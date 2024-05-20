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Небензя назвал предстоящую встречу по Украине в Швейцарии посиделками - РИА Новости, 20.05.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
18:42 20.05.2024
https://ria.ru/20240520/ukraina-1947270404.html
Небензя назвал предстоящую встречу по Украине в Швейцарии посиделками
Небензя назвал предстоящую встречу по Украине в Швейцарии посиделками - РИА Новости, 20.05.2024
Небензя назвал предстоящую встречу по Украине в Швейцарии посиделками
Постпред РФ при ООН Василий Небензя назвал предстоящую конференцию по Украине в Швейцарии посиделками, которые не несут никакой добавленной стоимости. РИА Новости, 20.05.2024
2024-05-20T18:42
2024-05-20T18:42
специальная военная операция на украине
в мире
украина
василий небензя
россия
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ООН, 20 мая – РИА Новости. Постпред РФ при ООН Василий Небензя назвал предстоящую конференцию по Украине в Швейцарии посиделками, которые не несут никакой добавленной стоимости. "Запланированная на июнь псевдомирная конференция в Швейцарии является продолжением предыдущих провальных встреч, состоявшихся в Копенгагене, Джидде, на Мальте и в Давосе, и никакой добавленной стоимости в принципе не несет", - сказал Небензя на заседании СБ ООН. По его словам, основу обсуждения "на этой сходке" составит так называемая "мирная формула" Владимира Зеленского. "Киевский главарь не скрывает, что главная задача встречи - выработать оторванный от действительности ультиматум, который впоследствии будут пытаться навязать нашей стране. Разумеется, все эти усилия будут тщетными", - подчеркнул он. Как указал Небензя, "сейчас Запад активно зазывает страны глобального Юга на эти посиделки, чтобы выставить их участие в качестве всеобъемлющей поддержки Киева". "Не совершайте ошибку. Лукавый план спонсоров мероприятия заключается в том, чтобы предложить гостям якобы неконфронтационную повестку дня с особым упором на вопросы ядерной и продовольственной безопасности, свободы навигации, обмена заключенными и пленными и возвращения детей, а потом представить их присутствие в качестве якобы присоединения к бесперспективному ультиматуму в адрес России", - отметил Небензя. Швейцария проведет 15-16 июня конференцию по Украине недалеко от города Люцерн. Россия на ней присутствовать не будет. На встречу приглашены порядка 160 государств. Посол РФ в Берне Сергей Гармонин ранее сообщил РИА Новости, что Россия ни в каком формате не будет участвовать в конференции по Украине в Швейцарии, цель которой - предъявить Москве ультиматум. Он добавил, что эта конференция превратится в шумную, но пустую пиар-акцию. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявил, что переговорный процесс по Украине без участия России не имеет смысла. Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Запад призывает Россию к переговорам, готовность к которым Москва проявляет, но при этом на Западе игнорируют постоянные отказы Киева от диалога. Ранее в Кремле заявляли, что предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло сейчас нет, абсолютным приоритетом для России является достижение целей спецоперации, на данный момент это возможно только военным путем. Как заявили в Кремле, ситуация на Украине может перейти в мирное русло при условии учета ситуации де-факто и новых реалий, все требования Москвы прекрасно известны.
https://ria.ru/20240519/zapad-1946915987.html
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в мире, украина, василий небензя, россия, швейцария
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Василий Небензя, Россия, Швейцария
Небензя назвал предстоящую встречу по Украине в Швейцарии посиделками

Небензя: конференция по Украине в Швейцарии не несет добавленной стоимости

© МИД РФ | Перейти в медиабанкПостоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя
Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя
© МИД РФ
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Читать ria.ru в
ООН, 20 мая – РИА Новости. Постпред РФ при ООН Василий Небензя назвал предстоящую конференцию по Украине в Швейцарии посиделками, которые не несут никакой добавленной стоимости.
"Запланированная на июнь псевдомирная конференция в Швейцарии является продолжением предыдущих провальных встреч, состоявшихся в Копенгагене, Джидде, на Мальте и в Давосе, и никакой добавленной стоимости в принципе не несет", - сказал Небензя на заседании СБ ООН.
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По его словам, основу обсуждения "на этой сходке" составит так называемая "мирная формула" Владимира Зеленского. "Киевский главарь не скрывает, что главная задача встречи - выработать оторванный от действительности ультиматум, который впоследствии будут пытаться навязать нашей стране. Разумеется, все эти усилия будут тщетными", - подчеркнул он.
Как указал Небензя, "сейчас Запад активно зазывает страны глобального Юга на эти посиделки, чтобы выставить их участие в качестве всеобъемлющей поддержки Киева".
"Не совершайте ошибку. Лукавый план спонсоров мероприятия заключается в том, чтобы предложить гостям якобы неконфронтационную повестку дня с особым упором на вопросы ядерной и продовольственной безопасности, свободы навигации, обмена заключенными и пленными и возвращения детей, а потом представить их присутствие в качестве якобы присоединения к бесперспективному ультиматуму в адрес России", - отметил Небензя.
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Швейцария проведет 15-16 июня конференцию по Украине недалеко от города Люцерн. Россия на ней присутствовать не будет. На встречу приглашены порядка 160 государств. Посол РФ в Берне Сергей Гармонин ранее сообщил РИА Новости, что Россия ни в каком формате не будет участвовать в конференции по Украине в Швейцарии, цель которой - предъявить Москве ультиматум. Он добавил, что эта конференция превратится в шумную, но пустую пиар-акцию. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявил, что переговорный процесс по Украине без участия России не имеет смысла.
Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Запад призывает Россию к переговорам, готовность к которым Москва проявляет, но при этом на Западе игнорируют постоянные отказы Киева от диалога. Ранее в Кремле заявляли, что предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло сейчас нет, абсолютным приоритетом для России является достижение целей спецоперации, на данный момент это возможно только военным путем. Как заявили в Кремле, ситуация на Украине может перейти в мирное русло при условии учета ситуации де-факто и новых реалий, все требования Москвы прекрасно известны.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаВасилий НебензяРоссияШвейцария
 
 
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