https://ria.ru/20240521/blagoustroystvo-1947346105.html

Работы по благоустройству сквера начались в московском Отрадном

Работы по благоустройству сквера начались в московском Отрадном - РИА Новости, 21.05.2024

Работы по благоустройству сквера начались в московском Отрадном

Начались работы по благоустройству сквера в московском районе Отрадное, сообщается на сайте мэра и правительства Москвы со ссылкой на комплекс городского... РИА Новости, 21.05.2024

2024-05-21T10:25

2024-05-21T10:25

2024-05-21T10:25

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москва

отрадное

городское хозяйство москвы

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МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Начались работы по благоустройству сквера в московском районе Отрадное, сообщается на сайте мэра и правительства Москвы со ссылкой на комплекс городского хозяйства. "Начались работы по обновлению сквера в районе Отрадное на северо-востоке столицы. В рамках комплексного благоустройства здесь приведут в порядок зеленую территорию Северного бульвара на протяжении от Юрловского проезда до поворота около дома 9а", - говорится в сообщении на сайте. Отмечается, что сейчас идут подготовительные работы. В планах устройство детских площадок, дорожек, скамеек, и создание спортивных комплексов с тренажерами и турниками. "После благоустройства сквер станет современным рекреационным пространством. В его западной части можно будет отдохнуть на разноуровневой платформе из террасных досок", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20240520/moskvy-1947126150.html

москва

отрадное

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

москва, отрадное, городское хозяйство москвы