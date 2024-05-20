https://ria.ru/20240520/znamya-1947292456.html

В Мариуполе развернули Знамя Победы в годовщину освобождения города

В Мариуполе развернули Знамя Победы в годовщину освобождения города - РИА Новости, 20.05.2024

В Мариуполе развернули Знамя Победы в годовщину освобождения города

Активисты "Молодой Гвардии "Единой России" развернули Знамя Победы в годовщину освобождения Мариуполя, сообщила пресс-служба партии. РИА Новости, 20.05.2024

2024-05-20T21:03

2024-05-20T21:03

2024-05-20T21:03

мариуполь

молодая гвардия

мгер

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/14/1947192043_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_6d22431952743efea57c0eafeb207d55.jpg

МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Активисты "Молодой Гвардии "Единой России" развернули Знамя Победы в годовщину освобождения Мариуполя, сообщила пресс-служба партии. "Молодая Гвардия "Единой России" в годовщину освобождения Мариуполя вместе с жителями развернула в городе Знамя Победы", - говорится в телеграм-канале партии. Активисты также поздравили ветеранов и почтили память азовстальцев, погибших и пропавших без вести во времена Великой Отечественной войны. "С первых дней специальной военной операции наши волонтеры находятся в Мариуполе. Мы видели все ужасы, которые украинские нацисты творили с городом и его жителями. Вот уже два года мариупольцы могут спокойно жить, носить георгиевские ленточки, говорить на родном, русском, языке. Сегодня мы поздравили всех с этой знаменательной датой", - сказал председатель МГЕР Антон Демидов.

https://ria.ru/20240520/mariupol-1947290977.html

мариуполь

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

мариуполь, молодая гвардия , мгер