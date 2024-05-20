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Пойдут на Сумы. В США раскрыли "кошмарный сценарий" для Киева - РИА Новости, 20.05.2024
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18:23 20.05.2024 (обновлено: 18:24 20.05.2024)
https://ria.ru/20240520/ukraina-1947266639.html
Пойдут на Сумы. В США раскрыли "кошмарный сценарий" для Киева
Пойдут на Сумы. В США раскрыли "кошмарный сценарий" для Киева - РИА Новости, 20.05.2024
Пойдут на Сумы. В США раскрыли "кошмарный сценарий" для Киева
Украинская оборона начнет рушиться, если российская армия откроет дополнительный фронт в Сумской области, заявил отставной разведчик ВС США Скотт Риттер в... РИА Новости, 20.05.2024
2024-05-20T18:23
2024-05-20T18:24
в мире
сумская область
сумы
киев
скотт риттер
вооруженные силы украины
вооруженные силы сша
россия
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МОСКВА, 20 мая — РИА Новости. Украинская оборона начнет рушиться, если российская армия откроет дополнительный фронт в Сумской области, заявил отставной разведчик ВС США Скотт Риттер в интервью журналисту Гарланду Никсону."Если россияне &lt;…&gt; и дальше будут расширять фронт и начнут продвигаться уже на севере, в Сумской области, где у украинцев нет войск, все будет решено. В этом случае линия обороны ВСУ станет настолько тонкой, что ее структура начнет рушиться", — спрогнозировал эксперт.Как отметил Риттер, Киев уже не обладает мобилизационным ресурсом для пополнения армии, поэтому дальнейшее распыление сил приведет украинские войска к тотальному коллапсу.Российская армия в последние месяцы нанесла ряд серьезных поражений ВСУ в зоне специальной операции и освободила такие ключевые населенные пункты, как Авдеевка, Марьинка и Очеретино, а также большое количество других селений в Донбассе. Кроме того, российские войска начали успешно продвигаться в Харьковской области, где нанесли потери живой силе и технике "иностранного легиона", 24-й, 42-й механизированных бригад, 125-й бригады теробороны ВСУ в районах населенных пунктов Лукьянцы, Веселое, Радгоспное.
https://ria.ru/20240520/ukraina-1947226460.html
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в мире, сумская область, сумы, киев, скотт риттер, вооруженные силы украины, вооруженные силы сша, россия
В мире, Сумская область, Сумы, Киев, Скотт Риттер, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы США, Россия
Пойдут на Сумы. В США раскрыли "кошмарный сценарий" для Киева

Риттер: ВСУ ждет полное обрушение обороны, если ВС РФ ударят в Сумской области

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкБоевая работа САУ "Гиацинт-С" группировки "Центр"
Боевая работа САУ Гиацинт-С группировки Центр - РИА Новости, 1920, 20.05.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Боевая работа САУ "Гиацинт-С" группировки "Центр". Архивное фото
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МОСКВА, 20 мая — РИА Новости. Украинская оборона начнет рушиться, если российская армия откроет дополнительный фронт в Сумской области, заявил отставной разведчик ВС США Скотт Риттер в интервью журналисту Гарланду Никсону.
"Если россияне <…> и дальше будут расширять фронт и начнут продвигаться уже на севере, в Сумской области, где у украинцев нет войск, все будет решено. В этом случае линия обороны ВСУ станет настолько тонкой, что ее структура начнет рушиться", — спрогнозировал эксперт.
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Как отметил Риттер, Киев уже не обладает мобилизационным ресурсом для пополнения армии, поэтому дальнейшее распыление сил приведет украинские войска к тотальному коллапсу.
Российская армия в последние месяцы нанесла ряд серьезных поражений ВСУ в зоне специальной операции и освободила такие ключевые населенные пункты, как Авдеевка, Марьинка и Очеретино, а также большое количество других селений в Донбассе. Кроме того, российские войска начали успешно продвигаться в Харьковской области, где нанесли потери живой силе и технике "иностранного легиона", 24-й, 42-й механизированных бригад, 125-й бригады теробороны ВСУ в районах населенных пунктов Лукьянцы, Веселое, Радгоспное.
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В миреСумская областьСумыКиевСкотт РиттерВооруженные силы УкраиныВооруженные силы СШАРоссия
 
 
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