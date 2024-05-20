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"Дни сочтены": обвинения Зеленского в адрес России вызвали гнев в Сети - РИА Новости, 20.05.2024
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16:37 20.05.2024
https://ria.ru/20240520/zelenskiy-1947238364.html
"Дни сочтены": обвинения Зеленского в адрес России вызвали гнев в Сети
"Дни сочтены": обвинения Зеленского в адрес России вызвали гнев в Сети - РИА Новости, 20.05.2024
"Дни сочтены": обвинения Зеленского в адрес России вызвали гнев в Сети
Пользователи социальной сети Х негативно отнеслись к заявлению президента Украины Владимира Зеленского о том, что "Россия пытается расширить конфликт". РИА Новости, 20.05.2024
2024-05-20T16:37
2024-05-20T16:37
в мире
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сша
владимир зеленский
владимир путин
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МОСКВА, 20 мая — РИА Новости. Пользователи социальной сети Х негативно отнеслись к заявлению президента Украины Владимира Зеленского о том, что "Россия пытается расширить конфликт"."Зеленский, твои дни сочтены, ты военный преступник при любых обстоятельствах", — отметил kyritsis."Украина уже проиграла, лучше сдавайся сейчас", — обратился к Зеленскому Mavi."Твоя задача — уйти, перестать отстаивать интересы США и дать наконец-то мир Украине", — подчеркнул White Tiger."Ты коррумпированный лжец, который погубил своих собственных людей и нацию", — заключил Don Lisander WZ.На прошлой неделе президент России Владимир Путин на встрече с командующими войсками военных округов заявил, что страна пыталась мирными средствами урегулировать конфликт на Украине, однако ничего не получилось.
https://ria.ru/20240520/polnomochiya-1947210987.html
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в мире, россия, украина, сша, владимир зеленский, владимир путин
В мире, Россия, Украина, США, Владимир Зеленский, Владимир Путин

"Дни сочтены": обвинения Зеленского в адрес России вызвали гнев в Сети

© AP Photo / Efrem LukatskyВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 20.05.2024
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 мая — РИА Новости. Пользователи социальной сети Х негативно отнеслись к заявлению президента Украины Владимира Зеленского о том, что "Россия пытается расширить конфликт".
"Зеленский, твои дни сочтены, ты военный преступник при любых обстоятельствах", — отметил kyritsis.
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"Украина уже проиграла, лучше сдавайся сейчас", — обратился к Зеленскому Mavi.
"Твоя задача — уйти, перестать отстаивать интересы США и дать наконец-то мир Украине", — подчеркнул White Tiger.
"Ты коррумпированный лжец, который погубил своих собственных людей и нацию", — заключил Don Lisander WZ.
На прошлой неделе президент России Владимир Путин на встрече с командующими войсками военных округов заявил, что страна пыталась мирными средствами урегулировать конфликт на Украине, однако ничего не получилось.
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