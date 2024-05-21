https://ria.ru/20240521/bagreeva-1947227509.html

Мария Багреева: оборот сферы услуг в первом квартале вырос почти на 14%

Мария Багреева: оборот сферы услуг в первом квартале вырос почти на 14% - РИА Новости, 21.05.2024

Мария Багреева: оборот сферы услуг в первом квартале вырос почти на 14%

Объем услуг населению за три первых месяца текущего года составил 900 миллиардов рублей, что в сопоставимых ценах почти на 14% выше, чем в первом квартале 2023... РИА Новости, 21.05.2024

2024-05-21T09:01

2024-05-21T09:01

2024-05-21T09:01

москва

мария багреева

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МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Объем услуг населению за три первых месяца текущего года составил 900 миллиардов рублей, что в сопоставимых ценах почти на 14% выше, чем в первом квартале 2023 года, рассказала заммэра Москвы, руководитель департамента экономической политики и развития города Мария Багреева. "Столичная сфера платных услуг населению чувствует себя уверенно. По итогам первых трех месяцев 2024 года ее оборот вырос почти на 14%. Рост показали практически все отрасли, а более половины прироста обеспечили сектора, связанные с развитием туризма: услуги индустрии гостеприимства и смежных секторов – транспорта и культуры", – приводит ее слова пресс-служба департамента экономической политики и развития столицы.Багреева отметила, что транспортные услуги, в частности железнодорожные и авиаперевозки, на развитие которых влияет рост туристического потока, в первом квартале 2024 года увеличили выручку на 22,3%, до 295 миллиардов рублей.Гостиницы и турагентства увеличили продажи в январе-марте текущего года на 18,4%, до 33,2 миллиарда рублей. Выручка сферы культуры и спорта выросла за этот период на 14,5%, до 36,7 миллиарда рублей. Сфера бытовых услуг в первом квартале нарастила обороты на 11%, до 51,4 миллиарда рублей. Наиболее значимый вклад в этой области, как подчеркнула заммэра, был внесен сервисом аренды автомобилей.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

москва, мария багреева