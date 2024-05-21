В постпредстве России прокомментировали решение ЕС передать Украине активы
Постпредство РФ: ЕС превратил воровство активов в инструмент внешней политики
Флаги России. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 21 мая - РИА Новости. Европейский союз считает себя вправе украсть доверенные ему активы и превращает воровство в инструмент своей внешней политики, заявили в постпредстве РФ при ЕС, комментируя решение Совета ЕС передать Украине большую часть доходов от инвестирования замороженных активов России.
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"На самом же деле ЕС продемонстрировал всему мировому сообществу, что отныне он чувствует себя вправе украсть доверенные ему финансовые резервы, отказаться от своих же обязательств по защите частной собственности и капиталовложений, соблюдению международно-правовых иммунитетов. Таким образом, воровство официально возведено в ранг инструментов внешней политики Брюсселя", - говорится в письменном комментарии российской дипмиссии, поступившем в РИА Новости.
В представительстве полагают, что "ЕС открыл новую страницу в истории как международных валютно-финансовых отношений, так и собственной интеграции". "Есовцы осознано пошли на беспрецедентный шаг – воровство суверенных активов иностранного государства. Это наглядный пример того, что из себя представляют "европейские ценности" и насаждаемый западниками "порядок, основанный на правилах". В данном конкретном случае одним из таких "правил" стало придуманное в евроквартале некое "юридическое обоснование" для махинаций с доходами от незаконно заблокированных активов Банка России", - говорится в комментарии.
Совет ЕС во вторник окончательно утвердил решение, которое предполагает направление 90% доходов от иммобилизованных в ЕС российских суверенных активов на оказание военной помощи Украине, 10% - на программы ЕС по восстановлению Украины. При этом из общей суммы доходов депозитарии, где непосредственно находятся российские активы, смогут удерживать 10% на случай собственных потенциальных рисков, в том числе связанных с вероятными судебными разбирательствами.
В Еврокомиссии рассчитывают, что первый предварительный платеж Украине на эти цели в размере примерно 2 миллиардов евро может быть осуществлен уже в июле.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявлял, что Россия будет отвечать в случае конфискации замороженных российских активов на Западе. По его словам, у РФ "тоже есть возможность не возвращать те средства, которые западные страны держали в России и которые были заморожены в ответ на арест российских государственных резервов, здесь не может быть сомнений, что мы взаимно будем действовать".