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Работы по благоустройству сквера начались в московском Отрадном - РИА Новости, 21.05.2024
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10:25 21.05.2024
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Работы по благоустройству сквера начались в московском Отрадном
Работы по благоустройству сквера начались в московском Отрадном - РИА Новости, 21.05.2024
Работы по благоустройству сквера начались в московском Отрадном
Начались работы по благоустройству сквера в московском районе Отрадное, сообщается на сайте мэра и правительства Москвы со ссылкой на комплекс городского... РИА Новости, 21.05.2024
2024-05-21T10:25
2024-05-21T10:25
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МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Начались работы по благоустройству сквера в московском районе Отрадное, сообщается на сайте мэра и правительства Москвы со ссылкой на комплекс городского хозяйства. "Начались работы по обновлению сквера в районе Отрадное на северо-востоке столицы. В рамках комплексного благоустройства здесь приведут в порядок зеленую территорию Северного бульвара на протяжении от Юрловского проезда до поворота около дома 9а", - говорится в сообщении на сайте. Отмечается, что сейчас идут подготовительные работы. В планах устройство детских площадок, дорожек, скамеек, и создание спортивных комплексов с тренажерами и турниками. "После благоустройства сквер станет современным рекреационным пространством. В его западной части можно будет отдохнуть на разноуровневой платформе из террасных досок", - говорится в сообщении.
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москва, отрадное, городское хозяйство москвы
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва, Отрадное, Городское хозяйство Москвы

Работы по благоустройству сквера начались в московском Отрадном

© правительство МосквыПроектное решение благоустройства сквера в московском Отрадном
Проектное решение благоустройства сквера в московском Отрадном
© правительство Москвы
Проектное решение благоустройства сквера в московском Отрадном
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МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Начались работы по благоустройству сквера в московском районе Отрадное, сообщается на сайте мэра и правительства Москвы со ссылкой на комплекс городского хозяйства.
"Начались работы по обновлению сквера в районе Отрадное на северо-востоке столицы. В рамках комплексного благоустройства здесь приведут в порядок зеленую территорию Северного бульвара на протяжении от Юрловского проезда до поворота около дома 9а", - говорится в сообщении на сайте.
Благоустройство сквера в Тимирязевском районе Москвы - РИА Новости, 1920, 20.05.2024
Начались работы по благоустройству сквера в Тимирязевском районе Москвы
20 мая, 10:42
Отмечается, что сейчас идут подготовительные работы. В планах устройство детских площадок, дорожек, скамеек, и создание спортивных комплексов с тренажерами и турниками.
"После благоустройства сквер станет современным рекреационным пространством. В его западной части можно будет отдохнуть на разноуровневой платформе из террасных досок", - говорится в сообщении.
 
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