https://ria.ru/20240521/aktivy-1947537415.html

В постпредстве России прокомментировали решение ЕС передать Украине активы

В постпредстве России прокомментировали решение ЕС передать Украине активы - РИА Новости, 21.05.2024

В постпредстве России прокомментировали решение ЕС передать Украине активы

Европейский союз считает себя вправе украсть доверенные ему активы и превращает воровство в инструмент своей внешней политики, заявили в постпредстве РФ при ЕС, РИА Новости, 21.05.2024

2024-05-21T22:13

2024-05-21T22:13

2024-05-21T22:18

россия

украина

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сергей лавров

евросоюз

еврокомиссия

санкции в отношении россии

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БРЮССЕЛЬ, 21 мая - РИА Новости. Европейский союз считает себя вправе украсть доверенные ему активы и превращает воровство в инструмент своей внешней политики, заявили в постпредстве РФ при ЕС, комментируя решение Совета ЕС передать Украине большую часть доходов от инвестирования замороженных активов России. "На самом же деле ЕС продемонстрировал всему мировому сообществу, что отныне он чувствует себя вправе украсть доверенные ему финансовые резервы, отказаться от своих же обязательств по защите частной собственности и капиталовложений, соблюдению международно-правовых иммунитетов. Таким образом, воровство официально возведено в ранг инструментов внешней политики Брюсселя", - говорится в письменном комментарии российской дипмиссии, поступившем в РИА Новости. В представительстве полагают, что "ЕС открыл новую страницу в истории как международных валютно-финансовых отношений, так и собственной интеграции". "Есовцы осознано пошли на беспрецедентный шаг – воровство суверенных активов иностранного государства. Это наглядный пример того, что из себя представляют "европейские ценности" и насаждаемый западниками "порядок, основанный на правилах". В данном конкретном случае одним из таких "правил" стало придуманное в евроквартале некое "юридическое обоснование" для махинаций с доходами от незаконно заблокированных активов Банка России", - говорится в комментарии. Совет ЕС во вторник окончательно утвердил решение, которое предполагает направление 90% доходов от иммобилизованных в ЕС российских суверенных активов на оказание военной помощи Украине, 10% - на программы ЕС по восстановлению Украины. При этом из общей суммы доходов депозитарии, где непосредственно находятся российские активы, смогут удерживать 10% на случай собственных потенциальных рисков, в том числе связанных с вероятными судебными разбирательствами. В Еврокомиссии рассчитывают, что первый предварительный платеж Украине на эти цели в размере примерно 2 миллиардов евро может быть осуществлен уже в июле. В Кремле заявляли, что принятие подобных решений "будет еще одним шагом в попрании всех правил и норм международного права". В МИД РФ называли заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявлял, что Россия будет отвечать в случае конфискации замороженных российских активов на Западе. По его словам, у РФ "тоже есть возможность не возвращать те средства, которые западные страны держали в России и которые были заморожены в ответ на арест российских государственных резервов, здесь не может быть сомнений, что мы взаимно будем действовать".

https://ria.ru/20240501/aktivy-1943350879.html

https://ria.ru/20240517/aktivy-1946781611.html

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россия, украина, европа, сергей лавров, евросоюз, еврокомиссия, санкции в отношении россии