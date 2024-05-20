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Вучич призвал расследовать происшествие с президентом Ирана - РИА Новости, 20.05.2024
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00:37 20.05.2024
https://ria.ru/20240520/vuchich-1947073327.html
Вучич призвал расследовать происшествие с президентом Ирана
Вучич призвал расследовать происшествие с президентом Ирана - РИА Новости, 20.05.2024
Вучич призвал расследовать происшествие с президентом Ирана
Президент Сербии Александр Вучич призвал расследовать происшествие с президентом Ирана Эбрахимом Раиси и выразил надежду на сохранение стабильности в стране. РИА Новости, 20.05.2024
2024-05-20T00:37
2024-05-20T00:37
в мире
сербия
иран
россия
александр вучич
хосейн амир абдоллахиан
крушение вертолета президента ирана
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БЕЛГРАД, 20 мая – РИА Новости. Президент Сербии Александр Вучич призвал расследовать происшествие с президентом Ирана Эбрахимом Раиси и выразил надежду на сохранение стабильности в стране. Иранские СМИ сообщали в воскресенье, что вертолёт, перевозивший Раиси и главу МИД страны Хосейна Амир Абдоллахиана, потерпел аварию на северо-западе страны в районе Верзеган. Команды спасателей прибыли в район чрезвычайного происшествия и ведут его поиски. "Меня шокировало известие о несчастном случае, который произошёл с президентом Исламской республики Иран Эбрахимом Раиси. Надеюсь, что этот случай будет расследован, как и на то, что иранский народ сохранит стабильность", - написал президент Сербии в соцсети Х. Вице-премьер Сербии, до недавнего времени возглавлявший Агентство безопасности и информации (разведка и контрразведка, БИА), также прокомментировал ситуацию. "Не сомневаюсь, что иранские спецслужбы, которые среди лучших в мире, выяснят, что произошло с президентом Ирана, но очень тяжело после покушения на словацкого премьера (Роберта) Фицо и исчезновения президента Раиси избавиться от впечатления, что именно свободные мировые лидеры находятся в опасности. В мире, в котором мы живём, свобода наказуема", - цитирует пресс-служба замглавы сербского правительства. Вулин, ранее занимавший посты министра труда и соцзащиты, затем последовательно главы минобороны и МВД, руководителя контрразведки, открыто выступает в поддержку России, занимает антизападную позицию, удостоен ряда высоких российских наград. В июле 2023 года США ввели санкции против Вулина, который затем подал в отставку. В избранном 2 мая кабмине Сербии он занял пост замглавы правительства.
https://ria.ru/20240519/poiski-1947059787.html
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в мире, сербия, иран, россия, александр вучич, хосейн амир абдоллахиан, крушение вертолета президента ирана
В мире, Сербия, Иран, Россия, Александр Вучич, Хосейн Амир Абдоллахиан, Крушение вертолета президента Ирана
Вучич призвал расследовать происшествие с президентом Ирана

Вучич призвал расследовать падение вертолета с президентом Ирана Раиси

© ISNA Поисковая операция на месте происшествия с вертолетом президента Ирана Раиси
Поисковая операция на месте происшествия с вертолетом президента Ирана Раиси
© ISNA
Поисковая операция на месте происшествия с вертолетом президента Ирана Раиси. Архивное фото
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БЕЛГРАД, 20 мая – РИА Новости. Президент Сербии Александр Вучич призвал расследовать происшествие с президентом Ирана Эбрахимом Раиси и выразил надежду на сохранение стабильности в стране.
Иранские СМИ сообщали в воскресенье, что вертолёт, перевозивший Раиси и главу МИД страны Хосейна Амир Абдоллахиана, потерпел аварию на северо-западе страны в районе Верзеган. Команды спасателей прибыли в район чрезвычайного происшествия и ведут его поиски.
Поиски вертолета с иранским президентом Раиси
ЕС задействует спутниковую систему для помощи в поисках вертолета Раиси
19 мая, 21:08
"Меня шокировало известие о несчастном случае, который произошёл с президентом Исламской республики Иран Эбрахимом Раиси. Надеюсь, что этот случай будет расследован, как и на то, что иранский народ сохранит стабильность", - написал президент Сербии в соцсети Х.
Вице-премьер Сербии, до недавнего времени возглавлявший Агентство безопасности и информации (разведка и контрразведка, БИА), также прокомментировал ситуацию.
"Не сомневаюсь, что иранские спецслужбы, которые среди лучших в мире, выяснят, что произошло с президентом Ирана, но очень тяжело после покушения на словацкого премьера (Роберта) Фицо и исчезновения президента Раиси избавиться от впечатления, что именно свободные мировые лидеры находятся в опасности. В мире, в котором мы живём, свобода наказуема", - цитирует пресс-служба замглавы сербского правительства.
Вулин, ранее занимавший посты министра труда и соцзащиты, затем последовательно главы минобороны и МВД, руководителя контрразведки, открыто выступает в поддержку России, занимает антизападную позицию, удостоен ряда высоких российских наград.
В июле 2023 года США ввели санкции против Вулина, который затем подал в отставку. В избранном 2 мая кабмине Сербии он занял пост замглавы правительства.
Спасатели прибывают в район происшествия с вертолетом президента Ирана
СМИ: спасатели прибыли в район ЧП с вертолетом президента Ирана
19 мая, 17:04
 
В миреСербияИранРоссияАлександр ВучичХосейн Амир АбдоллахианКрушение вертолета президента Ирана
 
 
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