https://ria.ru/20240520/yakutiya-1947088877.html

Якутия подписала ряд соглашений в рамках ЭКСПО в Харбине

Якутия подписала ряд соглашений в рамках ЭКСПО в Харбине - РИА Новости, 20.05.2024

Якутия подписала ряд соглашений в рамках ЭКСПО в Харбине

Республика Саха (Якутия) в рамках Российско-китайского ЭКСПО в Харбине подписала ряд соглашений, заявил РИА Новости глава Якутии Айсен Николаев. РИА Новости, 20.05.2024

2024-05-20T06:49

2024-05-20T06:49

2024-05-20T06:50

харбин

хэйлунцзян

экономика

айсен николаев

владимир путин

пекин

республика саха (якутия)

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ХАРБИН (Китай), 20 мая - РИА Новости. Республика Саха (Якутия) в рамках Российско-китайского ЭКСПО в Харбине подписала ряд соглашений, заявил РИА Новости глава Якутии Айсен Николаев. Восьмое российско-китайское ЭКСПО открылось в пятницу в Харбине в северо-восточной китайской провинции Хэйлунцзян. Выставка в этом году проходит с 17 по 21 мая. "Мы подписали ряд соглашений довольного широкого спектра, начиная от взаимодействия в рамках побратимских связей, заканчивая договорами, связанными с взаимодействием ряда компаний", - сказал Николаев. Он добавил, что ЭКСПО очень важная площадка для Якутии. В этому году у региона большая программа, включающая как презентацию ряда экономических проектов, связанных с Северным морским путем, с освоением недр, переработкой полезных ископаемых, производством сжиженного газа, так и более активной работой в области побратимских связей. "Спектр взаимодействия самый широкий, это соответствует духу времени, тех соглашений, которые, в том числе, подписывались в Пекине в ходе государственного визита президента Владимира Путина", - добавил Николаев. Владимир Путин 16-17 мая находился в Китае с государственным визитом, это первая зарубежная поездка главы государства после переизбрания и официального вступления в должность.

https://ria.ru/20240507/yakutii-1944490103.html

https://ria.ru/20240418/torgovlya-1940824537.html

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харбин, хэйлунцзян, экономика, айсен николаев, владимир путин, пекин