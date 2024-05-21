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СМИ: у выехавших из Белоруссии оппозиционеров арестовывают имущество - РИА Новости, 21.05.2024
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00:38 21.05.2024
https://ria.ru/20240521/belorussiya-1947309980.html
СМИ: у выехавших из Белоруссии оппозиционеров арестовывают имущество
СМИ: у выехавших из Белоруссии оппозиционеров арестовывают имущество - РИА Новости, 21.05.2024
СМИ: у выехавших из Белоруссии оппозиционеров арестовывают имущество
У выехавших из Белоруссии оппозиционеров и ведущих за пределами страны деятельность во вред интересам республики арестовывают недвижимость в рамках компенсации... РИА Новости, 21.05.2024
2024-05-21T00:38
2024-05-21T00:38
в мире
белоруссия
польша
александр лукашенко
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МИНСК, 21 мая - РИА Новости. У выехавших из Белоруссии оппозиционеров и ведущих за пределами страны деятельность во вред интересам республики арестовывают недвижимость в рамках компенсации ущерба по заочным приговорам суда, сообщили в эфире гостелеканала ОНТ. "Они (представители оппозиции - ред.) за рубежом призывают к санкциям против Беларуси, мы за это выносим им заочные приговоры на много лет тюрьмы... Но они возвращаться не собирались. Но экономический ущерб от их действий имеется, так что должна быть и компенсация ущерба", - заявили в эфире телеканала. В частности, в эфире телеканала были названы фамилии девяти человек, на чьи квартиры и дома в Белоруссии наложен арест. Эти люди, по данным телеканала, участвовали в акциях протеста и призывали к санкциям против Белоруссии. Некоторые из них, находясь за рубежом, сдавали квартиры в Белоруссии в аренду и получали таким образом доход. Среди людей, чьи квартиры арестованы, была названа дочь выехавшего в Польшу одного из лидеров оппозиции Павла Латушко Яна. По данным телеканала, есть список из свыше 100 фамилий людей, которые ведут деятельность против Белоруссии за рубежом и которым в том числе может грозить арест их имущества в Белоруссии по уголовным делам. Ранее Следственный комитет Белоруссии сообщал, что установил данные более сотни лиц, принимавших непосредственное участие в уличных акциях протеста против властей Белоруссии, которые проходили за рубежом. Данные лица признаны подозреваемыми по уголовному делу по статьям о создании экстремистского формирования и участия в нем и о дискредитации Белоруссии. В комитете отмечали, что в рамках расследования уголовного дела уже получена информация о принадлежащих им объектах недвижимости и имущества на территории Белоруссии, проводятся следственные действия, в том числе осмотры, обыски, наложения ареста на имущество и иные процессуальные мероприятия. Следственным комитетом будут приняты исчерпывающие меры по обеспечению принципа неотвратимости наказания и возмещению ущерба, в том числе в рамках специального (заочного) производства, подчеркивали в СК. После прошедших в Белоруссии 9 августа 2020 года выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко, в стране прошли протестные акции оппозиции, для пресечения которых силовики в том числе использовали спецсредства и спецтехнику. КГБ Белоруссии в феврале 2021 года заявил, что проявления протестов практически сошли на нет. В Белоруссии против ряда лидеров оппозиции возбуждены уголовные дела, в том числе о призывах к захвату власти, о создании экстремистского формирования, заговоре с целью захвата государственной власти неконституционным путем, покушении на теракт. В июле 2022 года президент Белоруссии подписал закон, предполагающий возможность заочного суда в отношении обвиняемых по отдельным уголовным статьям, находящихся за пределами страны. Эти поправки делают возможным выносить заочные приговоры суда, в том числе принимать решения о конфискации собственности виновных в счет компенсации нанесенного ими ущерба.
https://ria.ru/20240423/dividendy-1941654437.html
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в мире, белоруссия, польша, александр лукашенко
В мире, Белоруссия, Польша, Александр Лукашенко
СМИ: у выехавших из Белоруссии оппозиционеров арестовывают имущество

ОНТ: у выехавших из Белоруссии оппозиционеров арестовывают недвижимость

© Sputnik / Виктор Толочко | Перейти в медиабанкМолодые люди на проспекте Независимости в Минске
Молодые люди на проспекте Независимости в Минске - РИА Новости, 1920, 21.05.2024
© Sputnik / Виктор Толочко
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Молодые люди на проспекте Независимости в Минске. Архивное фото
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МИНСК, 21 мая - РИА Новости. У выехавших из Белоруссии оппозиционеров и ведущих за пределами страны деятельность во вред интересам республики арестовывают недвижимость в рамках компенсации ущерба по заочным приговорам суда, сообщили в эфире гостелеканала ОНТ.
"Они (представители оппозиции - ред.) за рубежом призывают к санкциям против Беларуси, мы за это выносим им заочные приговоры на много лет тюрьмы... Но они возвращаться не собирались. Но экономический ущерб от их действий имеется, так что должна быть и компенсация ущерба", - заявили в эфире телеканала.
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В частности, в эфире телеканала были названы фамилии девяти человек, на чьи квартиры и дома в Белоруссии наложен арест. Эти люди, по данным телеканала, участвовали в акциях протеста и призывали к санкциям против Белоруссии. Некоторые из них, находясь за рубежом, сдавали квартиры в Белоруссии в аренду и получали таким образом доход. Среди людей, чьи квартиры арестованы, была названа дочь выехавшего в Польшу одного из лидеров оппозиции Павла Латушко Яна.
По данным телеканала, есть список из свыше 100 фамилий людей, которые ведут деятельность против Белоруссии за рубежом и которым в том числе может грозить арест их имущества в Белоруссии по уголовным делам.
Ранее Следственный комитет Белоруссии сообщал, что установил данные более сотни лиц, принимавших непосредственное участие в уличных акциях протеста против властей Белоруссии, которые проходили за рубежом. Данные лица признаны подозреваемыми по уголовному делу по статьям о создании экстремистского формирования и участия в нем и о дискредитации Белоруссии. В комитете отмечали, что в рамках расследования уголовного дела уже получена информация о принадлежащих им объектах недвижимости и имущества на территории Белоруссии, проводятся следственные действия, в том числе осмотры, обыски, наложения ареста на имущество и иные процессуальные мероприятия. Следственным комитетом будут приняты исчерпывающие меры по обеспечению принципа неотвратимости наказания и возмещению ущерба, в том числе в рамках специального (заочного) производства, подчеркивали в СК.
После прошедших в Белоруссии 9 августа 2020 года выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко, в стране прошли протестные акции оппозиции, для пресечения которых силовики в том числе использовали спецсредства и спецтехнику. КГБ Белоруссии в феврале 2021 года заявил, что проявления протестов практически сошли на нет. В Белоруссии против ряда лидеров оппозиции возбуждены уголовные дела, в том числе о призывах к захвату власти, о создании экстремистского формирования, заговоре с целью захвата государственной власти неконституционным путем, покушении на теракт.
В июле 2022 года президент Белоруссии подписал закон, предполагающий возможность заочного суда в отношении обвиняемых по отдельным уголовным статьям, находящихся за пределами страны. Эти поправки делают возможным выносить заочные приговоры суда, в том числе принимать решения о конфискации собственности виновных в счет компенсации нанесенного ими ущерба.
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