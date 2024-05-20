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Якутия подписала ряд соглашений в рамках ЭКСПО в Харбине
Якутия подписала ряд соглашений в рамках ЭКСПО в Харбине - РИА Новости, 20.05.2024
Якутия подписала ряд соглашений в рамках ЭКСПО в Харбине
Республика Саха (Якутия) в рамках Российско-китайского ЭКСПО в Харбине подписала ряд соглашений, заявил РИА Новости глава Якутии Айсен Николаев. РИА Новости, 20.05.2024
2024-05-20T06:49
2024-05-20T06:49
2024-05-20T06:50
харбин
хэйлунцзян
экономика
айсен николаев
владимир путин
пекин
республика саха (якутия)
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ХАРБИН (Китай), 20 мая - РИА Новости. Республика Саха (Якутия) в рамках Российско-китайского ЭКСПО в Харбине подписала ряд соглашений, заявил РИА Новости глава Якутии Айсен Николаев. Восьмое российско-китайское ЭКСПО открылось в пятницу в Харбине в северо-восточной китайской провинции Хэйлунцзян. Выставка в этом году проходит с 17 по 21 мая. "Мы подписали ряд соглашений довольного широкого спектра, начиная от взаимодействия в рамках побратимских связей, заканчивая договорами, связанными с взаимодействием ряда компаний", - сказал Николаев. Он добавил, что ЭКСПО очень важная площадка для Якутии. В этому году у региона большая программа, включающая как презентацию ряда экономических проектов, связанных с Северным морским путем, с освоением недр, переработкой полезных ископаемых, производством сжиженного газа, так и более активной работой в области побратимских связей. "Спектр взаимодействия самый широкий, это соответствует духу времени, тех соглашений, которые, в том числе, подписывались в Пекине в ходе государственного визита президента Владимира Путина", - добавил Николаев. Владимир Путин 16-17 мая находился в Китае с государственным визитом, это первая зарубежная поездка главы государства после переизбрания и официального вступления в должность.
https://ria.ru/20240507/yakutii-1944490103.html
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харбин, хэйлунцзян, экономика, айсен николаев, владимир путин, пекин
Харбин, Хэйлунцзян, Экономика, Айсен Николаев, Владимир Путин, Пекин, Республика Саха (Якутия)
Якутия подписала ряд соглашений в рамках ЭКСПО в Харбине
Глава Якутии Николаев: регион подписал ряд соглашений в рамках ЭКСПО в Харбине