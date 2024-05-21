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Ефимов: начал работу официальный сайт программы КРТ - РИА Новости, 21.05.2024
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09:07 21.05.2024
https://ria.ru/20240521/efimov-1947286282.html
Ефимов: начал работу официальный сайт программы КРТ
Ефимов: начал работу официальный сайт программы КРТ - РИА Новости, 21.05.2024
Ефимов: начал работу официальный сайт программы КРТ
В Москве начал работу сайт krt.mos.ru, где можно получить информацию о ходе реализации программы комплексного развития территорий (КРТ). РИА Новости, 21.05.2024
2024-05-21T09:07
2024-05-21T09:07
москва
владимир ефимов (правительство москвы)
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МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. В Москве начал работу сайт krt.mos.ru, где можно получить информацию о ходе реализации программы комплексного развития территорий (КРТ)."На официальном сайте столичной программы комплексного развития территорий можно получить актуальную информацию о ее реализации. На сайте представлена статистика, перечень и карта проектов, механизмы реализации программы и актуальные новости. Ресурс будет полезен инвесторам, правообладателям недвижимости в границах КРТ, а также физическим лицам", – приводит пресс-служба градостроительного комплекса Москвы его слова.В сообщении указывается, что суть программы Комплексного развития территорий - сбалансированное развитие московских районов. Она предполагаает строительство на заброшенных участках бывших заводов, неиспользуемых складов и других объектов, не приносящих Москве и ее жителям пользу, новых районов с жильем, коммерческими и соцобъектами, благоустройнной территорий, общественными местами."На сайте при помощи карты или списка можно найти подробные данные обо всех реализуемых и планируемых проектах редевелопмента. Для удобства пользователей каждая площадка размещена на отдельной странице, где указаны параметры застройки, локация и размер территории. Найти нужный проект по местоположению, площади или статусу можно при помощи удобного фильтра", – приводятся в пресс-релизе слова министра правительства Москвы, руководителя столичного департамента городского имущества Максима Гамана.В сообщении добавляется, что на сайте создан отдельный раздел, где можно найти информацию о механизмах редевелопмента проектов КРТ, в том числе, способы реализации и этапы комплексного развити участков с нежильем, КРТ по инициативе правообладателей и комплексного развития незастроенных территорий.На отдельной странице сайта можно найти состоявшиеся и планируемые мероприятия в рамках программы.Кроме того, указывается в пресс-релизе, на портале есть сервис проверки нахождения земельного участка в границах КРТ по кадастровому номеру, который работает в бесплатном режиме. С помощью этого сервиса пользователи увидят границы участка на онлайн-карте и получить инструкцию по дальнейшим действиям.Сейчас в Москве на разных стадиях реализации находится 228 проектов КРТ общей площадью около 2,7 тысячи гектаров. Проработка проектов ведется по поручению мэра Москвы Сергея Собянина.
https://ria.ru/20240520/stomatologiya-1946815319.html
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москва, владимир ефимов (правительство москвы)
Москва, Владимир Ефимов (Правительство Москвы)

Ефимов: начал работу официальный сайт программы КРТ

© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города МосквыЗаместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов - РИА Новости, 1920, 21.05.2024
© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов . Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. В Москве начал работу сайт krt.mos.ru, где можно получить информацию о ходе реализации программы комплексного развития территорий (КРТ).
"На официальном сайте столичной программы комплексного развития территорий можно получить актуальную информацию о ее реализации. На сайте представлена статистика, перечень и карта проектов, механизмы реализации программы и актуальные новости. Ресурс будет полезен инвесторам, правообладателям недвижимости в границах КРТ, а также физическим лицам", – приводит пресс-служба градостроительного комплекса Москвы его слова.
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов - РИА Новости, 1920, 20.05.2024
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В сообщении указывается, что суть программы Комплексного развития территорий - сбалансированное развитие московских районов. Она предполагаает строительство на заброшенных участках бывших заводов, неиспользуемых складов и других объектов, не приносящих Москве и ее жителям пользу, новых районов с жильем, коммерческими и соцобъектами, благоустройнной территорий, общественными местами.
«
"На сайте при помощи карты или списка можно найти подробные данные обо всех реализуемых и планируемых проектах редевелопмента. Для удобства пользователей каждая площадка размещена на отдельной странице, где указаны параметры застройки, локация и размер территории. Найти нужный проект по местоположению, площади или статусу можно при помощи удобного фильтра", – приводятся в пресс-релизе слова министра правительства Москвы, руководителя столичного департамента городского имущества Максима Гамана.
В сообщении добавляется, что на сайте создан отдельный раздел, где можно найти информацию о механизмах редевелопмента проектов КРТ, в том числе, способы реализации и этапы комплексного развити участков с нежильем, КРТ по инициативе правообладателей и комплексного развития незастроенных территорий.
На отдельной странице сайта можно найти состоявшиеся и планируемые мероприятия в рамках программы.
Кроме того, указывается в пресс-релизе, на портале есть сервис проверки нахождения земельного участка в границах КРТ по кадастровому номеру, который работает в бесплатном режиме. С помощью этого сервиса пользователи увидят границы участка на онлайн-карте и получить инструкцию по дальнейшим действиям.
Сейчас в Москве на разных стадиях реализации находится 228 проектов КРТ общей площадью около 2,7 тысячи гектаров. Проработка проектов ведется по поручению мэра Москвы Сергея Собянина.
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов - РИА Новости, 1920, 20.05.2024
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