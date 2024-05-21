https://ria.ru/20240521/deryugin-1947467984.html

Умер генконструктор НПО автоматики Сергей Дерюгин

Умер генконструктор НПО автоматики Сергей Дерюгин - РИА Новости, 21.05.2024

Умер генконструктор НПО автоматики Сергей Дерюгин

Генконструктор НПО автоматики, участвовавший в налаживании серийного производства российской системы управления для ракет семейства "Союз-2", Сергей Дерюгин,... РИА Новости, 21.05.2024

2024-05-21T16:26

2024-05-21T16:26

2024-05-21T16:26

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россия

роскосмос

союз-фг

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МОСКВА, 21 мая – РИА Новости. Генконструктор НПО автоматики, участвовавший в налаживании серийного производства российской системы управления для ракет семейства "Союз-2", Сергей Дерюгин, скончался на 84-м году жизни, сообщил "Роскосмос" в телеграм-канале. Предшественницей ракеты "Союз-2" является "Союз-ФГ". Она использовалась с 2001 по 2019 год. Система управления "Союза-ФГ" разработана в НТ СКБ "Полисвит" и изготовлена в ГНПП "Объединение Коммунар" (оба - Харьков, Украина). С 2020 года "Союз-ФГ" сменила ракета "Союз-2.1а", летающая с 2004 года. "С прискорбием сообщаем о том, что 21 мая 2024 года после продолжительной болезни ушел из жизни генеральный конструктор НПО автоматики Сергей Федорович Дерюгин", - говорится в сообщении. "Сергей Федорович внес огромный вклад в развитие ракетной техники. С его именем связана успешная разработка ряда морских ракетных комплексов и серийное изготовление системы управления для ракет семейства "Союз-2", которыми успешно выводятся на орбиту космические аппараты, доставляются грузы и космонавты на МКС", - напомнили в госкорпорации. Дерюгин окончил Челябинский политехнический институт и пришёл работать в НИИ автоматики на должность инженера в расчетно-теоретическом подразделении. В 1997 году он занял пост генерального конструктора. Как подчеркнули в "Роскосмосе", Дерюгин всегда решал наиболее сложные и актуальные задачи создания ракетной техники, обладал необычайно широкой инженерной эрудицией, хорошо ориентировался в производственных ситуациях, возникавших в процессе разработки и испытаний ракетной техники, быстро принимал правильные и оптимальные решения. "Сергей Федорович был надежным другом для многих коллег и наставником для молодого поколения инженеров. Он никогда не оставался равнодушным к чужим бедам и трудностям, всегда был готов прийти на помощь. В работе не упускал ни одной детали и вкладывал силы и энергию в развитие ракетостроения России. Светлая память о Сергее Федоровиче навсегда сохранится в наших сердцах, а его имя – в истории НПО автоматики. Помним, скорбим…", - добавили в госкорпорации.

харьков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

харьков, украина, россия, роскосмос, союз-фг