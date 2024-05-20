В Якутии объявили режим ЧС из-за сложной паводковой обстановки
Глава Якутии Николаев объявил режим ЧС из-за сложной паводковой обстановки
Последствия паводка на реке Лена в Якутии. Архивное фото
ЯКУТСК, 20 мая - РИА Новости. Режим ЧС регионального уровня объявлен в Якутии из-за сложной паводковой обстановки, сообщил глава республики Айсен Николаев на своем Telegram-канале.
"В связи со сложной паводковой обстановкой в ряде районов республики, подписал указ об объявлении с 20 мая 2024 года режима ЧС регионального уровня. В соответствии с указом, правительству республики поручено принять все меры по восстановлению населенных пунктов и объектов экономики, обеспечению жизнедеятельности населения и оказанию социальной и материальной помощи пострадавшим гражданам", - заявил Николаев.
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По данным оперативного штаба, на реке Лена активная фаза ледохода проходит по территории Усть-Алданского, Намского и Кобяйского районов. Пострадавшему от паводка Намскому району из Якутска отправляются средства матрезерва, ГСМ, газовые баллоны, гуманитарная помощь, предметы первой необходимости, питьевая вода и продукты питания. В Намском районе работает бригада Республиканского центра медицины катастроф. Привлечено максимальное количество сил, средств и техники всех спасательных служб республики. Задействовано 387 человек, 92 единицы техники, в том числе 42 плавсредства. В понедельник в район дополнительно направлены 69 единиц техники и 12 погрузчиков.
Ранее сообщалось о том, что свыше 350 жилых домов в Якутии остаются подтопленными паводком на реке Лена, в Намском районе подтоплено 465 дворовых территорий, в том числе 327 жилых домов с населением 1227 человек.