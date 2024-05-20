https://ria.ru/20240520/vostok-1947178352.html

Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне ответственности "Востока"

Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне ответственности "Востока" - РИА Новости, 20.05.2024

Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне ответственности "Востока"

Украинские войска за минувшие сутки потеряли до 120 солдат в зоне ответственности группировки ВС РФ "Восток", сообщили в понедельник в пресс-службе Минобороны... РИА Новости, 20.05.2024

2024-05-20T13:13

2024-05-20T13:13

2024-05-20T13:14

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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Украинские войска за минувшие сутки потеряли до 120 солдат в зоне ответственности группировки ВС РФ "Восток", сообщили в понедельник в пресс-службе Минобороны РФ. "Подразделения группировки войск "Восток" в результате активных действий нанесли поражение живой силе и технике противника в районах населенных пунктов Урожайное и Старомайорское Донецкой Народной Республики. Отражена контратака штурмовой группы 72 механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Владимировка Донецкой Народной Республики. ВСУ потеряли до 120 военнослужащих, два бронетранспортера, три автомобиля, а также 152 мм гаубицу Д-20", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20240520/volchansk-1947162301.html

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Варвара Скокшина

в мире, россия, вооруженные силы украины