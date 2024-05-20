https://ria.ru/20240520/zelenskiy-1947112543.html
Срок президентских полномочий Зеленского истекает 20 мая
Срок президентских полномочий Зеленского истекает 20 мая - РИА Новости, 20.05.2024
Срок президентских полномочий Зеленского истекает 20 мая
Срок полномочий Владимира Зеленского истекает 20 мая, он перестанет быть легитимным президентом Украины. РИА Новости, 20.05.2024
2024-05-20T09:52
2024-05-20T09:52
2024-05-20T14:22
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МОСКВА, 20 мая — РИА Новости. Срок полномочий Владимира Зеленского истекает 20 мая, он перестанет быть легитимным президентом Украины.Выборы президента в соседней республике должны были состояться 31 марта 2024 года, а инаугурация новоизбранного главы государства прошла бы в мае. Но голосование отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Зеленский заявлял, что выборы сейчас "не ко времени", подчеркнув, что на этом вопросе следует поставить точку.По информации Службы внешней разведки России, глава киевского режима "чувствует уязвимость своих позиций" и "в преддверии истечения срока полномочий 20 мая он отчаянно пытается избавиться от "неблагонадежных". Как уточнили в спецслужбе, на Украине проводятся масштабные чистки в армии, перестановки в правительстве, руководстве СБУ и Совете национальной безопасности и обороны.Президент России Владимир Путин отмечал, что на вопрос о легитимности Зеленского после истечения его полномочий главы государства должны ответить политическая и правовая системы самой Украины. Российский лидер напомнил, что в конституции соседней страны "есть всякие варианты", оценку которых должен провести Конституционный суд республики.При этом, как отмечал представитель Кремля Дмитрий Песков, в Москве будут анализировать ситуацию с истечением срока полномочий Зеленского, чтобы заявить о своей позиции.Накануне американская газета The Washington Post сообщила, что в сложившихся обстоятельствах главу киевского режима могут обвинить в подрыве демократии на Украине.
https://ria.ru/20240520/svr-1947106033.html
https://ria.ru/20240519/ukraina-1946943329.html
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в мире, украина, россия, владимир зеленский, дмитрий песков
В мире, Украина, Россия, Владимир Зеленский, Дмитрий Песков
Срок президентских полномочий Зеленского истекает 20 мая
У Владимира Зеленского 20 мая закончился срок полномочий президента Украины
МОСКВА, 20 мая — РИА Новости. Срок полномочий Владимира Зеленского истекает 20 мая, он перестанет быть легитимным президентом Украины.
Выборы президента в соседней республике должны были состояться 31 марта 2024 года, а инаугурация новоизбранного главы государства прошла бы в мае. Но голосование отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Зеленский заявлял, что выборы сейчас "не ко времени", подчеркнув, что на этом вопросе следует поставить точку.
По информации Службы внешней разведки России, глава киевского режима "чувствует уязвимость своих позиций" и "в преддверии истечения срока полномочий 20 мая он отчаянно пытается избавиться от "неблагонадежных". Как уточнили в спецслужбе, на Украине проводятся масштабные чистки в армии, перестановки в правительстве, руководстве СБУ и Совете национальной безопасности и обороны.
Президент России Владимир Путин отмечал, что на вопрос о легитимности Зеленского после истечения его полномочий главы государства должны ответить политическая и правовая системы самой Украины. Российский лидер напомнил, что в конституции соседней страны "есть всякие варианты", оценку которых должен провести Конституционный суд республики.
При этом, как отмечал представитель Кремля Дмитрий Песков
, в Москве будут анализировать ситуацию с истечением срока полномочий Зеленского, чтобы заявить о своей позиции.
Накануне американская газета The Washington Post сообщила, что в сложившихся обстоятельствах главу киевского режима могут обвинить в подрыве демократии на Украине.