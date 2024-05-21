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Лучшие банки для состоятельных клиентов назвали в России - РИА Новости, 21.05.2024
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15:56 21.05.2024
https://ria.ru/20240521/banki-1947452610.html
Лучшие банки для состоятельных клиентов назвали в России
Лучшие банки для состоятельных клиентов назвали в России - РИА Новости, 21.05.2024
Лучшие банки для состоятельных клиентов назвали в России
Sber Private Banking, Альфа-банк, ВТБ и другие стали победителями премии FrankPrivate Banking Award 2024, сообщает консалтинговая компания Frank RG. РИА Новости, 21.05.2024
2024-05-21T15:56
2024-05-21T15:56
россия
банки
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МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Sber Private Banking, Альфа-банк, ВТБ и другие стали победителями премии FrankPrivate Banking Award 2024, сообщает консалтинговая компания Frank RG. Sber Private Banking стал лучшим в номинации "Лучший Private в России". Альфа-Банк А-Клуб одержал победу как "Лучший сервис". ВТБ Private Banking взял первое место в номинации "Самый крупный Private Banking". Кроме того, премией в номинации "Самый устойчивый банк" отмечен Газпромбанк Private Banking, в "Лучших возможностях для инвестирования капитала" – БКС Ультима Private Banking. Всего в премии было заявлено 14 номинаций. Организатором выступила компания Frank RG, которая ежегодно проводит независимый аудит рынка Private Banking (Приватный Банк). Ключевая цель исследования — оценить модели обслуживания клиентов private banking, размещающих финансовые активы на сумму более одного миллиона долларов США. Для этого компания изучила целевые программы российских банков. Эксперты Frank RG исследовали тренды, потребности и предпочтения российских миллионеров. Также оценивалось качество услуг и сервиса банков, продуктовая линейка — от депозитных и кредитных продуктов, банковских карт, условий по расчетно-кассовому обслуживанию до возможностей дистанционного обслуживания, инвестиционных продуктов, нефинансовых привилегий и услуг для клиентов. В рамках исследования было проведено онлайн-анкетирование клиентов private banking (1,8 тысячи респондента), проанализировано 124 уникальных бизнес-показателя за пять отчетных дат в рамках исследования, более 50 интервью с экспертами российского рынка Private Banking, лидерами инвестиционных команд, старшими клиентскими менеджерами, а также кабинетное исследование — сбор и анализ данных международной банковской отчётности и исследований крупных консалтинговых компаний. Церемония награждения победителей Frank Private Banking Award 2024 состоялась 21 мая.
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россия, банки
Россия, Банки

Лучшие банки для состоятельных клиентов назвали в России

© iStock.com / Farknot_ArchitectДевушка держит кредитные карты
Девушка держит кредитные карты - РИА Новости, 1920, 21.05.2024
© iStock.com / Farknot_Architect
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МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Sber Private Banking, Альфа-банк, ВТБ и другие стали победителями премии FrankPrivate Banking Award 2024, сообщает консалтинговая компания Frank RG.
Sber Private Banking стал лучшим в номинации "Лучший Private в России". Альфа-Банк А-Клуб одержал победу как "Лучший сервис". ВТБ Private Banking взял первое место в номинации "Самый крупный Private Banking". Кроме того, премией в номинации "Самый устойчивый банк" отмечен Газпромбанк Private Banking, в "Лучших возможностях для инвестирования капитала" – БКС Ультима Private Banking. Всего в премии было заявлено 14 номинаций.
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8 мая, 21:10
Организатором выступила компания Frank RG, которая ежегодно проводит независимый аудит рынка Private Banking (Приватный Банк). Ключевая цель исследования — оценить модели обслуживания клиентов private banking, размещающих финансовые активы на сумму более одного миллиона долларов США. Для этого компания изучила целевые программы российских банков. Эксперты Frank RG исследовали тренды, потребности и предпочтения российских миллионеров. Также оценивалось качество услуг и сервиса банков, продуктовая линейка — от депозитных и кредитных продуктов, банковских карт, условий по расчетно-кассовому обслуживанию до возможностей дистанционного обслуживания, инвестиционных продуктов, нефинансовых привилегий и услуг для клиентов.
В рамках исследования было проведено онлайн-анкетирование клиентов private banking (1,8 тысячи респондента), проанализировано 124 уникальных бизнес-показателя за пять отчетных дат в рамках исследования, более 50 интервью с экспертами российского рынка Private Banking, лидерами инвестиционных команд, старшими клиентскими менеджерами, а также кабинетное исследование — сбор и анализ данных международной банковской отчётности и исследований крупных консалтинговых компаний.
Церемония награждения победителей Frank Private Banking Award 2024 состоялась 21 мая.
 
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