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В Мариуполе развернули Знамя Победы в годовщину освобождения города
В Мариуполе развернули Знамя Победы в годовщину освобождения города - РИА Новости, 20.05.2024
В Мариуполе развернули Знамя Победы в годовщину освобождения города
Активисты "Молодой Гвардии "Единой России" развернули Знамя Победы в годовщину освобождения Мариуполя, сообщила пресс-служба партии. РИА Новости, 20.05.2024
2024-05-20T21:03
2024-05-20T21:03
2024-05-20T21:03
мариуполь
молодая гвардия
мгер
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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Активисты "Молодой Гвардии "Единой России" развернули Знамя Победы в годовщину освобождения Мариуполя, сообщила пресс-служба партии. "Молодая Гвардия "Единой России" в годовщину освобождения Мариуполя вместе с жителями развернула в городе Знамя Победы", - говорится в телеграм-канале партии. Активисты также поздравили ветеранов и почтили память азовстальцев, погибших и пропавших без вести во времена Великой Отечественной войны. "С первых дней специальной военной операции наши волонтеры находятся в Мариуполе. Мы видели все ужасы, которые украинские нацисты творили с городом и его жителями. Вот уже два года мариупольцы могут спокойно жить, носить георгиевские ленточки, говорить на родном, русском, языке. Сегодня мы поздравили всех с этой знаменательной датой", - сказал председатель МГЕР Антон Демидов.
https://ria.ru/20240520/mariupol-1947290977.html
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мариуполь, молодая гвардия , мгер
Мариуполь, Молодая гвардия , МГЕР
В Мариуполе развернули Знамя Победы в годовщину освобождения города
Активисты МГЕР развернули Знамя Победы в годовщину освобождения Мариуполя