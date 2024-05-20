Рейтинг@Mail.ru
Подразделения группировки войск "Запад" улучшили тактическое положение - РИА Новости, 20.05.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:09 20.05.2024 (обновлено: 13:25 20.05.2024)
https://ria.ru/20240520/zapad-1947176904.html
Подразделения группировки войск "Запад" улучшили тактическое положение
Подразделения группировки войск "Запад" улучшили тактическое положение - РИА Новости, 20.05.2024
Подразделения группировки войск "Запад" улучшили тактическое положение
Российские военнослужащие группировки "Запад" улучшили тактическое положение и нанесли поражение украинским войскам у Червоной Дибровы и Кузьмино в ЛНР, потери... РИА Новости, 20.05.2024
2024-05-20T13:09
2024-05-20T13:25
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/08/1944613416_0:0:3268:1839_1920x0_80_0_0_ea4c149870515b2a06f43dcfc13a67a9.jpg
МОСКВА, 20 мая – РИА Новости. Российские военнослужащие группировки "Запад" улучшили тактическое положение и нанесли поражение украинским войскам у Червоной Дибровы и Кузьмино в ЛНР, потери противника составили до 60 солдат, сообщило в понедельник Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Запад" улучшили тактическое положение и нанесли поражение формированиям 63-й механизированной бригады ВСУ, а также 1-й бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Червоная Диброва и Кузьмино Луганской Народной Республики", - говорится в сводке российского военного ведомства.Отмечается, что противник при этом потерял до 60 военнослужащих, танк, бронетранспортер, три автомобиля, а также 152-миллиметровую гаубицу Д-20 и 122- миллиметровую самоходную артиллерийскую установку "Гвоздика".
https://ria.ru/20240520/volchansk-1947162301.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/08/1944613416_285:0:3016:2048_1920x0_80_0_0_8a7f282732e5536f986337fa24d23b34.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
безопасность, россия
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия
Подразделения группировки войск "Запад" улучшили тактическое положение

Минобороны: группировка "Запад" улучшила тактическое положение в зоне СВО

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкРоссийский военнослужащий
Российский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 20.05.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Российский военнослужащий. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 мая – РИА Новости. Российские военнослужащие группировки "Запад" улучшили тактическое положение и нанесли поражение украинским войскам у Червоной Дибровы и Кузьмино в ЛНР, потери противника составили до 60 солдат, сообщило в понедельник Минобороны РФ.
"Подразделения группировки войск "Запад" улучшили тактическое положение и нанесли поражение формированиям 63-й механизированной бригады ВСУ, а также 1-й бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Червоная Диброва и Кузьмино Луганской Народной Республики", - говорится в сводке российского военного ведомства.
Отмечается, что противник при этом потерял до 60 военнослужащих, танк, бронетранспортер, три автомобиля, а также 152-миллиметровую гаубицу Д-20 и 122- миллиметровую самоходную артиллерийскую установку "Гвоздика".
Дым в Волчанске - РИА Новости, 1920, 20.05.2024
На Украине признали частичный уход ВСУ из Волчанска
Вчера, 12:20
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала