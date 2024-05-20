https://ria.ru/20240520/vasilevka-1947098440.html

ВСУ обстреляли Васильевку в Запорожской области, есть пострадавшие

ВСУ обстреляли Васильевку в Запорожской области, есть пострадавшие - РИА Новости, 20.05.2024

ВСУ обстреляли Васильевку в Запорожской области, есть пострадавшие

В Васильевке в Запорожской области есть пострадавшие при обстреле со стороны ВСУ, сообщил губернатор региона Евгений Балицкий в Telegram-канале. РИА Новости, 20.05.2024

2024-05-20T09:02

2024-05-20T09:02

2024-05-20T10:58

вооруженные силы украины

евгений балицкий

запорожская область

специальная военная операция на украине

происшествия

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МОСКВА, 20 мая — РИА Новости. В Васильевке в Запорожской области есть пострадавшие при обстреле со стороны ВСУ, сообщил губернатор региона Евгений Балицкий в Telegram-канале."Идет массированный террористический обстрел Васильевки со стороны ВСУ. Три попадания зафиксированы в районе многоквартирного дома", — написал он.На месте удара работают спасатели и медики.Кроме того, по словам главы региона, повреждена электроподстанция: без света остаются город Васильевка, Васильевский район, села Луговое, Лесное, Верхняя Криница, Зеленый Гай, Широкое, Переможное, Терноватое. Всего — восемь тысяч абонентов."Прошу жителей Васильевки и Васильевского района сохранять спокойствие и переместиться в укрытия, подвалы домов, не выходить на улицу до полной стабилизации обстановки", — добавил Балицкий.ВСУ постоянно обстреливают приграничные российские регионы, наносят удары с беспилотников и устраивают диверсии.Силы ПВО отражают атаки противника.

https://ria.ru/20240519/obstrel-1947067281.html

https://ria.ru/20240520/kallas-1947096034.html

запорожская область

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Варвара Скокшина

вооруженные силы украины, евгений балицкий, запорожская область, происшествия