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В Госдуме предложили называть Зеленского предателем Украины - РИА Новости, 20.05.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:07 20.05.2024
https://ria.ru/20240520/zelenskiy-1947194902.html
В Госдуме предложили называть Зеленского предателем Украины
В Госдуме предложили называть Зеленского предателем Украины - РИА Новости, 20.05.2024
В Госдуме предложили называть Зеленского предателем Украины
Депутат Госдумы от Севастополя, член комитета по международным делам Дмитрий Белик заявил, что Владимир Зеленский утратил права называться президентом и отныне... РИА Новости, 20.05.2024
2024-05-20T14:07
2024-05-20T14:07
специальная военная операция на украине
в мире
украина
владимир зеленский
госдума рф
дмитрий белик
россия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 мая – РИА Новости. Депутат Госдумы от Севастополя, член комитета по международным делам Дмитрий Белик заявил, что Владимир Зеленский утратил права называться президентом и отныне является диктатором и предателем Украины. Срок президентских полномочий Зеленского истекает 20 мая. "Зеленский будет всеми силами держаться за власть, но для нас он диктатор, который ведет свою страну не просто к демографическому кризису, а в прямом смысле на убой. Теперь на Украине нет президента, Зеленского же стоит называть не иначе как предатель Украины", - сказал Белик РИА Новости. По его словам, Зеленский стал диктатором, узурпирующим власть на Украине. "Зеленский всего лишь инструмент в руках Вашингтона. Коллективный Запад не считает его ровней, а всего лишь колониальным царьком, который приезжает просить подачки у большого господина", - сказал депутат. Выборы президента на Украине должны были состояться 31 марта 2024 года, а инаугурация новоизбранного главы государства в мае. Но голосование отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Зеленский заявлял, что выборы сейчас "не ко времени", подчеркнув, что на этом вопросе следует поставить точку.
https://ria.ru/20240506/rossiya-1944003472.html
https://ria.ru/20240520/zelenskiy-1947162695.html
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в мире, украина, владимир зеленский, госдума рф, дмитрий белик, россия
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Владимир Зеленский, Госдума РФ, Дмитрий Белик, Россия
В Госдуме предложили называть Зеленского предателем Украины

Депутат Белик предложил называть Зеленского диктатором и предателем Украины

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 20.05.2024
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 мая – РИА Новости. Депутат Госдумы от Севастополя, член комитета по международным делам Дмитрий Белик заявил, что Владимир Зеленский утратил права называться президентом и отныне является диктатором и предателем Украины.
Срок президентских полномочий Зеленского истекает 20 мая.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 06.05.2024
Россия резко поменяла отношение к Зеленскому
6 мая, 08:00
"Зеленский будет всеми силами держаться за власть, но для нас он диктатор, который ведет свою страну не просто к демографическому кризису, а в прямом смысле на убой. Теперь на Украине нет президента, Зеленского же стоит называть не иначе как предатель Украины", - сказал Белик РИА Новости.
По его словам, Зеленский стал диктатором, узурпирующим власть на Украине. "Зеленский всего лишь инструмент в руках Вашингтона. Коллективный Запад не считает его ровней, а всего лишь колониальным царьком, который приезжает просить подачки у большого господина", - сказал депутат.
Выборы президента на Украине должны были состояться 31 марта 2024 года, а инаугурация новоизбранного главы государства в мае. Но голосование отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Зеленский заявлял, что выборы сейчас "не ко времени", подчеркнув, что на этом вопросе следует поставить точку.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 20.05.2024
Зеленский останется преступником по окончании президентства, заявили в ГД
Вчера, 12:21
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаВладимир ЗеленскийГосдума РФДмитрий БеликРоссия
 
 
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