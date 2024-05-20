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Зеленский останется преступником по окончании президентства, заявили в ГД - РИА Новости, 20.05.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:21 20.05.2024 (обновлено: 15:20 20.05.2024)
https://ria.ru/20240520/zelenskiy-1947162695.html
Зеленский останется преступником по окончании президентства, заявили в ГД
Зеленский останется преступником по окончании президентства, заявили в ГД - РИА Новости, 20.05.2024
Зеленский останется преступником по окончании президентства, заявили в ГД
Владимир Зеленский перестанет числиться президентом, но был, есть и останется военным преступником, спросим с него за преступления против народов, заявил РИА... РИА Новости, 20.05.2024
2024-05-20T12:21
2024-05-20T15:20
специальная военная операция на украине
госдума рф
владимир зеленский
андрей картаполов
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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Владимир Зеленский перестанет числиться президентом, но был, есть и останется военным преступником, спросим с него за преступления против народов, заявил РИА Новости глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов."Он был, есть и останется военным преступником, несмотря на то, что он числился президентом, сейчас он перестанет числиться президентом. Мы все равно с него спросим за его преступления против нашего народа и собственного народа", - сказал Картаполов.Срок полномочий Зеленского истекает 20 мая, он перестанет быть легитимным президентом Украины. Выборы президента в соседней республике должны были состояться 31 марта 2024 года, а инаугурация новоизбранного главы государства прошла бы в мае. Но голосование отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Зеленский заявлял, что выборы сейчас "не ко времени", подчеркнув, что на этом вопросе следует поставить точку.Президент России Владимир Путин отмечал, что на вопрос о легитимности Зеленского после истечения его полномочий главы государства должны ответить политическая и правовая системы самой Украины. Российский лидер напомнил, что в конституции соседней страны "есть всякие варианты", оценку которых должен провести Конституционный суд республики.
https://ria.ru/20240506/rossiya-1944003472.html
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госдума рф, владимир зеленский, андрей картаполов, в мире, россия, украина
Специальная военная операция на Украине, Госдума РФ, Владимир Зеленский, Андрей Картаполов, В мире, Россия, Украина
Зеленский останется преступником по окончании президентства, заявили в ГД

Картаполов: Зеленский перестанет быть президентом, но останется преступником

© Фото : Офис президента УкраиныПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 20.05.2024
© Фото : Офис президента Украины
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Владимир Зеленский перестанет числиться президентом, но был, есть и останется военным преступником, спросим с него за преступления против народов, заявил РИА Новости глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.
"Он был, есть и останется военным преступником, несмотря на то, что он числился президентом, сейчас он перестанет числиться президентом. Мы все равно с него спросим за его преступления против нашего народа и собственного народа", - сказал Картаполов.
Срок полномочий Зеленского истекает 20 мая, он перестанет быть легитимным президентом Украины. Выборы президента в соседней республике должны были состояться 31 марта 2024 года, а инаугурация новоизбранного главы государства прошла бы в мае. Но голосование отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Зеленский заявлял, что выборы сейчас "не ко времени", подчеркнув, что на этом вопросе следует поставить точку.
Президент России Владимир Путин отмечал, что на вопрос о легитимности Зеленского после истечения его полномочий главы государства должны ответить политическая и правовая системы самой Украины. Российский лидер напомнил, что в конституции соседней страны "есть всякие варианты", оценку которых должен провести Конституционный суд республики.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 06.05.2024
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Специальная военная операция на УкраинеГосдума РФВладимир ЗеленскийАндрей КартаполовВ миреРоссияУкраина
 
 
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