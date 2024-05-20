Рейтинг@Mail.ru
В Якутии объявили режим ЧС из-за сложной паводковой обстановки - РИА Новости, 20.05.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
05:31 20.05.2024 (обновлено: 05:50 20.05.2024)
https://ria.ru/20240520/yakutiya-1947086247.html
В Якутии объявили режим ЧС из-за сложной паводковой обстановки
В Якутии объявили режим ЧС из-за сложной паводковой обстановки - РИА Новости, 20.05.2024
В Якутии объявили режим ЧС из-за сложной паводковой обстановки
Режим ЧС регионального уровня объявлен в Якутии из-за сложной паводковой обстановки, сообщил глава республики Айсен Николаев на своем Telegram-канале. РИА Новости, 20.05.2024
2024-05-20T05:31
2024-05-20T05:50
республика саха (якутия)
происшествия
якутск
айсен николаев
наводнения в россии — 2024
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/13/1946973718_0:0:1257:707_1920x0_80_0_0_960b4494a010da7efb47ecebe2c9706a.jpg
ЯКУТСК, 20 мая - РИА Новости. Режим ЧС регионального уровня объявлен в Якутии из-за сложной паводковой обстановки, сообщил глава республики Айсен Николаев на своем Telegram-канале."В связи со сложной паводковой обстановкой в ряде районов республики, подписал указ об объявлении с 20 мая 2024 года режима ЧС регионального уровня. В соответствии с указом, правительству республики поручено принять все меры по восстановлению населенных пунктов и объектов экономики, обеспечению жизнедеятельности населения и оказанию социальной и материальной помощи пострадавшим гражданам", - заявил Николаев.По данным оперативного штаба, на реке Лена активная фаза ледохода проходит по территории Усть-Алданского, Намского и Кобяйского районов. Пострадавшему от паводка Намскому району из Якутска отправляются средства матрезерва, ГСМ, газовые баллоны, гуманитарная помощь, предметы первой необходимости, питьевая вода и продукты питания. В Намском районе работает бригада Республиканского центра медицины катастроф. Привлечено максимальное количество сил, средств и техники всех спасательных служб республики. Задействовано 387 человек, 92 единицы техники, в том числе 42 плавсредства. В понедельник в район дополнительно направлены 69 единиц техники и 12 погрузчиков.Ранее сообщалось о том, что свыше 350 жилых домов в Якутии остаются подтопленными паводком на реке Лена, в Намском районе подтоплено 465 дворовых территорий, в том числе 327 жилых домов с населением 1227 человек.
https://ria.ru/20240503/damba-1943723133.html
https://ria.ru/20240423/pavodok-1941711045.html
республика саха (якутия)
якутск
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/13/1946973718_157:0:1100:707_1920x0_80_0_0_1101f338506de3e86742b2b56b75c24c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
республика саха (якутия), происшествия, якутск, айсен николаев, наводнения в россии — 2024
Республика Саха (Якутия), Происшествия, Якутск, Айсен Николаев, Наводнения в России — 2024
В Якутии объявили режим ЧС из-за сложной паводковой обстановки

Глава Якутии Николаев объявил режим ЧС из-за сложной паводковой обстановки

© Фото : МЧС Республики Саха/TelegramПоследствия паводка на реке Лена в Якутии
Последствия паводка на реке Лена в Якутии - РИА Новости, 1920, 20.05.2024
© Фото : МЧС Республики Саха/Telegram
Последствия паводка на реке Лена в Якутии. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЯКУТСК, 20 мая - РИА Новости. Режим ЧС регионального уровня объявлен в Якутии из-за сложной паводковой обстановки, сообщил глава республики Айсен Николаев на своем Telegram-канале.
"В связи со сложной паводковой обстановкой в ряде районов республики, подписал указ об объявлении с 20 мая 2024 года режима ЧС регионального уровня. В соответствии с указом, правительству республики поручено принять все меры по восстановлению населенных пунктов и объектов экономики, обеспечению жизнедеятельности населения и оказанию социальной и материальной помощи пострадавшим гражданам", - заявил Николаев.
Последствия прорыва дамбы в районе площади Гагарина в Орске - РИА Новости, 1920, 03.05.2024
Мэр Орска рассказал, когда отремонтируют дамбу
3 мая, 16:31
По данным оперативного штаба, на реке Лена активная фаза ледохода проходит по территории Усть-Алданского, Намского и Кобяйского районов. Пострадавшему от паводка Намскому району из Якутска отправляются средства матрезерва, ГСМ, газовые баллоны, гуманитарная помощь, предметы первой необходимости, питьевая вода и продукты питания. В Намском районе работает бригада Республиканского центра медицины катастроф. Привлечено максимальное количество сил, средств и техники всех спасательных служб республики. Задействовано 387 человек, 92 единицы техники, в том числе 42 плавсредства. В понедельник в район дополнительно направлены 69 единиц техники и 12 погрузчиков.
Ранее сообщалось о том, что свыше 350 жилых домов в Якутии остаются подтопленными паводком на реке Лена, в Намском районе подтоплено 465 дворовых территорий, в том числе 327 жилых домов с населением 1227 человек.
Жилые дома, частично затопленные в Ленинском районе Оренбурга
В Оренбуржье опровергли претензии женщины о невыплатах за паводок
23 апреля, 11:05
 
Республика Саха (Якутия)ПроисшествияЯкутскАйсен НиколаевНаводнения в России — 2024
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала