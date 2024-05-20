https://ria.ru/20240520/vertolet-1947106698.html

Вертолет, перевозивший Раиси, был американского производства

Вертолет, перевозивший Раиси, был американского производства - РИА Новости, 20.05.2024

Вертолет, перевозивший Раиси, был американского производства

Разбившийся на северо-западе Ирана вертолет, перевозивший президента Ирана Эбрахима Раиси, главу МИД страны и других чиновников, был американского производства... РИА Новости, 20.05.2024

2024-05-20T09:40

2024-05-20T09:40

2024-05-20T11:30

в мире

иран

ибрахим раиси

крушение вертолета президента ирана

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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Разбившийся на северо-западе Ирана вертолет, перевозивший президента Ирана Эбрахима Раиси, главу МИД страны и других чиновников, был американского производства - речь идет о вертолете Bell-212, сообщает агентство Tasnim.Изначально иранские СМИ сообщали, что президент летел на вертолете Ми-171.Агентство опубликовало инфографику "вертолета, перевозившего президента", указав, что речь идет о Bell-212.Bell-212 - это гражданский вариант военного вертолета Bell-204\205, использовавшегося США во время войны во Вьетнаме. Вертолет оснащен двумя двигателями и рассчитан на 15 человек.За время эксплуатации данной модели были зафиксированы несколько инцидентов с вертолетом, в том числе с жертвами. В Иране вертолет подобной модификации потерпел крушение в 2018 году, погибли четыре человека.

https://ria.ru/20240520/mchs-1947079485.html

https://ria.ru/20240520/vertolet-1947092894.html

иран

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, иран, ибрахим раиси, крушение вертолета президента ирана