https://ria.ru/20240520/zapad-1947176904.html

Подразделения группировки войск "Запад" улучшили тактическое положение

Подразделения группировки войск "Запад" улучшили тактическое положение - РИА Новости, 20.05.2024

Подразделения группировки войск "Запад" улучшили тактическое положение

Российские военнослужащие группировки "Запад" улучшили тактическое положение и нанесли поражение украинским войскам у Червоной Дибровы и Кузьмино в ЛНР, потери... РИА Новости, 20.05.2024

2024-05-20T13:09

2024-05-20T13:09

2024-05-20T13:25

специальная военная операция на украине

безопасность

россия

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МОСКВА, 20 мая – РИА Новости. Российские военнослужащие группировки "Запад" улучшили тактическое положение и нанесли поражение украинским войскам у Червоной Дибровы и Кузьмино в ЛНР, потери противника составили до 60 солдат, сообщило в понедельник Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Запад" улучшили тактическое положение и нанесли поражение формированиям 63-й механизированной бригады ВСУ, а также 1-й бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Червоная Диброва и Кузьмино Луганской Народной Республики", - говорится в сводке российского военного ведомства.Отмечается, что противник при этом потерял до 60 военнослужащих, танк, бронетранспортер, три автомобиля, а также 152-миллиметровую гаубицу Д-20 и 122- миллиметровую самоходную артиллерийскую установку "Гвоздика".

https://ria.ru/20240520/volchansk-1947162301.html

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Варвара Скокшина

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Варвара Скокшина

безопасность, россия