https://ria.ru/20240520/ukraina-1947216165.html

"Формула Зеленского" не выведет Украину из тупика, заявил МИД России

"Формула Зеленского" не выведет Украину из тупика, заявил МИД России - РИА Новости, 20.05.2024

"Формула Зеленского" не выведет Украину из тупика, заявил МИД России

Никакая "формула Зеленского" и основанные на ней международные "посиделки" не станут выходом из тупиковой для киевского режима ситуации, а лишь усугубят ее,... РИА Новости, 20.05.2024

2024-05-20T15:25

2024-05-20T15:25

2024-05-20T15:46

специальная военная операция на украине

россия

украина

мария захарова

в мире

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Никакая "формула Зеленского" и основанные на ней международные "посиделки" не станут выходом из тупиковой для киевского режима ситуации, а лишь усугубят ее, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем телеграм-канале.Ранее секретарь Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Литвиненко заявил, что Украина осознает, что конфликт должен закончиться переговорами. Его слова приводит пресс-служба СНБО на своей странице в соцсети."Кого обманывают этой "алхимической формулой": себя или украинский народ? Никакая "формула Зеленского" и основанные на них международные посиделки не станут выходом из тупиковой для киевского режима ситуации, а лишь ее усугубят. Видимо, они рассчитывают, что с новым законом о мобилизации на Украине смогут наскрести еще какое-то количество украинцев, которыми заткнут пробоины своего тонущего корабля", - написала Захарова."Переговоры - это не обреченное на провал турне в Женеву, а кропотливая работа, в основе которой ответственность, осознание реалий, уважение международного права и т.д. Это решимость и свобода действовать во имя своей страны, а не своего кошелька или чужих интересов", - добавила она.Швейцария проведет 15-16 июня мирную конференцию по Украине недалеко от города Люцерна. Россия не будет присутствовать, но ожидается участие до 120 глав государств. Пресс-секретарь посольства России в Берне Владимир Хохлов ранее сообщил РИА Новости, что Швейцария не направляла РФ приглашения для участия в саммите по Украине, Москва не будет участвовать в любом случае. Он добавил, что усиленно продвигаемая организаторами идея мирной конференции является для РФ неприемлемой, так как "речь идет об очередном варианте продавливания нежизнеспособной "формулы мира", не учитывающей российские интересы.Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в свою очередь заявил, что переговорный процесс по Украине без участия России бессмыслен, но надо понять, о какой формуле мира будет идти речь на саммите в Швейцарии.Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Запад призывает Россию к переговорам, готовность к которым Москва проявляет, но при этом на Западе игнорируют постоянные отказы Киева от диалога. Ранее в Кремле заявляли, что предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло сейчас нет, абсолютным приоритетом для России является достижение целей спецоперации, на данный момент это возможно только военным путем. Как заявили в Кремле, ситуация на Украине может перейти в мирное русло при условии учета ситуации де-факто и новых реалий, все требования Москвы прекрасно известны.

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https://ria.ru/20240516/zapad-1946093516.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

россия, украина, мария захарова, в мире, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)