https://ria.ru/20240520/volchansk-1947162301.html

На Украине признали частичный уход ВСУ из Волчанска

На Украине признали частичный уход ВСУ из Волчанска - РИА Новости, 20.05.2024

На Украине признали частичный уход ВСУ из Волчанска

Замначальника Харьковской областной военной администрации Роман Семенуха признал частичный уход ВСУ из города Волчанск в Харьковской области. РИА Новости, 20.05.2024

2024-05-20T12:20

2024-05-20T12:20

2024-05-20T12:20

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в мире

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волчанск

харьковская область

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 20 мая — РИА Новости. Замначальника Харьковской областной военной администрации Роман Семенуха признал частичный уход ВСУ из города Волчанск в Харьковской области. "Город примерно на 60% контролируют Вооруженные силы Украины, то есть штурмы не прекращаются", — сказал Семенуха. В последнюю неделю группировка российских войск "Север" активно продвигается в глубину обороны противника в Харьковской области и освободила уже свыше десяти населенных пунктов. По словам главы региональной администрации Виталия Ганчева, российские бойцы контролируют также запад и север приграничного города Волчанск. Генштаб ВСУ признал, что украинские подразделения были вынуждены переместиться на "более выгодные позиции" в этом районе, то есть отступить.

https://ria.ru/20240519/nuland-1947045616.html

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Кирилл Волков

в мире, украина, волчанск, харьковская область, вооруженные силы украины