https://ria.ru/20240520/vasilevka-1947098440.html
ВСУ обстреляли Васильевку в Запорожской области, есть пострадавшие
ВСУ обстреляли Васильевку в Запорожской области, есть пострадавшие - РИА Новости, 20.05.2024
ВСУ обстреляли Васильевку в Запорожской области, есть пострадавшие
В Васильевке в Запорожской области есть пострадавшие при обстреле со стороны ВСУ, сообщил губернатор региона Евгений Балицкий в Telegram-канале. РИА Новости, 20.05.2024
2024-05-20T09:02
2024-05-20T09:02
2024-05-20T10:58
вооруженные силы украины
евгений балицкий
запорожская область
специальная военная операция на украине
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/14/1947193507_0:346:576:670_1920x0_80_0_0_51483c46b64a2d695e692e43162aa096.jpg
МОСКВА, 20 мая — РИА Новости. В Васильевке в Запорожской области есть пострадавшие при обстреле со стороны ВСУ, сообщил губернатор региона Евгений Балицкий в Telegram-канале."Идет массированный террористический обстрел Васильевки со стороны ВСУ. Три попадания зафиксированы в районе многоквартирного дома", — написал он.На месте удара работают спасатели и медики.Кроме того, по словам главы региона, повреждена электроподстанция: без света остаются город Васильевка, Васильевский район, села Луговое, Лесное, Верхняя Криница, Зеленый Гай, Широкое, Переможное, Терноватое. Всего — восемь тысяч абонентов."Прошу жителей Васильевки и Васильевского района сохранять спокойствие и переместиться в укрытия, подвалы домов, не выходить на улицу до полной стабилизации обстановки", — добавил Балицкий.ВСУ постоянно обстреливают приграничные российские регионы, наносят удары с беспилотников и устраивают диверсии.Силы ПВО отражают атаки противника.
https://ria.ru/20240519/obstrel-1947067281.html
https://ria.ru/20240520/kallas-1947096034.html
запорожская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/14/1947193507_0:292:576:724_1920x0_80_0_0_564fb11a42e4ff3aec2b0d0200a71d1c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
вооруженные силы украины, евгений балицкий, запорожская область, происшествия
Вооруженные силы Украины, Евгений Балицкий, Запорожская область, Специальная военная операция на Украине, Происшествия
ВСУ обстреляли Васильевку в Запорожской области, есть пострадавшие
ВСУ обстреляли многоквартирный дом в запорожской Васильевке, есть пострадавшие