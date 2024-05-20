https://ria.ru/20240520/zelenskiy-1947194902.html
В Госдуме предложили называть Зеленского предателем Украины
В Госдуме предложили называть Зеленского предателем Украины - РИА Новости, 20.05.2024
В Госдуме предложили называть Зеленского предателем Украины
Депутат Госдумы от Севастополя, член комитета по международным делам Дмитрий Белик заявил, что Владимир Зеленский утратил права называться президентом и отныне... РИА Новости, 20.05.2024
2024-05-20T14:07
2024-05-20T14:07
2024-05-20T14:07
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 мая – РИА Новости. Депутат Госдумы от Севастополя, член комитета по международным делам Дмитрий Белик заявил, что Владимир Зеленский утратил права называться президентом и отныне является диктатором и предателем Украины. Срок президентских полномочий Зеленского истекает 20 мая. "Зеленский будет всеми силами держаться за власть, но для нас он диктатор, который ведет свою страну не просто к демографическому кризису, а в прямом смысле на убой. Теперь на Украине нет президента, Зеленского же стоит называть не иначе как предатель Украины", - сказал Белик РИА Новости. По его словам, Зеленский стал диктатором, узурпирующим власть на Украине. "Зеленский всего лишь инструмент в руках Вашингтона. Коллективный Запад не считает его ровней, а всего лишь колониальным царьком, который приезжает просить подачки у большого господина", - сказал депутат. Выборы президента на Украине должны были состояться 31 марта 2024 года, а инаугурация новоизбранного главы государства в мае. Но голосование отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Зеленский заявлял, что выборы сейчас "не ко времени", подчеркнув, что на этом вопросе следует поставить точку.
https://ria.ru/20240506/rossiya-1944003472.html
https://ria.ru/20240520/zelenskiy-1947162695.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, украина, владимир зеленский, госдума рф, дмитрий белик, россия
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Владимир Зеленский, Госдума РФ, Дмитрий Белик, Россия
В Госдуме предложили называть Зеленского предателем Украины
Депутат Белик предложил называть Зеленского диктатором и предателем Украины
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 мая – РИА Новости. Депутат Госдумы от Севастополя, член комитета по международным делам Дмитрий Белик заявил, что Владимир Зеленский утратил права называться президентом и отныне является диктатором и предателем Украины.
Срок президентских полномочий Зеленского истекает 20 мая.
"Зеленский будет всеми силами держаться за власть, но для нас он диктатор, который ведет свою страну не просто к демографическому кризису, а в прямом смысле на убой. Теперь на Украине нет президента, Зеленского же стоит называть не иначе как предатель Украины", - сказал Белик РИА Новости.
По его словам, Зеленский стал диктатором, узурпирующим власть на Украине. "Зеленский всего лишь инструмент в руках Вашингтона
. Коллективный Запад не считает его ровней, а всего лишь колониальным царьком, который приезжает просить подачки у большого господина", - сказал депутат.
Выборы президента на Украине должны были состояться 31 марта 2024 года, а инаугурация новоизбранного главы государства в мае. Но голосование отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Зеленский заявлял, что выборы сейчас "не ко времени", подчеркнув, что на этом вопросе следует поставить точку.