Белый дом опроверг связь санкций с крушением вертолета с Раиси
Кирби: санкции на поставки запчастей не могли привести к поломке вертолета Раиси
© AP Photo / Ali Hamed HaghdoustВертолет с президентом Ирана Эбрахимом Раиси на борту взлетает на границе Ирана и Азербайджана
© AP Photo / Ali Hamed Haghdoust
Вертолет с президентом Ирана Эбрахимом Раиси на борту взлетает на границе Ирана и Азербайджана
ВАШИНГТОН, 20 мая - РИА Новости. США отвергают обвинение в том, что санкции Вашингтона на поставки запчастей в Иран могли привести к поломке вертолета, на котором летел погибший президент страны Эбрахим Раиси, заявил координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби.
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"Каждая страна, кем бы она ни была, несет свою собственную ответственность за обеспечение безопасности и надежности своего оборудования, включая гражданскую авиацию. Так что это совершенно беспочвенное обвинение, в котором нет никакой правды", - сообщил он журналистам на брифинге.
По мнению Кирби Иран "найдет способ попытаться обвинить Соединенные Штаты в проблемах, которые сам же и создал" и добавил, что выраженные ранее соболезнования Вашингтона являются просто "обычной практикой" и не меняют позицию американской администрации в отношении Тегерана.
Президент Ирана Эбрахим Раиси, министр иностранных дел Хосейн Амир Абдоллахиан и ряд других официальных лиц страны погибли в результате крушения вертолета в провинции Восточный Азербайджан на северо-западе Ирана 19 мая. Утром 20 мая вице-президент Ирана Мохсен Мансури подтвердил сообщения о гибели президента и его делегации, которые возвращались после визита в Азербайджан. В Тебризе 21 мая пройдет церемония прощания с погибшими, после чего тело президента направят в Мешхед, его родной город.