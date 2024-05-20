https://ria.ru/20240520/zelenskiy-1947194902.html

В Госдуме предложили называть Зеленского предателем Украины

В Госдуме предложили называть Зеленского предателем Украины - РИА Новости, 20.05.2024

В Госдуме предложили называть Зеленского предателем Украины

Депутат Госдумы от Севастополя, член комитета по международным делам Дмитрий Белик заявил, что Владимир Зеленский утратил права называться президентом и отныне... РИА Новости, 20.05.2024

2024-05-20T14:07

2024-05-20T14:07

2024-05-20T14:07

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 мая – РИА Новости. Депутат Госдумы от Севастополя, член комитета по международным делам Дмитрий Белик заявил, что Владимир Зеленский утратил права называться президентом и отныне является диктатором и предателем Украины. Срок президентских полномочий Зеленского истекает 20 мая. "Зеленский будет всеми силами держаться за власть, но для нас он диктатор, который ведет свою страну не просто к демографическому кризису, а в прямом смысле на убой. Теперь на Украине нет президента, Зеленского же стоит называть не иначе как предатель Украины", - сказал Белик РИА Новости. По его словам, Зеленский стал диктатором, узурпирующим власть на Украине. "Зеленский всего лишь инструмент в руках Вашингтона. Коллективный Запад не считает его ровней, а всего лишь колониальным царьком, который приезжает просить подачки у большого господина", - сказал депутат. Выборы президента на Украине должны были состояться 31 марта 2024 года, а инаугурация новоизбранного главы государства в мае. Но голосование отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Зеленский заявлял, что выборы сейчас "не ко времени", подчеркнув, что на этом вопросе следует поставить точку.

https://ria.ru/20240506/rossiya-1944003472.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, украина, владимир зеленский, госдума рф, дмитрий белик, россия