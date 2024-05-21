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Билайн бизнес добавил МультиЧат Callibri в Облачную АТС - РИА Новости, 21.05.2024
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10:00 21.05.2024 (обновлено: 18:10 21.05.2024)
https://ria.ru/20240521/bilayn-1947256863.html
Билайн бизнес добавил МультиЧат Callibri в Облачную АТС
Билайн бизнес добавил МультиЧат Callibri в Облачную АТС - РИА Новости, 21.05.2024
Билайн бизнес добавил МультиЧат Callibri в Облачную АТС
Билайн бизнес и ООО "Колибри" (Callibri) продолжают интегрировать сервисы для удобства компаний-клиентов: теперь в Облачной АТС можно подключить МультиЧат... РИА Новости, 21.05.2024
2024-05-21T10:00
2024-05-21T18:10
технологии
россия
билайн
вымпелком
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МОСКВА, 21 мая – РИА Новости. Билайн бизнес и ООО "Колибри" (Callibri) продолжают интегрировать сервисы для удобства компаний-клиентов: теперь в Облачной АТС можно подключить МультиЧат (18+), чтобы управлять телефонными и текстовыми коммуникациями в одном личном кабинете."Сегодня бизнес общается с пользователями в омниканальном формате: одни вопросы решаются в мессенджерах, другие — по телефону, третьи — через форму обратной связи или чат на сайте. Следуя тенденциям рынка, мы стараемся совершенствовать нашу Облачную АТС, и интеграция сервисов Callibri — одно из значимых направлений развития продукта. Наши клиенты уже оценили эффективность коллтрекинга на основе технологий Callibri. Уверен, также будет и с МультиЧатом", — цитирует пресс-служба директора по корпоративным продуктам и сервисам ПАО "ВымпелКом" Руслана Ахлебининского.МультиЧат помогает привлекать новых клиентов на сайт, вести переписку с пользователями в едином интерфейсе и оценивать работу операторов. С новым сервисом компании-клиенты Облачной АТС билайн смогут отвечать в "одном окне" на обращения с сайта, а также из мессенджеров, социальных сетей и сервисов объявлений, показывать пользователям индивидуально подобранные предложения на сайте, узнать, откуда пришел посетитель сайта, и оптимизировать рекламный бюджет благодаря интеграции с рекламными системами, говорится в сообщении.Кроме того, у них появится возможность просматривать историю переписки и источники, которые привели пользователя на сайт, в Едином журнале обращений, настроить обратный звонок с сайта, собирать маркетинговые квизы и вовлекать посетителей сайта в коммуникацию, создать чат-бот, который может отвечать на вопросы и собирать заявки, когда операторов нет на месте, а также оценивать работу операторов."МультиЧат может взять на себя более широкий круг задач, в отличие от стандартного онлайн-консультанта. Мы видим, как по-разному используют сервис наши клиенты — например, небольшие бизнесы, где нет отдельных сотрудников, которые могут оперативно общаться в чатах, используют чат-бота, чтобы не терять заявки клиентов в выходные и нерабочее время. Компании с несколькими филиалами и подразделениями бесшовно переключают клиента между нужными отделами и городами — клиент не ждёт на линии, быстро получает ответ, а нагрузка на отдел продаж снижается. Еще один плюс интеграции МультиЧата в Облачную АТС билайн бизнес —набор инструментов для продвижения бизнеса и общения с клиентами уже собран в одном интерфейсе", — отметил генеральный директор Callibri Иван Шкиря, слова которого привели в пресс-службе.Там напомнили, что в ноябре 2023 года ПАО "ВымпелКом" (торговая марка билайн) приобрело долю в размере 51% в ООО "Колибри", которое специализируется на создании облачных маркетинговых сервисов. Ранее компании интегрировали в Облачную АТС сервис МультиТрекинг от Callibri, позволяющий определить, из какого рекламного источника пришёл клиент.Билайн не производит анализ обращений, обработка данных осуществляется с использованием программного обеспечения Callibri при наличии у клиента правовых оснований на соответствующую обработку.Реклама, ПАО "Вымпелком", erid: F7NfYUJCUneLrXN3MCi4
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технологии, россия, билайн, вымпелком
Технологии, Россия, Билайн, ВымпелКом

Билайн бизнес добавил МультиЧат Callibri в Облачную АТС

© БилайнБилайн бизнес
Билайн бизнес
© Билайн
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МОСКВА, 21 мая – РИА Новости. Билайн бизнес и ООО "Колибри" (Callibri) продолжают интегрировать сервисы для удобства компаний-клиентов: теперь в Облачной АТС можно подключить МультиЧат (18+), чтобы управлять телефонными и текстовыми коммуникациями в одном личном кабинете.
"Сегодня бизнес общается с пользователями в омниканальном формате: одни вопросы решаются в мессенджерах, другие — по телефону, третьи — через форму обратной связи или чат на сайте. Следуя тенденциям рынка, мы стараемся совершенствовать нашу Облачную АТС, и интеграция сервисов Callibri — одно из значимых направлений развития продукта. Наши клиенты уже оценили эффективность коллтрекинга на основе технологий Callibri. Уверен, также будет и с МультиЧатом", — цитирует пресс-служба директора по корпоративным продуктам и сервисам ПАО "ВымпелКом" Руслана Ахлебининского.
МультиЧат помогает привлекать новых клиентов на сайт, вести переписку с пользователями в едином интерфейсе и оценивать работу операторов. С новым сервисом компании-клиенты Облачной АТС билайн смогут отвечать в "одном окне" на обращения с сайта, а также из мессенджеров, социальных сетей и сервисов объявлений, показывать пользователям индивидуально подобранные предложения на сайте, узнать, откуда пришел посетитель сайта, и оптимизировать рекламный бюджет благодаря интеграции с рекламными системами, говорится в сообщении.
Кроме того, у них появится возможность просматривать историю переписки и источники, которые привели пользователя на сайт, в Едином журнале обращений, настроить обратный звонок с сайта, собирать маркетинговые квизы и вовлекать посетителей сайта в коммуникацию, создать чат-бот, который может отвечать на вопросы и собирать заявки, когда операторов нет на месте, а также оценивать работу операторов.
"МультиЧат может взять на себя более широкий круг задач, в отличие от стандартного онлайн-консультанта. Мы видим, как по-разному используют сервис наши клиенты — например, небольшие бизнесы, где нет отдельных сотрудников, которые могут оперативно общаться в чатах, используют чат-бота, чтобы не терять заявки клиентов в выходные и нерабочее время. Компании с несколькими филиалами и подразделениями бесшовно переключают клиента между нужными отделами и городами — клиент не ждёт на линии, быстро получает ответ, а нагрузка на отдел продаж снижается. Еще один плюс интеграции МультиЧата в Облачную АТС билайн бизнес —набор инструментов для продвижения бизнеса и общения с клиентами уже собран в одном интерфейсе", — отметил генеральный директор Callibri Иван Шкиря, слова которого привели в пресс-службе.
Там напомнили, что в ноябре 2023 года ПАО "ВымпелКом" (торговая марка билайн) приобрело долю в размере 51% в ООО "Колибри", которое специализируется на создании облачных маркетинговых сервисов. Ранее компании интегрировали в Облачную АТС сервис МультиТрекинг от Callibri, позволяющий определить, из какого рекламного источника пришёл клиент.
Билайн не производит анализ обращений, обработка данных осуществляется с использованием программного обеспечения Callibri при наличии у клиента правовых оснований на соответствующую обработку.
Реклама, ПАО "Вымпелком", erid: F7NfYUJCUneLrXN3MCi4
 
ТехнологииРоссияБилайнВымпелКом
 
 
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