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Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне ответственности "Востока" - РИА Новости, 20.05.2024
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13:13 20.05.2024 (обновлено: 13:14 20.05.2024)
https://ria.ru/20240520/vostok-1947178352.html
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне ответственности "Востока"
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне ответственности "Востока" - РИА Новости, 20.05.2024
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне ответственности "Востока"
Украинские войска за минувшие сутки потеряли до 120 солдат в зоне ответственности группировки ВС РФ "Восток", сообщили в понедельник в пресс-службе Минобороны... РИА Новости, 20.05.2024
2024-05-20T13:13
2024-05-20T13:14
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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Украинские войска за минувшие сутки потеряли до 120 солдат в зоне ответственности группировки ВС РФ "Восток", сообщили в понедельник в пресс-службе Минобороны РФ. "Подразделения группировки войск "Восток" в результате активных действий нанесли поражение живой силе и технике противника в районах населенных пунктов Урожайное и Старомайорское Донецкой Народной Республики. Отражена контратака штурмовой группы 72 механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Владимировка Донецкой Народной Республики. ВСУ потеряли до 120 военнослужащих, два бронетранспортера, три автомобиля, а также 152 мм гаубицу Д-20", - говорится в сообщении.
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в мире, россия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Вооруженные силы Украины
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне ответственности "Востока"

Минобороны: потери ВСУ в зоне ответственности "Востока" составили до 120 солдат

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкРоссийские военные в зоне спецоперации
Российские военные в зоне спецоперации - РИА Новости, 1920, 20.05.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Российские военные в зоне спецоперации. Архивное фото
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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Украинские войска за минувшие сутки потеряли до 120 солдат в зоне ответственности группировки ВС РФ "Восток", сообщили в понедельник в пресс-службе Минобороны РФ.
"Подразделения группировки войск "Восток" в результате активных действий нанесли поражение живой силе и технике противника в районах населенных пунктов Урожайное и Старомайорское Донецкой Народной Республики. Отражена контратака штурмовой группы 72 механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Владимировка Донецкой Народной Республики. ВСУ потеряли до 120 военнослужащих, два бронетранспортера, три автомобиля, а также 152 мм гаубицу Д-20", - говорится в сообщении.
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