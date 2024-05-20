https://ria.ru/20240520/ukraina-1947266906.html

Экс-советник Пентагона призвал решить украинский конфликт переговорами

Экс-советник Пентагона призвал решить украинский конфликт переговорами - РИА Новости, 20.05.2024

Экс-советник Пентагона призвал решить украинский конфликт переговорами

Бывший советник Пентагона, отставной полковник Дуглас Макгрегор призвал к переговорам для урегулирования украинского конфликта и отметил, что, в противном... РИА Новости, 20.05.2024

2024-05-20T18:25

2024-05-20T18:25

2024-05-20T18:49

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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Бывший советник Пентагона, отставной полковник Дуглас Макгрегор призвал к переговорам для урегулирования украинского конфликта и отметил, что, в противном случае, Украина будет полностью разрушена. "Нам нужно урегулирование (конфликта - ред.) путем переговоров, прежде чем Украина будет полностью разрушена", - написал он в своем аккаунте в социальной сети Х. Ранее Макгрегор заявлял, что Киев ждет крах, так как он испытывает нехватку солдат, теряя по 500-800 человек в день. Он также отмечал, что военный конфликт на Украине закончен и "нет смысла отправлять туда деньги". По его словам, отказ Вашингтона вести переговоры с Москвой по вопросу Украины обрекает украинскую нацию на вымирание, а его стратегическая неудача на Украине уже резко нарушила равновесие в Европе в сторону России. РФ начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент России Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация – вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ.

https://ria.ru/20240520/ukraina-1947032520.html

https://ria.ru/20240419/peregovory-1941076877.html

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в мире, украина, россия, москва, владимир путин, министерство обороны сша, нато