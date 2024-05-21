https://ria.ru/20240521/blagoustroystvo-1947346105.html
Работы по благоустройству сквера начались в московском Отрадном
Работы по благоустройству сквера начались в московском Отрадном - РИА Новости, 21.05.2024
Работы по благоустройству сквера начались в московском Отрадном
Начались работы по благоустройству сквера в московском районе Отрадное, сообщается на сайте мэра и правительства Москвы со ссылкой на комплекс городского... РИА Новости, 21.05.2024
2024-05-21T10:25
2024-05-21T10:25
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МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Начались работы по благоустройству сквера в московском районе Отрадное, сообщается на сайте мэра и правительства Москвы со ссылкой на комплекс городского хозяйства. "Начались работы по обновлению сквера в районе Отрадное на северо-востоке столицы. В рамках комплексного благоустройства здесь приведут в порядок зеленую территорию Северного бульвара на протяжении от Юрловского проезда до поворота около дома 9а", - говорится в сообщении на сайте. Отмечается, что сейчас идут подготовительные работы. В планах устройство детских площадок, дорожек, скамеек, и создание спортивных комплексов с тренажерами и турниками. "После благоустройства сквер станет современным рекреационным пространством. В его западной части можно будет отдохнуть на разноуровневой платформе из террасных досок", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20240520/moskvy-1947126150.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, отрадное, городское хозяйство москвы
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва, Отрадное, Городское хозяйство Москвы
МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Начались работы по благоустройству сквера в московском районе Отрадное, сообщается на сайте мэра и правительства Москвы со ссылкой на комплекс городского хозяйства.
"Начались работы по обновлению сквера в районе Отрадное на северо-востоке столицы. В рамках комплексного благоустройства здесь приведут в порядок зеленую территорию Северного бульвара на протяжении от Юрловского проезда до поворота около дома 9а", - говорится в сообщении на сайте.
Отмечается, что сейчас идут подготовительные работы. В планах устройство детских площадок, дорожек, скамеек, и создание спортивных комплексов с тренажерами и турниками.
"После благоустройства сквер станет современным рекреационным пространством. В его западной части можно будет отдохнуть на разноуровневой платформе из террасных досок", - говорится в сообщении.