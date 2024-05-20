https://ria.ru/20240520/yampolskaya-1947264400.html

Госдума 21 мая рассмотрит вопрос о сложении полномочий Ямпольской

Госдума 21 мая рассмотрит вопрос о сложении полномочий Ямпольской - РИА Новости, 20.05.2024

Госдума 21 мая рассмотрит вопрос о сложении полномочий Ямпольской

Госдума 21 мая рассмотрит проект постановления о досрочном прекращении депутатских полномочий Елены Ямпольской, сообщил РИА Новости источник в Госдуме. РИА Новости, 20.05.2024

2024-05-20T18:12

2024-05-20T18:12

2024-05-20T18:14

политика

россия

госдума рф

елена ямпольская

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/1d/1786071427_0:20:1545:889_1920x0_80_0_0_510176d33d7be536c8d263a4de526bee.jpg

МОСКВА, 20 мая – РИА Новости. Госдума 21 мая рассмотрит проект постановления о досрочном прекращении депутатских полномочий Елены Ямпольской, сообщил РИА Новости источник в Госдуме.В Госдуму ранее был внесён проект постановления о досрочном прекращении полномочий депутата ГД и главы комитета ГД по культуре Елены Ямпольской. Президент России Владимир Путин назначил Ямпольскую своим советником. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков уточнил, что она будет заниматься вопросами культуры и привлекаться к теме молодежной политики."В фиксированное время, 12:30, Госдума рассмотрит проект постановления о досрочном прекращении депутатских полномочий председателя комитета по культуре Елены Ямпольской", - сообщил источник.

https://ria.ru/20240514/yampolskaya-1945881408.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

политика, россия, госдума рф, елена ямпольская