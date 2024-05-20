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Зеленский заговорил об обеспокоенности из-за заявлений республиканцев в США - РИА Новости, 20.05.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
22:46 20.05.2024 (обновлено: 23:07 20.05.2024)
https://ria.ru/20240520/zelenskiy-1947302261.html
Зеленский заговорил об обеспокоенности из-за заявлений республиканцев в США
Зеленский заговорил об обеспокоенности из-за заявлений республиканцев в США - РИА Новости, 20.05.2024
Зеленский заговорил об обеспокоенности из-за заявлений республиканцев в США
Владимир Зеленский в интервью западным СМИ признал, что некоторые заявления со стороны Республиканской партии США "вызывают беспокойство" относительно помощи... РИА Новости, 20.05.2024
2024-05-20T22:46
2024-05-20T23:07
специальная военная операция на украине
в мире
украина
сша
киев
владимир зеленский
дональд трамп
марджори тейлор грин
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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Владимир Зеленский в интервью западным СМИ признал, что некоторые заявления со стороны Республиканской партии США "вызывают беспокойство" относительно помощи Киеву. "Я не верю в то, что республиканцы против поддержки Украины, но некоторые сообщения, которые идут с их стороны, вызывают беспокойство", - заявил он агентству Рейтер. Кроме того, Зеленский предложил союзникам сбивать российские ракеты над территорией Украины без вовлечения НАТО в конфликт. Зеленский считает, что участие самолетов стран НАТО в отражении атак российских ракет якобы не будет считаться вовлеченностью альянса в конфликт. Он заявил, что Киеву нужно по меньшей мере "120-130 самолетов, чтобы противостоять в небе". "Возвращаясь к самолетам, которые у вас есть на территории соседних стран НАТО: поднимите их в воздух… сбивайте цели... Могут они это сделать? Я уверен, что да. Это атака со стороны стран НАТО, вовлеченность (НАТО в конфликт - ред.)? Нет", - сказал он. Бывший президент США Дональд Трамп заявлял, что, будь он главой государства, закончил бы конфликт на Украине за 24 часа. В свою очередь глава МИД РФ Сергей Лавров усомнился, что киевские власти готовы к мирному урегулированию конфликта, в том числе по формуле Трампа. Ранее, например, республиканцы Марджори Тейлор Грин и Томас Масси призывали спикера палаты представителей США Майка Джонсона уйти в отставку после того, как при нем была в апреле одобрена дополнительная помощь Украине. Тейлор Грин заявляла, что Джонсон для сохранения должности обязан предотвратить будущее финансирование Украины, а также больше не выносить законопроекты на голосование, если их не поддерживает большинство республиканцев. По ее словам, эти требования исходят от республиканского большинства.
https://ria.ru/20240513/evrosoyuz-1945439111.html
https://ria.ru/20240520/syrskiy-1947292296.html
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в мире, украина, сша, киев, владимир зеленский, дональд трамп, марджори тейлор грин, нато
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, США, Киев, Владимир Зеленский, Дональд Трамп, Марджори Тейлор Грин, НАТО
Зеленский заговорил об обеспокоенности из-за заявлений республиканцев в США

Зеленский: некоторые заявления республиканцев вызывают беспокойство

© AP Photo / Efrem LukatskyПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 20.05.2024
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Президент Украины Владимир Зеленский . Архивное фото
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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Владимир Зеленский в интервью западным СМИ признал, что некоторые заявления со стороны Республиканской партии США "вызывают беспокойство" относительно помощи Киеву.
«
"Я не верю в то, что республиканцы против поддержки Украины, но некоторые сообщения, которые идут с их стороны, вызывают беспокойство", - заявил он агентству Рейтер.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 13.05.2024
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Кроме того, Зеленский предложил союзникам сбивать российские ракеты над территорией Украины без вовлечения НАТО в конфликт. Зеленский считает, что участие самолетов стран НАТО в отражении атак российских ракет якобы не будет считаться вовлеченностью альянса в конфликт. Он заявил, что Киеву нужно по меньшей мере "120-130 самолетов, чтобы противостоять в небе".
«
"Возвращаясь к самолетам, которые у вас есть на территории соседних стран НАТО: поднимите их в воздух… сбивайте цели... Могут они это сделать? Я уверен, что да. Это атака со стороны стран НАТО, вовлеченность (НАТО в конфликт - ред.)? Нет", - сказал он.
Бывший президент США Дональд Трамп заявлял, что, будь он главой государства, закончил бы конфликт на Украине за 24 часа. В свою очередь глава МИД РФ Сергей Лавров усомнился, что киевские власти готовы к мирному урегулированию конфликта, в том числе по формуле Трампа.
Ранее, например, республиканцы Марджори Тейлор Грин и Томас Масси призывали спикера палаты представителей США Майка Джонсона уйти в отставку после того, как при нем была в апреле одобрена дополнительная помощь Украине. Тейлор Грин заявляла, что Джонсон для сохранения должности обязан предотвратить будущее финансирование Украины, а также больше не выносить законопроекты на голосование, если их не поддерживает большинство республиканцев. По ее словам, эти требования исходят от республиканского большинства.
Александр Сырский - РИА Новости, 1920, 20.05.2024
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаСШАКиевВладимир ЗеленскийДональд ТрампМарджори Тейлор ГринНАТО
 
 
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