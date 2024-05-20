https://ria.ru/20240520/ukraina-1947270404.html
Небензя назвал предстоящую встречу по Украине в Швейцарии посиделками
Небензя назвал предстоящую встречу по Украине в Швейцарии посиделками - РИА Новости, 20.05.2024
Небензя назвал предстоящую встречу по Украине в Швейцарии посиделками
Постпред РФ при ООН Василий Небензя назвал предстоящую конференцию по Украине в Швейцарии посиделками, которые не несут никакой добавленной стоимости. РИА Новости, 20.05.2024
2024-05-20T18:42
2024-05-20T18:42
2024-05-20T18:42
специальная военная операция на украине
в мире
украина
василий небензя
россия
швейцария
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/1f/1919202099_0:161:3069:1887_1920x0_80_0_0_bec1e6f00e1710f8cedc9bd592c083d5.jpg
ООН, 20 мая – РИА Новости. Постпред РФ при ООН Василий Небензя назвал предстоящую конференцию по Украине в Швейцарии посиделками, которые не несут никакой добавленной стоимости. "Запланированная на июнь псевдомирная конференция в Швейцарии является продолжением предыдущих провальных встреч, состоявшихся в Копенгагене, Джидде, на Мальте и в Давосе, и никакой добавленной стоимости в принципе не несет", - сказал Небензя на заседании СБ ООН. По его словам, основу обсуждения "на этой сходке" составит так называемая "мирная формула" Владимира Зеленского. "Киевский главарь не скрывает, что главная задача встречи - выработать оторванный от действительности ультиматум, который впоследствии будут пытаться навязать нашей стране. Разумеется, все эти усилия будут тщетными", - подчеркнул он. Как указал Небензя, "сейчас Запад активно зазывает страны глобального Юга на эти посиделки, чтобы выставить их участие в качестве всеобъемлющей поддержки Киева". "Не совершайте ошибку. Лукавый план спонсоров мероприятия заключается в том, чтобы предложить гостям якобы неконфронтационную повестку дня с особым упором на вопросы ядерной и продовольственной безопасности, свободы навигации, обмена заключенными и пленными и возвращения детей, а потом представить их присутствие в качестве якобы присоединения к бесперспективному ультиматуму в адрес России", - отметил Небензя. Швейцария проведет 15-16 июня конференцию по Украине недалеко от города Люцерн. Россия на ней присутствовать не будет. На встречу приглашены порядка 160 государств. Посол РФ в Берне Сергей Гармонин ранее сообщил РИА Новости, что Россия ни в каком формате не будет участвовать в конференции по Украине в Швейцарии, цель которой - предъявить Москве ультиматум. Он добавил, что эта конференция превратится в шумную, но пустую пиар-акцию. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявил, что переговорный процесс по Украине без участия России не имеет смысла. Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Запад призывает Россию к переговорам, готовность к которым Москва проявляет, но при этом на Западе игнорируют постоянные отказы Киева от диалога. Ранее в Кремле заявляли, что предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло сейчас нет, абсолютным приоритетом для России является достижение целей спецоперации, на данный момент это возможно только военным путем. Как заявили в Кремле, ситуация на Украине может перейти в мирное русло при условии учета ситуации де-факто и новых реалий, все требования Москвы прекрасно известны.
https://ria.ru/20240519/zapad-1946915987.html
https://ria.ru/20240516/zapad-1946093516.html
https://ria.ru/20240411/zapad-1939202840.html
украина
россия
швейцария
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/1f/1919202099_170:0:2899:2047_1920x0_80_0_0_6df2f2c432e5448451b7b6c0735b59b7.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, василий небензя, россия, швейцария
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Василий Небензя, Россия, Швейцария
Небензя назвал предстоящую встречу по Украине в Швейцарии посиделками
Небензя: конференция по Украине в Швейцарии не несет добавленной стоимости
ООН, 20 мая – РИА Новости. Постпред РФ при ООН Василий Небензя назвал предстоящую конференцию по Украине в Швейцарии посиделками, которые не несут никакой добавленной стоимости.
"Запланированная на июнь псевдомирная конференция в Швейцарии является продолжением предыдущих провальных встреч, состоявшихся в Копенгагене, Джидде, на Мальте и в Давосе, и никакой добавленной стоимости в принципе не несет", - сказал Небензя на заседании СБ ООН.
По его словам, основу обсуждения "на этой сходке" составит так называемая "мирная формула" Владимира Зеленского
. "Киевский главарь не скрывает, что главная задача встречи - выработать оторванный от действительности ультиматум, который впоследствии будут пытаться навязать нашей стране. Разумеется, все эти усилия будут тщетными", - подчеркнул он.
Как указал Небензя, "сейчас Запад активно зазывает страны глобального Юга на эти посиделки, чтобы выставить их участие в качестве всеобъемлющей поддержки Киева".
"Не совершайте ошибку. Лукавый план спонсоров мероприятия заключается в том, чтобы предложить гостям якобы неконфронтационную повестку дня с особым упором на вопросы ядерной и продовольственной безопасности, свободы навигации, обмена заключенными и пленными и возвращения детей, а потом представить их присутствие в качестве якобы присоединения к бесперспективному ультиматуму в адрес России", - отметил Небензя.
Швейцария проведет 15-16 июня конференцию по Украине недалеко от города Люцерн. Россия на ней присутствовать не будет. На встречу приглашены порядка 160 государств. Посол РФ в Берне Сергей Гармонин
ранее сообщил РИА Новости, что Россия
ни в каком формате не будет участвовать в конференции по Украине в Швейцарии, цель которой - предъявить Москве
ультиматум. Он добавил, что эта конференция превратится в шумную, но пустую пиар-акцию. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
ранее заявил, что переговорный процесс по Украине без участия России не имеет смысла.
Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев
на законодательном уровне ввел запрет на них. Запад призывает Россию к переговорам, готовность к которым Москва проявляет, но при этом на Западе игнорируют постоянные отказы Киева от диалога. Ранее в Кремле заявляли, что предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло сейчас нет, абсолютным приоритетом для России является достижение целей спецоперации, на данный момент это возможно только военным путем. Как заявили в Кремле, ситуация на Украине может перейти в мирное русло при условии учета ситуации де-факто и новых реалий, все требования Москвы прекрасно известны.