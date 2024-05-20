https://ria.ru/20240520/vertolet-1947106698.html
Вертолет, перевозивший Раиси, был американского производства
Вертолет, перевозивший Раиси, был американского производства - РИА Новости, 20.05.2024
Вертолет, перевозивший Раиси, был американского производства
Разбившийся на северо-западе Ирана вертолет, перевозивший президента Ирана Эбрахима Раиси, главу МИД страны и других чиновников, был американского производства... РИА Новости, 20.05.2024
2024-05-20T09:40
2024-05-20T09:40
2024-05-20T11:30
в мире
иран
ибрахим раиси
крушение вертолета президента ирана
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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Разбившийся на северо-западе Ирана вертолет, перевозивший президента Ирана Эбрахима Раиси, главу МИД страны и других чиновников, был американского производства - речь идет о вертолете Bell-212, сообщает агентство Tasnim.Изначально иранские СМИ сообщали, что президент летел на вертолете Ми-171.Агентство опубликовало инфографику "вертолета, перевозившего президента", указав, что речь идет о Bell-212.Bell-212 - это гражданский вариант военного вертолета Bell-204\205, использовавшегося США во время войны во Вьетнаме. Вертолет оснащен двумя двигателями и рассчитан на 15 человек.За время эксплуатации данной модели были зафиксированы несколько инцидентов с вертолетом, в том числе с жертвами. В Иране вертолет подобной модификации потерпел крушение в 2018 году, погибли четыре человека.
https://ria.ru/20240520/mchs-1947079485.html
https://ria.ru/20240520/vertolet-1947092894.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, иран, ибрахим раиси, крушение вертолета президента ирана
В мире, Иран, Ибрахим Раиси, Крушение вертолета президента Ирана
Вертолет, перевозивший Раиси, был американского производства
Упавший вертолет Bell-212, перевозивший Раиси, был американского производства