https://ria.ru/20240520/vostok-1947178352.html
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне ответственности "Востока"
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне ответственности "Востока" - РИА Новости, 20.05.2024
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне ответственности "Востока"
Украинские войска за минувшие сутки потеряли до 120 солдат в зоне ответственности группировки ВС РФ "Восток", сообщили в понедельник в пресс-службе Минобороны... РИА Новости, 20.05.2024
2024-05-20T13:13
2024-05-20T13:13
2024-05-20T13:14
специальная военная операция на украине
в мире
россия
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/14/1934404339_0:153:3099:1896_1920x0_80_0_0_5af588489cb44875f8e33e8b9770f0b2.jpg
МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Украинские войска за минувшие сутки потеряли до 120 солдат в зоне ответственности группировки ВС РФ "Восток", сообщили в понедельник в пресс-службе Минобороны РФ. "Подразделения группировки войск "Восток" в результате активных действий нанесли поражение живой силе и технике противника в районах населенных пунктов Урожайное и Старомайорское Донецкой Народной Республики. Отражена контратака штурмовой группы 72 механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Владимировка Донецкой Народной Республики. ВСУ потеряли до 120 военнослужащих, два бронетранспортера, три автомобиля, а также 152 мм гаубицу Д-20", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20240520/volchansk-1947162301.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/14/1934404339_184:0:2915:2048_1920x0_80_0_0_8ea5b147d468307754ca1a05487db33d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Вооруженные силы Украины
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне ответственности "Востока"
Минобороны: потери ВСУ в зоне ответственности "Востока" составили до 120 солдат