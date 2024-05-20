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Срок президентских полномочий Зеленского истекает 20 мая - РИА Новости, 20.05.2024
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09:52 20.05.2024 (обновлено: 14:22 20.05.2024)
https://ria.ru/20240520/zelenskiy-1947112543.html
Срок президентских полномочий Зеленского истекает 20 мая
Срок президентских полномочий Зеленского истекает 20 мая - РИА Новости, 20.05.2024
Срок президентских полномочий Зеленского истекает 20 мая
Срок полномочий Владимира Зеленского истекает 20 мая, он перестанет быть легитимным президентом Украины. РИА Новости, 20.05.2024
2024-05-20T09:52
2024-05-20T14:22
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россия
владимир зеленский
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МОСКВА, 20 мая — РИА Новости. Срок полномочий Владимира Зеленского истекает 20 мая, он перестанет быть легитимным президентом Украины.Выборы президента в соседней республике должны были состояться 31 марта 2024 года, а инаугурация новоизбранного главы государства прошла бы в мае. Но голосование отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Зеленский заявлял, что выборы сейчас "не ко времени", подчеркнув, что на этом вопросе следует поставить точку.По информации Службы внешней разведки России, глава киевского режима "чувствует уязвимость своих позиций" и "в преддверии истечения срока полномочий 20 мая он отчаянно пытается избавиться от "неблагонадежных". Как уточнили в спецслужбе, на Украине проводятся масштабные чистки в армии, перестановки в правительстве, руководстве СБУ и Совете национальной безопасности и обороны.Президент России Владимир Путин отмечал, что на вопрос о легитимности Зеленского после истечения его полномочий главы государства должны ответить политическая и правовая системы самой Украины. Российский лидер напомнил, что в конституции соседней страны "есть всякие варианты", оценку которых должен провести Конституционный суд республики.При этом, как отмечал представитель Кремля Дмитрий Песков, в Москве будут анализировать ситуацию с истечением срока полномочий Зеленского, чтобы заявить о своей позиции.Накануне американская газета The Washington Post сообщила, что в сложившихся обстоятельствах главу киевского режима могут обвинить в подрыве демократии на Украине.
https://ria.ru/20240520/svr-1947106033.html
https://ria.ru/20240519/ukraina-1946943329.html
https://ria.ru/20240519/zelenskiy-1947027591.html
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в мире, украина, россия, владимир зеленский, дмитрий песков
В мире, Украина, Россия, Владимир Зеленский, Дмитрий Песков
Срок президентских полномочий Зеленского истекает 20 мая

У Владимира Зеленского 20 мая закончился срок полномочий президента Украины

© AFP 2024 / ROMAN PILIPEYПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 20.05.2024
© AFP 2024 / ROMAN PILIPEY
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 мая — РИА Новости. Срок полномочий Владимира Зеленского истекает 20 мая, он перестанет быть легитимным президентом Украины.
Выборы президента в соседней республике должны были состояться 31 марта 2024 года, а инаугурация новоизбранного главы государства прошла бы в мае. Но голосование отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Зеленский заявлял, что выборы сейчас "не ко времени", подчеркнув, что на этом вопросе следует поставить точку.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 20.05.2024
США рекомендуют Зеленскому не ослаблять хватку в работе с населением
Вчера, 09:36
По информации Службы внешней разведки России, глава киевского режима "чувствует уязвимость своих позиций" и "в преддверии истечения срока полномочий 20 мая он отчаянно пытается избавиться от "неблагонадежных". Как уточнили в спецслужбе, на Украине проводятся масштабные чистки в армии, перестановки в правительстве, руководстве СБУ и Совете национальной безопасности и обороны.
Президент России Владимир Путин отмечал, что на вопрос о легитимности Зеленского после истечения его полномочий главы государства должны ответить политическая и правовая системы самой Украины. Российский лидер напомнил, что в конституции соседней страны "есть всякие варианты", оценку которых должен провести Конституционный суд республики.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 19.05.2024
От аналоговой к цифровой: мобилизация шагает по Украине
19 мая, 08:00
При этом, как отмечал представитель Кремля Дмитрий Песков, в Москве будут анализировать ситуацию с истечением срока полномочий Зеленского, чтобы заявить о своей позиции.
Накануне американская газета The Washington Post сообщила, что в сложившихся обстоятельствах главу киевского режима могут обвинить в подрыве демократии на Украине.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 19.05.2024
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19 мая, 16:48
 
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