https://ria.ru/20240520/ukraina-1947270404.html

Небензя назвал предстоящую встречу по Украине в Швейцарии посиделками

Небензя назвал предстоящую встречу по Украине в Швейцарии посиделками - РИА Новости, 20.05.2024

Небензя назвал предстоящую встречу по Украине в Швейцарии посиделками

Постпред РФ при ООН Василий Небензя назвал предстоящую конференцию по Украине в Швейцарии посиделками, которые не несут никакой добавленной стоимости. РИА Новости, 20.05.2024

2024-05-20T18:42

2024-05-20T18:42

2024-05-20T18:42

специальная военная операция на украине

в мире

украина

василий небензя

россия

швейцария

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/1f/1919202099_0:161:3069:1887_1920x0_80_0_0_bec1e6f00e1710f8cedc9bd592c083d5.jpg

ООН, 20 мая – РИА Новости. Постпред РФ при ООН Василий Небензя назвал предстоящую конференцию по Украине в Швейцарии посиделками, которые не несут никакой добавленной стоимости. "Запланированная на июнь псевдомирная конференция в Швейцарии является продолжением предыдущих провальных встреч, состоявшихся в Копенгагене, Джидде, на Мальте и в Давосе, и никакой добавленной стоимости в принципе не несет", - сказал Небензя на заседании СБ ООН. По его словам, основу обсуждения "на этой сходке" составит так называемая "мирная формула" Владимира Зеленского. "Киевский главарь не скрывает, что главная задача встречи - выработать оторванный от действительности ультиматум, который впоследствии будут пытаться навязать нашей стране. Разумеется, все эти усилия будут тщетными", - подчеркнул он. Как указал Небензя, "сейчас Запад активно зазывает страны глобального Юга на эти посиделки, чтобы выставить их участие в качестве всеобъемлющей поддержки Киева". "Не совершайте ошибку. Лукавый план спонсоров мероприятия заключается в том, чтобы предложить гостям якобы неконфронтационную повестку дня с особым упором на вопросы ядерной и продовольственной безопасности, свободы навигации, обмена заключенными и пленными и возвращения детей, а потом представить их присутствие в качестве якобы присоединения к бесперспективному ультиматуму в адрес России", - отметил Небензя. Швейцария проведет 15-16 июня конференцию по Украине недалеко от города Люцерн. Россия на ней присутствовать не будет. На встречу приглашены порядка 160 государств. Посол РФ в Берне Сергей Гармонин ранее сообщил РИА Новости, что Россия ни в каком формате не будет участвовать в конференции по Украине в Швейцарии, цель которой - предъявить Москве ультиматум. Он добавил, что эта конференция превратится в шумную, но пустую пиар-акцию. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявил, что переговорный процесс по Украине без участия России не имеет смысла. Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Запад призывает Россию к переговорам, готовность к которым Москва проявляет, но при этом на Западе игнорируют постоянные отказы Киева от диалога. Ранее в Кремле заявляли, что предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло сейчас нет, абсолютным приоритетом для России является достижение целей спецоперации, на данный момент это возможно только военным путем. Как заявили в Кремле, ситуация на Украине может перейти в мирное русло при условии учета ситуации де-факто и новых реалий, все требования Москвы прекрасно известны.

https://ria.ru/20240519/zapad-1946915987.html

https://ria.ru/20240516/zapad-1946093516.html

https://ria.ru/20240411/zapad-1939202840.html

украина

россия

швейцария

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, украина, василий небензя, россия, швейцария