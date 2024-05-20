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На Украине признали частичный уход ВСУ из Волчанска - РИА Новости, 20.05.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
12:20 20.05.2024
https://ria.ru/20240520/volchansk-1947162301.html
На Украине признали частичный уход ВСУ из Волчанска
На Украине признали частичный уход ВСУ из Волчанска - РИА Новости, 20.05.2024
На Украине признали частичный уход ВСУ из Волчанска
Замначальника Харьковской областной военной администрации Роман Семенуха признал частичный уход ВСУ из города Волчанск в Харьковской области. РИА Новости, 20.05.2024
2024-05-20T12:20
2024-05-20T12:20
специальная военная операция на украине
в мире
украина
волчанск
харьковская область
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 20 мая — РИА Новости. Замначальника Харьковской областной военной администрации Роман Семенуха признал частичный уход ВСУ из города Волчанск в Харьковской области. "Город примерно на 60% контролируют Вооруженные силы Украины, то есть штурмы не прекращаются", — сказал Семенуха. В последнюю неделю группировка российских войск "Север" активно продвигается в глубину обороны противника в Харьковской области и освободила уже свыше десяти населенных пунктов. По словам главы региональной администрации Виталия Ганчева, российские бойцы контролируют также запад и север приграничного города Волчанск. Генштаб ВСУ признал, что украинские подразделения были вынуждены переместиться на "более выгодные позиции" в этом районе, то есть отступить.
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в мире, украина, волчанск, харьковская область, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Волчанск, Харьковская область, Вооруженные силы Украины
На Украине признали частичный уход ВСУ из Волчанска

Замначальника Харьковской ОВА: ВСУ лишь частично контролируют Волчанск

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaДым в Волчанске
Дым в Волчанске - РИА Новости, 1920, 20.05.2024
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Дым в Волчанске. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 мая — РИА Новости. Замначальника Харьковской областной военной администрации Роман Семенуха признал частичный уход ВСУ из города Волчанск в Харьковской области.
"Город примерно на 60% контролируют Вооруженные силы Украины, то есть штурмы не прекращаются", — сказал Семенуха.
В последнюю неделю группировка российских войск "Север" активно продвигается в глубину обороны противника в Харьковской области и освободила уже свыше десяти населенных пунктов. По словам главы региональной администрации Виталия Ганчева, российские бойцы контролируют также запад и север приграничного города Волчанск. Генштаб ВСУ признал, что украинские подразделения были вынуждены переместиться на "более выгодные позиции" в этом районе, то есть отступить.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаВолчанскХарьковская областьВооруженные силы Украины
 
 
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