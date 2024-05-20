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Госдума 21 мая рассмотрит вопрос о сложении полномочий Ямпольской - РИА Новости, 20.05.2024
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18:12 20.05.2024 (обновлено: 18:14 20.05.2024)
https://ria.ru/20240520/yampolskaya-1947264400.html
Госдума 21 мая рассмотрит вопрос о сложении полномочий Ямпольской
Госдума 21 мая рассмотрит вопрос о сложении полномочий Ямпольской - РИА Новости, 20.05.2024
Госдума 21 мая рассмотрит вопрос о сложении полномочий Ямпольской
Госдума 21 мая рассмотрит проект постановления о досрочном прекращении депутатских полномочий Елены Ямпольской, сообщил РИА Новости источник в Госдуме. РИА Новости, 20.05.2024
2024-05-20T18:12
2024-05-20T18:14
политика
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госдума рф
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МОСКВА, 20 мая – РИА Новости. Госдума 21 мая рассмотрит проект постановления о досрочном прекращении депутатских полномочий Елены Ямпольской, сообщил РИА Новости источник в Госдуме.В Госдуму ранее был внесён проект постановления о досрочном прекращении полномочий депутата ГД и главы комитета ГД по культуре Елены Ямпольской. Президент России Владимир Путин назначил Ямпольскую своим советником. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков уточнил, что она будет заниматься вопросами культуры и привлекаться к теме молодежной политики."В фиксированное время, 12:30, Госдума рассмотрит проект постановления о досрочном прекращении депутатских полномочий председателя комитета по культуре Елены Ямпольской", - сообщил источник.
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политика, россия, госдума рф, елена ямпольская
Политика, Россия, Госдума РФ, Елена Ямпольская
Госдума 21 мая рассмотрит вопрос о сложении полномочий Ямпольской

Госдума рассмотрит вопрос о досрочном прекращении полномочий Ямпольской 21 мая

© РИА Новости / Пресс-служба Государственной Думы РФ | Перейти в медиабанкЕлена Ямпольская
Елена Ямпольская - РИА Новости, 1920, 20.05.2024
© РИА Новости / Пресс-служба Государственной Думы РФ
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Елена Ямпольская. Архивное фото
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МОСКВА, 20 мая – РИА Новости. Госдума 21 мая рассмотрит проект постановления о досрочном прекращении депутатских полномочий Елены Ямпольской, сообщил РИА Новости источник в Госдуме.
В Госдуму ранее был внесён проект постановления о досрочном прекращении полномочий депутата ГД и главы комитета ГД по культуре Елены Ямпольской. Президент России Владимир Путин назначил Ямпольскую своим советником. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков уточнил, что она будет заниматься вопросами культуры и привлекаться к теме молодежной политики.
"В фиксированное время, 12:30, Госдума рассмотрит проект постановления о досрочном прекращении депутатских полномочий председателя комитета по культуре Елены Ямпольской", - сообщил источник.
Елена Ямпольская - РИА Новости, 1920, 14.05.2024
Биография Елены Ямпольской
14 мая, 14:48
 
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