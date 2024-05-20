https://ria.ru/20240520/vertolet-1947295495.html

Белый дом опроверг связь санкций с крушением вертолета с Раиси

Белый дом опроверг связь санкций с крушением вертолета с Раиси - РИА Новости, 20.05.2024

Белый дом опроверг связь санкций с крушением вертолета с Раиси

США отвергают обвинение в том, что санкции Вашингтона на поставки запчастей в Иран могли привести к поломке вертолета, на котором летел погибший президент... РИА Новости, 20.05.2024

2024-05-20T21:34

2024-05-20T21:34

2024-05-20T21:34

в мире

цены на нефть

иран

сша

джон кирби

хосейн амир абдоллахиан

в мире

крушение вертолета президента ирана

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ВАШИНГТОН, 20 мая - РИА Новости. США отвергают обвинение в том, что санкции Вашингтона на поставки запчастей в Иран могли привести к поломке вертолета, на котором летел погибший президент страны Эбрахим Раиси, заявил координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби. "Каждая страна, кем бы она ни была, несет свою собственную ответственность за обеспечение безопасности и надежности своего оборудования, включая гражданскую авиацию. Так что это совершенно беспочвенное обвинение, в котором нет никакой правды", - сообщил он журналистам на брифинге. По мнению Кирби Иран "найдет способ попытаться обвинить Соединенные Штаты в проблемах, которые сам же и создал" и добавил, что выраженные ранее соболезнования Вашингтона являются просто "обычной практикой" и не меняют позицию американской администрации в отношении Тегерана. Президент Ирана Эбрахим Раиси, министр иностранных дел Хосейн Амир Абдоллахиан и ряд других официальных лиц страны погибли в результате крушения вертолета в провинции Восточный Азербайджан на северо-западе Ирана 19 мая. Утром 20 мая вице-президент Ирана Мохсен Мансури подтвердил сообщения о гибели президента и его делегации, которые возвращались после визита в Азербайджан. В Тебризе 21 мая пройдет церемония прощания с погибшими, после чего тело президента направят в Мешхед, его родной город.

https://ria.ru/20240520/sanktsii-1947295319.html

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, цены на нефть, иран, сша, джон кирби, хосейн амир абдоллахиан, крушение вертолета президента ирана