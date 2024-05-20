https://ria.ru/20240520/yakutiya-1947086247.html

В Якутии объявили режим ЧС из-за сложной паводковой обстановки

В Якутии объявили режим ЧС из-за сложной паводковой обстановки - РИА Новости, 20.05.2024

В Якутии объявили режим ЧС из-за сложной паводковой обстановки

Режим ЧС регионального уровня объявлен в Якутии из-за сложной паводковой обстановки, сообщил глава республики Айсен Николаев на своем Telegram-канале. РИА Новости, 20.05.2024

2024-05-20T05:31

2024-05-20T05:31

2024-05-20T05:50

республика саха (якутия)

происшествия

якутск

айсен николаев

наводнения в россии — 2024

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ЯКУТСК, 20 мая - РИА Новости. Режим ЧС регионального уровня объявлен в Якутии из-за сложной паводковой обстановки, сообщил глава республики Айсен Николаев на своем Telegram-канале."В связи со сложной паводковой обстановкой в ряде районов республики, подписал указ об объявлении с 20 мая 2024 года режима ЧС регионального уровня. В соответствии с указом, правительству республики поручено принять все меры по восстановлению населенных пунктов и объектов экономики, обеспечению жизнедеятельности населения и оказанию социальной и материальной помощи пострадавшим гражданам", - заявил Николаев.По данным оперативного штаба, на реке Лена активная фаза ледохода проходит по территории Усть-Алданского, Намского и Кобяйского районов. Пострадавшему от паводка Намскому району из Якутска отправляются средства матрезерва, ГСМ, газовые баллоны, гуманитарная помощь, предметы первой необходимости, питьевая вода и продукты питания. В Намском районе работает бригада Республиканского центра медицины катастроф. Привлечено максимальное количество сил, средств и техники всех спасательных служб республики. Задействовано 387 человек, 92 единицы техники, в том числе 42 плавсредства. В понедельник в район дополнительно направлены 69 единиц техники и 12 погрузчиков.Ранее сообщалось о том, что свыше 350 жилых домов в Якутии остаются подтопленными паводком на реке Лена, в Намском районе подтоплено 465 дворовых территорий, в том числе 327 жилых домов с населением 1227 человек.

https://ria.ru/20240503/damba-1943723133.html

https://ria.ru/20240423/pavodok-1941711045.html

республика саха (якутия)

якутск

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республика саха (якутия), происшествия, якутск, айсен николаев, наводнения в россии — 2024