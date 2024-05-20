https://ria.ru/20240520/zelenskiy-1947162695.html

Зеленский останется преступником по окончании президентства, заявили в ГД

Зеленский останется преступником по окончании президентства, заявили в ГД - РИА Новости, 20.05.2024

Зеленский останется преступником по окончании президентства, заявили в ГД

Владимир Зеленский перестанет числиться президентом, но был, есть и останется военным преступником, спросим с него за преступления против народов, заявил РИА... РИА Новости, 20.05.2024

2024-05-20T12:21

2024-05-20T12:21

2024-05-20T15:20

специальная военная операция на украине

госдума рф

владимир зеленский

андрей картаполов

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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Владимир Зеленский перестанет числиться президентом, но был, есть и останется военным преступником, спросим с него за преступления против народов, заявил РИА Новости глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов."Он был, есть и останется военным преступником, несмотря на то, что он числился президентом, сейчас он перестанет числиться президентом. Мы все равно с него спросим за его преступления против нашего народа и собственного народа", - сказал Картаполов.Срок полномочий Зеленского истекает 20 мая, он перестанет быть легитимным президентом Украины. Выборы президента в соседней республике должны были состояться 31 марта 2024 года, а инаугурация новоизбранного главы государства прошла бы в мае. Но голосование отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Зеленский заявлял, что выборы сейчас "не ко времени", подчеркнув, что на этом вопросе следует поставить точку.Президент России Владимир Путин отмечал, что на вопрос о легитимности Зеленского после истечения его полномочий главы государства должны ответить политическая и правовая системы самой Украины. Российский лидер напомнил, что в конституции соседней страны "есть всякие варианты", оценку которых должен провести Конституционный суд республики.

https://ria.ru/20240506/rossiya-1944003472.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

госдума рф, владимир зеленский, андрей картаполов, в мире, россия, украина