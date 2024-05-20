https://ria.ru/20240520/zelenskiy-1947112543.html

Срок президентских полномочий Зеленского истекает 20 мая

Срок президентских полномочий Зеленского истекает 20 мая - РИА Новости, 20.05.2024

Срок президентских полномочий Зеленского истекает 20 мая

Срок полномочий Владимира Зеленского истекает 20 мая, он перестанет быть легитимным президентом Украины. РИА Новости, 20.05.2024

2024-05-20T09:52

2024-05-20T09:52

2024-05-20T14:22

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МОСКВА, 20 мая — РИА Новости. Срок полномочий Владимира Зеленского истекает 20 мая, он перестанет быть легитимным президентом Украины.Выборы президента в соседней республике должны были состояться 31 марта 2024 года, а инаугурация новоизбранного главы государства прошла бы в мае. Но голосование отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Зеленский заявлял, что выборы сейчас "не ко времени", подчеркнув, что на этом вопросе следует поставить точку.По информации Службы внешней разведки России, глава киевского режима "чувствует уязвимость своих позиций" и "в преддверии истечения срока полномочий 20 мая он отчаянно пытается избавиться от "неблагонадежных". Как уточнили в спецслужбе, на Украине проводятся масштабные чистки в армии, перестановки в правительстве, руководстве СБУ и Совете национальной безопасности и обороны.Президент России Владимир Путин отмечал, что на вопрос о легитимности Зеленского после истечения его полномочий главы государства должны ответить политическая и правовая системы самой Украины. Российский лидер напомнил, что в конституции соседней страны "есть всякие варианты", оценку которых должен провести Конституционный суд республики.При этом, как отмечал представитель Кремля Дмитрий Песков, в Москве будут анализировать ситуацию с истечением срока полномочий Зеленского, чтобы заявить о своей позиции.Накануне американская газета The Washington Post сообщила, что в сложившихся обстоятельствах главу киевского режима могут обвинить в подрыве демократии на Украине.

https://ria.ru/20240520/svr-1947106033.html

https://ria.ru/20240519/ukraina-1946943329.html

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в мире, украина, россия, владимир зеленский, дмитрий песков