопмента проектов КРТ, в том числе, способы реализации и этапы комплексного развити участков с нежильем, КРТ по инициативе правообладателей и комплексного развития незастроенных территорий.На отдельной странице сайта можно найти состоявшиеся и планируемые мероприятия в рамках программы.Кроме того, указывается в пресс-релизе, на портале есть сервис проверки нахождения земельного участка в границах КРТ по кадастровому номеру, который работает в бесплатном режиме. С помощью этого сервиса пользователи увидят границы участка на онлайн-карте и получить инструкцию по дальнейшим действиям.Сейчас в Москве на разных стадиях реализации находится 228 проектов КРТ общей площадью около 2,7 тысячи гектаров. Проработка проектов ведется по поручению мэра Москвы Сергея Собянина.
https://ria.ru/20240520/stomatologiya-1946815319.html
https://ria.ru/20240520/efimov-1946814842.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/13/1941057989_77:0:1290:910_1920x0_80_0_0_bb67e1e3f0bc6e0898932bf42d388f58.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, владимир ефимов (правительство москвы)
Москва, Владимир Ефимов (Правительство Москвы)
МОСКВА, 21 мая - РИА Новости.
В Москве начал работу сайт krt.mos.ru
, где можно получить информацию о ходе реализации программы комплексного развития территорий (КРТ).
"На официальном сайте столичной программы комплексного развития территорий можно получить актуальную информацию о ее реализации. На сайте представлена статистика, перечень и карта проектов, механизмы реализации программы и актуальные новости. Ресурс будет полезен инвесторам, правообладателям недвижимости в границах КРТ, а также физическим лицам", – приводит пресс-служба градостроительного комплекса Москвы его слова.
В сообщении указывается, что суть программы Комплексного развития территорий - сбалансированное развитие московских районов. Она предполагаает строительство на заброшенных участках бывших заводов, неиспользуемых складов и других объектов, не приносящих Москве и ее жителям пользу, новых районов с жильем, коммерческими и соцобъектами, благоустройнной территорий, общественными местами.
«
"На сайте при помощи карты или списка можно найти подробные данные обо всех реализуемых и планируемых проектах редевелопмента. Для удобства пользователей каждая площадка размещена на отдельной странице, где указаны параметры застройки, локация и размер территории. Найти нужный проект по местоположению, площади или статусу можно при помощи удобного фильтра", – приводятся в пресс-релизе слова министра правительства Москвы, руководителя столичного департамента городского имущества Максима Гамана.
В сообщении добавляется, что на сайте создан отдельный раздел, где можно найти информацию о механизмах редевелопмента проектов КРТ, в том числе, способы реализации и этапы комплексного развити участков с нежильем, КРТ по инициативе правообладателей и комплексного развития незастроенных территорий.
На отдельной странице сайта можно найти состоявшиеся и планируемые мероприятия в рамках программы.
Кроме того, указывается в пресс-релизе, на портале есть сервис проверки нахождения земельного участка в границах КРТ по кадастровому номеру, который работает в бесплатном режиме. С помощью этого сервиса пользователи увидят границы участка на онлайн-карте и получить инструкцию по дальнейшим действиям.
Сейчас в Москве на разных стадиях реализации находится 228 проектов КРТ общей площадью около 2,7 тысячи гектаров. Проработка проектов ведется по поручению мэра Москвы Сергея Собянина.