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Вертолет, перевозивший Раиси, был американского производства - РИА Новости, 20.05.2024
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09:40 20.05.2024 (обновлено: 11:30 20.05.2024)
https://ria.ru/20240520/vertolet-1947106698.html
Вертолет, перевозивший Раиси, был американского производства
Вертолет, перевозивший Раиси, был американского производства - РИА Новости, 20.05.2024
Вертолет, перевозивший Раиси, был американского производства
Разбившийся на северо-западе Ирана вертолет, перевозивший президента Ирана Эбрахима Раиси, главу МИД страны и других чиновников, был американского производства... РИА Новости, 20.05.2024
2024-05-20T09:40
2024-05-20T11:30
в мире
иран
ибрахим раиси
крушение вертолета президента ирана
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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Разбившийся на северо-западе Ирана вертолет, перевозивший президента Ирана Эбрахима Раиси, главу МИД страны и других чиновников, был американского производства - речь идет о вертолете Bell-212, сообщает агентство Tasnim.Изначально иранские СМИ сообщали, что президент летел на вертолете Ми-171.Агентство опубликовало инфографику "вертолета, перевозившего президента", указав, что речь идет о Bell-212.Bell-212 - это гражданский вариант военного вертолета Bell-204\205, использовавшегося США во время войны во Вьетнаме. Вертолет оснащен двумя двигателями и рассчитан на 15 человек.За время эксплуатации данной модели были зафиксированы несколько инцидентов с вертолетом, в том числе с жертвами. В Иране вертолет подобной модификации потерпел крушение в 2018 году, погибли четыре человека.
https://ria.ru/20240520/mchs-1947079485.html
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в мире, иран, ибрахим раиси, крушение вертолета президента ирана
В мире, Иран, Ибрахим Раиси, Крушение вертолета президента Ирана
Вертолет, перевозивший Раиси, был американского производства

Упавший вертолет Bell-212, перевозивший Раиси, был американского производства

© Фото : соцсетиМесто крушения вертолета Эбрахима Раиси в провинции Восточный Азербайджан
Место крушения вертолета Эбрахима Раиси в провинции Восточный Азербайджан - РИА Новости, 1920, 20.05.2024
© Фото : соцсети
Место крушения вертолета Эбрахима Раиси в провинции Восточный Азербайджан
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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Разбившийся на северо-западе Ирана вертолет, перевозивший президента Ирана Эбрахима Раиси, главу МИД страны и других чиновников, был американского производства - речь идет о вертолете Bell-212, сообщает агентство Tasnim.
Изначально иранские СМИ сообщали, что президент летел на вертолете Ми-171.
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Агентство опубликовало инфографику "вертолета, перевозившего президента", указав, что речь идет о Bell-212.
Bell-212 - это гражданский вариант военного вертолета Bell-204\205, использовавшегося США во время войны во Вьетнаме. Вертолет оснащен двумя двигателями и рассчитан на 15 человек.
За время эксплуатации данной модели были зафиксированы несколько инцидентов с вертолетом, в том числе с жертвами. В Иране вертолет подобной модификации потерпел крушение в 2018 году, погибли четыре человека.
Место крушения вертолета Эбрахима Раиси в провинции Восточный Азербайджан - РИА Новости, 1920, 20.05.2024
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В миреИранИбрахим РаисиКрушение вертолета президента Ирана
 
 
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