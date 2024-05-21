Рейтинг@Mail.ru
Над Белгородской областью за ночь сбили снаряд РСЗО "Ольха" и два БПЛА - РИА Новости, 21.05.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
07:11 21.05.2024 (обновлено: 08:12 21.05.2024)
https://ria.ru/20240521/belgorodskaya_oblast-1947325019.html
Над Белгородской областью за ночь сбили снаряд РСЗО "Ольха" и два БПЛА
Над Белгородской областью за ночь сбили снаряд РСЗО "Ольха" и два БПЛА - РИА Новости, 21.05.2024
Над Белгородской областью за ночь сбили снаряд РСЗО "Ольха" и два БПЛА
Средства ПВО за ночь уничтожили один реактивный снаряд РСЗО "Ольха" и два БПЛА над территорией Белгородской области, сообщили во вторник в Минобороны РФ. РИА Новости, 21.05.2024
2024-05-21T07:11
2024-05-21T08:12
специальная военная операция на украине
белгородская область
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/18/1590742820_0:9:675:389_1920x0_80_0_0_9ad882e7e58ecc32bcbe5edfa5f0211f.jpg
МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Средства ПВО за ночь уничтожили один реактивный снаряд РСЗО "Ольха" и два БПЛА над территорией Белгородской области, сообщили во вторник в Минобороны РФ."В течение прошедшей ночи пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением реактивной системы залпового огня "Ольха" и БПЛА самолетного типа по объектам на территории РФ. Дежурными средствами ПВО один реактивных снаряд РСЗО "Ольха" и два БПЛА уничтожены над территорией Белгородской области", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20240521/sverdlovsk-1947326121.html
белгородская область
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/18/1590742820_125:0:644:389_1920x0_80_0_0_eec0ed73304cd16e87808f0b0c76646b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
белгородская область, россия
Специальная военная операция на Украине, Белгородская область, Россия
Над Белгородской областью за ночь сбили снаряд РСЗО "Ольха" и два БПЛА

Минобороны: над Белгородской областью ночью сбили снаряд РСЗО "Ольха" и два БПЛА

© РИА Новости / Пресс-служба концерна "Калашников" | Перейти в медиабанк"Стрела-10М"
Стрела-10М - РИА Новости, 1920, 21.05.2024
© РИА Новости / Пресс-служба концерна "Калашников"
Перейти в медиабанк
"Стрела-10М". Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Средства ПВО за ночь уничтожили один реактивный снаряд РСЗО "Ольха" и два БПЛА над территорией Белгородской области, сообщили во вторник в Минобороны РФ.
"В течение прошедшей ночи пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением реактивной системы залпового огня "Ольха" и БПЛА самолетного типа по объектам на территории РФ. Дежурными средствами ПВО один реактивных снаряд РСЗО "Ольха" и два БПЛА уничтожены над территорией Белгородской области", - говорится в сообщении.
Новые автомобили скорой помощи - РИА Новости, 1920, 21.05.2024
В результате обстрела Свердловска в ЛНР со стороны ВСУ есть пострадавшие
07:35
 
Специальная военная операция на УкраинеБелгородская областьРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала