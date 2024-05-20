https://ria.ru/20240520/volchansk-1947162301.html
На Украине признали частичный уход ВСУ из Волчанска
На Украине признали частичный уход ВСУ из Волчанска - РИА Новости, 20.05.2024
На Украине признали частичный уход ВСУ из Волчанска
Замначальника Харьковской областной военной администрации Роман Семенуха признал частичный уход ВСУ из города Волчанск в Харьковской области. РИА Новости, 20.05.2024
2024-05-20T12:20
2024-05-20T12:20
2024-05-20T12:20
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волчанск
харьковская область
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МОСКВА, 20 мая — РИА Новости. Замначальника Харьковской областной военной администрации Роман Семенуха признал частичный уход ВСУ из города Волчанск в Харьковской области. "Город примерно на 60% контролируют Вооруженные силы Украины, то есть штурмы не прекращаются", — сказал Семенуха. В последнюю неделю группировка российских войск "Север" активно продвигается в глубину обороны противника в Харьковской области и освободила уже свыше десяти населенных пунктов. По словам главы региональной администрации Виталия Ганчева, российские бойцы контролируют также запад и север приграничного города Волчанск. Генштаб ВСУ признал, что украинские подразделения были вынуждены переместиться на "более выгодные позиции" в этом районе, то есть отступить.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, волчанск, харьковская область, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Волчанск, Харьковская область, Вооруженные силы Украины
На Украине признали частичный уход ВСУ из Волчанска
Замначальника Харьковской ОВА: ВСУ лишь частично контролируют Волчанск
МОСКВА, 20 мая — РИА Новости. Замначальника Харьковской областной военной администрации Роман Семенуха признал частичный уход ВСУ из города Волчанск в Харьковской области.
"Город примерно на 60% контролируют Вооруженные силы Украины, то есть штурмы не прекращаются", — сказал Семенуха.
В последнюю неделю группировка российских войск "Север" активно продвигается в глубину обороны противника в Харьковской области и освободила уже свыше десяти населенных пунктов. По словам главы региональной администрации Виталия Ганчева, российские бойцы контролируют также запад и север приграничного города Волчанск. Генштаб ВСУ признал, что украинские подразделения были вынуждены переместиться на "более выгодные позиции" в этом районе, то есть отступить.