https://ria.ru/20240520/vodosnabzhenie-1947264553.html

В МО выделят на модернизацию водоснабжения более 26 миллиардов рублей

В МО выделят на модернизацию водоснабжения более 26 миллиардов рублей - РИА Новости, 20.05.2024

В МО выделят на модернизацию водоснабжения более 26 миллиардов рублей

Власти Московской области потратят на модернизацию водоснабжения более 26 миллиардов рублей. Об этом сообщил 360.ru со ссылкой на председателя комитета... РИА Новости, 20.05.2024

2024-05-20T18:12

2024-05-20T18:12

2024-05-20T18:12

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

московская областная дума

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МОСКВА, 20 мая – РИА Новости. Власти Московской области потратят на модернизацию водоснабжения более 26 миллиардов рублей. Об этом сообщил 360.ru со ссылкой на председателя комитета Мособлдумы по строительной политике, энергетике и жилищно-коммунальному хозяйству Игорь Коханый.Он рассказал, что к прошлому году подмосковные власти смогли обеспечить водой высокого качества 95% жителей региона. Однако работа в этом направлении продолжается."С 2018 года в регионе закрыто пять устаревших очистных сооружений, созданы дополнительные мощности для подключения жилого фонда, улучшена экологическая ситуация, достигнут показатель снижения объема отводимых в реку Волгу загрязненных сточных вод", – подчеркнул Коханый.Он также добавил, что в этом году планируют провести еще 119 мероприятий, из которых 77 будут нацелены на водоснабжение, а еще 42 – касаться водоотведения.

московская область (подмосковье)

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2024

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московская область (подмосковье), московская областная дума