Зеленский заговорил об обеспокоенности из-за заявлений республиканцев в США
Зеленский: некоторые заявления республиканцев вызывают беспокойство
© AP Photo / Efrem LukatskyПрезидент Украины Владимир Зеленский
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Президент Украины Владимир Зеленский . Архивное фото
МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Владимир Зеленский в интервью западным СМИ признал, что некоторые заявления со стороны Республиканской партии США "вызывают беспокойство" относительно помощи Киеву.
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"Я не верю в то, что республиканцы против поддержки Украины, но некоторые сообщения, которые идут с их стороны, вызывают беспокойство", - заявил он агентству Рейтер.
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Кроме того, Зеленский предложил союзникам сбивать российские ракеты над территорией Украины без вовлечения НАТО в конфликт. Зеленский считает, что участие самолетов стран НАТО в отражении атак российских ракет якобы не будет считаться вовлеченностью альянса в конфликт. Он заявил, что Киеву нужно по меньшей мере "120-130 самолетов, чтобы противостоять в небе".
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"Возвращаясь к самолетам, которые у вас есть на территории соседних стран НАТО: поднимите их в воздух… сбивайте цели... Могут они это сделать? Я уверен, что да. Это атака со стороны стран НАТО, вовлеченность (НАТО в конфликт - ред.)? Нет", - сказал он.
Бывший президент США Дональд Трамп заявлял, что, будь он главой государства, закончил бы конфликт на Украине за 24 часа. В свою очередь глава МИД РФ Сергей Лавров усомнился, что киевские власти готовы к мирному урегулированию конфликта, в том числе по формуле Трампа.
Ранее, например, республиканцы Марджори Тейлор Грин и Томас Масси призывали спикера палаты представителей США Майка Джонсона уйти в отставку после того, как при нем была в апреле одобрена дополнительная помощь Украине. Тейлор Грин заявляла, что Джонсон для сохранения должности обязан предотвратить будущее финансирование Украины, а также больше не выносить законопроекты на голосование, если их не поддерживает большинство республиканцев. По ее словам, эти требования исходят от республиканского большинства.