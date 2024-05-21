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Над Белгородской областью за ночь сбили снаряд РСЗО "Ольха" и два БПЛА
Над Белгородской областью за ночь сбили снаряд РСЗО "Ольха" и два БПЛА - РИА Новости, 21.05.2024
Над Белгородской областью за ночь сбили снаряд РСЗО "Ольха" и два БПЛА
Средства ПВО за ночь уничтожили один реактивный снаряд РСЗО "Ольха" и два БПЛА над территорией Белгородской области, сообщили во вторник в Минобороны РФ. РИА Новости, 21.05.2024
2024-05-21T07:11
2024-05-21T07:11
2024-05-21T08:12
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МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Средства ПВО за ночь уничтожили один реактивный снаряд РСЗО "Ольха" и два БПЛА над территорией Белгородской области, сообщили во вторник в Минобороны РФ."В течение прошедшей ночи пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением реактивной системы залпового огня "Ольха" и БПЛА самолетного типа по объектам на территории РФ. Дежурными средствами ПВО один реактивных снаряд РСЗО "Ольха" и два БПЛА уничтожены над территорией Белгородской области", - говорится в сообщении.
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Специальная военная операция на Украине, Белгородская область, Россия
Над Белгородской областью за ночь сбили снаряд РСЗО "Ольха" и два БПЛА
Минобороны: над Белгородской областью ночью сбили снаряд РСЗО "Ольха" и два БПЛА