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Буксирное судно "Михаил Чеков" спустили на воду в Астрахани - РИА Новости, 21.05.2024
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Астраханская область
Астраханская область
 
15:12 21.05.2024
https://ria.ru/20240521/astrakhan-1947430012.html
Буксирное судно "Михаил Чеков" спустили на воду в Астрахани
Буксирное судно "Михаил Чеков" спустили на воду в Астрахани - РИА Новости, 21.05.2024
Буксирное судно "Михаил Чеков" спустили на воду в Астрахани
Буксирное судно "Михаил Чеков", которое строится по заказу министерства обороны РФ, спустили на воду в Астрахани, сообщает администрация губернатора... РИА Новости, 21.05.2024
2024-05-21T15:12
2024-05-21T15:12
астраханская область
астрахань
игорь бабушкин
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 21 мая - РИА Новости. Буксирное судно "Михаил Чеков", которое строится по заказу министерства обороны РФ, спустили на воду в Астрахани, сообщает администрация губернатора Астраханской области. Это седьмое судно данной серии, построенное на астраханском судоремонтном заводе "Звездочка". В торжественной церемонии спуска на воду буксира принял участие губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин. "Наши корабелы накопили большой опыт строительства подобных судов. Это достойный вклад в укрепление обороноспособности и национальной безопасности страны. Уверен, что все работы по финальной достройке судна будут выполнены в срок и с высоким качеством", - подчеркнул глава региона. Спасательное судно "Михаил Чеков проекта 22870" строится по заказу министерства обороны Российской Федерации для нужд Военно-морского флота. Буксир предназначен для оказания помощи аварийным кораблям и спасения их личного состава, буксировки кораблей, снятия с мели, тушения пожаров на аварийных судах и береговых сооружениях. Длина судна - 57 метров, ширина - 14 метров, наибольшее водоизмещение - 1605 тонн, скорость - 14 узлов. Судно названо в честь Михаила Чекова, который в 1944 году командовал 68-м Новороссийским аварийно-спасательным отрядом, а затем Севастопольским аварийно-спасательным отрядом. Под его руководством производился подъем затонувших кораблей и судов.
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астрахань, игорь бабушкин, звездочка
Астраханская область, Астрахань, Игорь Бабушкин, Звездочка

Буксирное судно "Михаил Чеков" спустили на воду в Астрахани

© Фото : пресс-служба администрации губернатора Астраханской областиБуксирное судно "Михаил Чеков", которое строится по заказу министерства обороны РФ, спустили на воду в Астрахани
Буксирное судно Михаил Чеков, которое строится по заказу министерства обороны РФ, спустили на воду в Астрахани - РИА Новости, 1920, 21.05.2024
© Фото : пресс-служба администрации губернатора Астраханской области
Буксирное судно "Михаил Чеков", которое строится по заказу министерства обороны РФ, спустили на воду в Астрахани
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 21 мая - РИА Новости. Буксирное судно "Михаил Чеков", которое строится по заказу министерства обороны РФ, спустили на воду в Астрахани, сообщает администрация губернатора Астраханской области.
Это седьмое судно данной серии, построенное на астраханском судоремонтном заводе "Звездочка". В торжественной церемонии спуска на воду буксира принял участие губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин.
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"Наши корабелы накопили большой опыт строительства подобных судов. Это достойный вклад в укрепление обороноспособности и национальной безопасности страны. Уверен, что все работы по финальной достройке судна будут выполнены в срок и с высоким качеством", - подчеркнул глава региона.
Спасательное судно "Михаил Чеков проекта 22870" строится по заказу министерства обороны Российской Федерации для нужд Военно-морского флота. Буксир предназначен для оказания помощи аварийным кораблям и спасения их личного состава, буксировки кораблей, снятия с мели, тушения пожаров на аварийных судах и береговых сооружениях.
Длина судна - 57 метров, ширина - 14 метров, наибольшее водоизмещение - 1605 тонн, скорость - 14 узлов. Судно названо в честь Михаила Чекова, который в 1944 году командовал 68-м Новороссийским аварийно-спасательным отрядом, а затем Севастопольским аварийно-спасательным отрядом. Под его руководством производился подъем затонувших кораблей и судов.
 
Астраханская областьАстраханьИгорь БабушкинЗвездочка
 
 
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