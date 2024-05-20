https://ria.ru/20240520/zelenskiy-1947302261.html

Зеленский заговорил об обеспокоенности из-за заявлений республиканцев в США

Зеленский заговорил об обеспокоенности из-за заявлений республиканцев в США - РИА Новости, 20.05.2024

Зеленский заговорил об обеспокоенности из-за заявлений республиканцев в США

Владимир Зеленский в интервью западным СМИ признал, что некоторые заявления со стороны Республиканской партии США "вызывают беспокойство" относительно помощи... РИА Новости, 20.05.2024

2024-05-20T22:46

2024-05-20T22:46

2024-05-20T23:07

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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Владимир Зеленский в интервью западным СМИ признал, что некоторые заявления со стороны Республиканской партии США "вызывают беспокойство" относительно помощи Киеву. "Я не верю в то, что республиканцы против поддержки Украины, но некоторые сообщения, которые идут с их стороны, вызывают беспокойство", - заявил он агентству Рейтер. Кроме того, Зеленский предложил союзникам сбивать российские ракеты над территорией Украины без вовлечения НАТО в конфликт. Зеленский считает, что участие самолетов стран НАТО в отражении атак российских ракет якобы не будет считаться вовлеченностью альянса в конфликт. Он заявил, что Киеву нужно по меньшей мере "120-130 самолетов, чтобы противостоять в небе". "Возвращаясь к самолетам, которые у вас есть на территории соседних стран НАТО: поднимите их в воздух… сбивайте цели... Могут они это сделать? Я уверен, что да. Это атака со стороны стран НАТО, вовлеченность (НАТО в конфликт - ред.)? Нет", - сказал он. Бывший президент США Дональд Трамп заявлял, что, будь он главой государства, закончил бы конфликт на Украине за 24 часа. В свою очередь глава МИД РФ Сергей Лавров усомнился, что киевские власти готовы к мирному урегулированию конфликта, в том числе по формуле Трампа. Ранее, например, республиканцы Марджори Тейлор Грин и Томас Масси призывали спикера палаты представителей США Майка Джонсона уйти в отставку после того, как при нем была в апреле одобрена дополнительная помощь Украине. Тейлор Грин заявляла, что Джонсон для сохранения должности обязан предотвратить будущее финансирование Украины, а также больше не выносить законопроекты на голосование, если их не поддерживает большинство республиканцев. По ее словам, эти требования исходят от республиканского большинства.

https://ria.ru/20240513/evrosoyuz-1945439111.html

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