https://ria.ru/20240520/vorobev-1947271735.html

Воробьев: Пироговское шоссе могут реконструировать до конца года

Воробьев: Пироговское шоссе могут реконструировать до конца года - РИА Новости, 20.05.2024

Воробьев: Пироговское шоссе могут реконструировать до конца года

Реконструкцию Пироговского шоссе в Подмосковье с расширением до четырех полос планируют завершить к концу года, сообщил губернатор Московской области Андрей... РИА Новости, 20.05.2024

2024-05-20T18:52

2024-05-20T18:52

2024-05-20T19:00

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

андрей воробьев

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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Реконструкцию Пироговского шоссе в Подмосковье с расширением до четырех полос планируют завершить к концу года, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев. "Мы сегодня на Пироговском шоссе (участке протяженностью 2 километра), которое с двух полос расширяем до четырех. Строители отвечают за то, чтобы в конце года запустить эту самую проблемную, самую узкую часть дороги. Сейчас мы находимся на мосту, который должен быть сдан в августе (правая часть путепровода)", - сказал Воробьев, которого цитирует пресс-служба губернатора и правительства Московской области. Как отметили в пресс-службе, расширение Пироговского шоссе поможет существенно улучшить дорожную ситуацию, обеспечить транспортную доступность близлежащих ЖК и выезд на Мытищинскую хорду. Сейчас в часы пик пробки здесь достигают 7-9 баллов, жители (около 40 тысяч человек) теряют в пути до столицы и обратно 1,5-2 часа. "Также по всей Пироговке сделаем тротуары и велодорожки. Мы были здесь где-то два месяца назад, тогда переносили коммуникации - вопрос с газом решили. Как говорят строители, уже 30 ноября можем пообещать нашим жителям четыре полосы до Мытищинской хорды", - добавил губернатор.

https://ria.ru/20240517/podmoskove-1946763040.html

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Артем Смирнов

московская область (подмосковье), андрей воробьев