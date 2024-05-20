https://ria.ru/20240520/zelenskiy-1947305594.html

Опаздывают на год. Зеленский обрушился на союзников с претензиями

Опаздывают на год. Зеленский обрушился на союзников с претензиями - РИА Новости, 20.05.2024

Опаздывают на год. Зеленский обрушился на союзников с претензиями

Запад сильно медлит с поставками военной помощи Киеву, заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью агентству Reuters. РИА Новости, 20.05.2024

2024-05-20T23:32

2024-05-20T23:32

2024-05-20T23:32

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МОСКВА, 20 мая — РИА Новости. Запад сильно медлит с поставками военной помощи Киеву, заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью агентству Reuters."Каждое решение, которое принимаем сначала мы, а потом все остальные вместе, опаздывает примерно на год", — заявил он.Зеленский привел в пример ЗРК Patriot, заявив, что поставки этих комплексов Западом представляют собой "один большой шаг вперед, но сначала два шага назад".Зеленский также призвал западных союзников быстрее задействовать самолеты из соседних стран НАТО, поскольку у ВСУ не хватает воздушной техники, чтобы противостоять ВС России.Москва ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Киеву. Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве заявляли, что альянс "играет с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20240520/oruzhie-1947283198.html

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в мире, украина, киев, россия, владимир зеленский, сергей лавров, дмитрий песков, нато, вооруженные силы украины