https://ria.ru/20240521/belgorodskaya_oblast-1947325019.html

Над Белгородской областью за ночь сбили снаряд РСЗО "Ольха" и два БПЛА

Над Белгородской областью за ночь сбили снаряд РСЗО "Ольха" и два БПЛА - РИА Новости, 21.05.2024

Над Белгородской областью за ночь сбили снаряд РСЗО "Ольха" и два БПЛА

Средства ПВО за ночь уничтожили один реактивный снаряд РСЗО "Ольха" и два БПЛА над территорией Белгородской области, сообщили во вторник в Минобороны РФ. РИА Новости, 21.05.2024

2024-05-21T07:11

2024-05-21T07:11

2024-05-21T08:12

специальная военная операция на украине

белгородская область

россия

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МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Средства ПВО за ночь уничтожили один реактивный снаряд РСЗО "Ольха" и два БПЛА над территорией Белгородской области, сообщили во вторник в Минобороны РФ."В течение прошедшей ночи пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением реактивной системы залпового огня "Ольха" и БПЛА самолетного типа по объектам на территории РФ. Дежурными средствами ПВО один реактивных снаряд РСЗО "Ольха" и два БПЛА уничтожены над территорией Белгородской области", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20240521/sverdlovsk-1947326121.html

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белгородская область, россия