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Подразделения группировки войск "Запад" улучшили тактическое положение
Подразделения группировки войск "Запад" улучшили тактическое положение - РИА Новости, 20.05.2024
Подразделения группировки войск "Запад" улучшили тактическое положение
Российские военнослужащие группировки "Запад" улучшили тактическое положение и нанесли поражение украинским войскам у Червоной Дибровы и Кузьмино в ЛНР, потери... РИА Новости, 20.05.2024
2024-05-20T13:09
2024-05-20T13:09
2024-05-20T13:25
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МОСКВА, 20 мая – РИА Новости. Российские военнослужащие группировки "Запад" улучшили тактическое положение и нанесли поражение украинским войскам у Червоной Дибровы и Кузьмино в ЛНР, потери противника составили до 60 солдат, сообщило в понедельник Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Запад" улучшили тактическое положение и нанесли поражение формированиям 63-й механизированной бригады ВСУ, а также 1-й бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Червоная Диброва и Кузьмино Луганской Народной Республики", - говорится в сводке российского военного ведомства.Отмечается, что противник при этом потерял до 60 военнослужащих, танк, бронетранспортер, три автомобиля, а также 152-миллиметровую гаубицу Д-20 и 122- миллиметровую самоходную артиллерийскую установку "Гвоздика".
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РИА Новости
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безопасность, россия
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия
Подразделения группировки войск "Запад" улучшили тактическое положение
Минобороны: группировка "Запад" улучшила тактическое положение в зоне СВО
МОСКВА, 20 мая – РИА Новости. Российские военнослужащие группировки "Запад" улучшили тактическое положение и нанесли поражение украинским войскам у Червоной Дибровы и Кузьмино в ЛНР, потери противника составили до 60 солдат, сообщило в понедельник Минобороны РФ.
"Подразделения группировки войск "Запад" улучшили тактическое положение и нанесли поражение формированиям 63-й механизированной бригады ВСУ
, а также 1-й бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Червоная Диброва и Кузьмино Луганской Народной Республики", - говорится в сводке российского военного ведомства.
Отмечается, что противник при этом потерял до 60 военнослужащих, танк, бронетранспортер, три автомобиля, а также 152-миллиметровую гаубицу Д-20 и 122- миллиметровую самоходную артиллерийскую установку "Гвоздика".