Рейтинг@Mail.ru
ВСУ обстреляли Васильевку в Запорожской области, есть пострадавшие - РИА Новости, 20.05.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
09:02 20.05.2024 (обновлено: 10:58 20.05.2024)
https://ria.ru/20240520/vasilevka-1947098440.html
ВСУ обстреляли Васильевку в Запорожской области, есть пострадавшие
ВСУ обстреляли Васильевку в Запорожской области, есть пострадавшие - РИА Новости, 20.05.2024
ВСУ обстреляли Васильевку в Запорожской области, есть пострадавшие
В Васильевке в Запорожской области есть пострадавшие при обстреле со стороны ВСУ, сообщил губернатор региона Евгений Балицкий в Telegram-канале. РИА Новости, 20.05.2024
2024-05-20T09:02
2024-05-20T10:58
вооруженные силы украины
евгений балицкий
запорожская область
специальная военная операция на украине
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/14/1947193507_0:346:576:670_1920x0_80_0_0_51483c46b64a2d695e692e43162aa096.jpg
МОСКВА, 20 мая — РИА Новости. В Васильевке в Запорожской области есть пострадавшие при обстреле со стороны ВСУ, сообщил губернатор региона Евгений Балицкий в Telegram-канале."Идет массированный террористический обстрел Васильевки со стороны ВСУ. Три попадания зафиксированы в районе многоквартирного дома", — написал он.На месте удара работают спасатели и медики.Кроме того, по словам главы региона, повреждена электроподстанция: без света остаются город Васильевка, Васильевский район, села Луговое, Лесное, Верхняя Криница, Зеленый Гай, Широкое, Переможное, Терноватое. Всего — восемь тысяч абонентов."Прошу жителей Васильевки и Васильевского района сохранять спокойствие и переместиться в укрытия, подвалы домов, не выходить на улицу до полной стабилизации обстановки", — добавил Балицкий.ВСУ постоянно обстреливают приграничные российские регионы, наносят удары с беспилотников и устраивают диверсии.Силы ПВО отражают атаки противника.
https://ria.ru/20240519/obstrel-1947067281.html
https://ria.ru/20240520/kallas-1947096034.html
запорожская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/14/1947193507_0:292:576:724_1920x0_80_0_0_564fb11a42e4ff3aec2b0d0200a71d1c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
вооруженные силы украины, евгений балицкий, запорожская область, происшествия
Вооруженные силы Украины, Евгений Балицкий, Запорожская область, Специальная военная операция на Украине, Происшествия
ВСУ обстреляли Васильевку в Запорожской области, есть пострадавшие

ВСУ обстреляли многоквартирный дом в запорожской Васильевке, есть пострадавшие

© Фото : пресс-служба губернатора Запорожской областиПоследствия обстрела Васильевки в Запорожской области
Последствия обстрела Васильевки в Запорожской области - РИА Новости, 1920, 20.05.2024
© Фото : пресс-служба губернатора Запорожской области
Последствия обстрела Васильевки в Запорожской области
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 мая — РИА Новости. В Васильевке в Запорожской области есть пострадавшие при обстреле со стороны ВСУ, сообщил губернатор региона Евгений Балицкий в Telegram-канале.
"Идет массированный террористический обстрел Васильевки со стороны ВСУ. Три попадания зафиксированы в районе многоквартирного дома", — написал он.
Последствия обстрела Шебекино со стороны ВСУ - РИА Новости, 1920, 19.05.2024
Жительница белгородского Шебекино рассказала об обстреле ВСУ
19 мая, 22:45
На месте удара работают спасатели и медики.
Кроме того, по словам главы региона, повреждена электроподстанция: без света остаются город Васильевка, Васильевский район, села Луговое, Лесное, Верхняя Криница, Зеленый Гай, Широкое, Переможное, Терноватое. Всего — восемь тысяч абонентов.
"Прошу жителей Васильевки и Васильевского района сохранять спокойствие и переместиться в укрытия, подвалы домов, не выходить на улицу до полной стабилизации обстановки", — добавил Балицкий.
ВСУ постоянно обстреливают приграничные российские регионы, наносят удары с беспилотников и устраивают диверсии.
Силы ПВО отражают атаки противника.
Премьер-министр Эстонии Кая Каллас перед началом саммита ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 20.05.2024
"Это не работает". Премьер Эстонии неожиданно высказалась об Украине
Вчера, 08:32
 
Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы УкраиныЕвгений БалицкийЗапорожская областьПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала