"Формула Зеленского" не выведет Украину из тупика, заявил МИД России
МИД России: "формула Зеленского" только усугубит тупиковую для Украины ситуацию
© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел РФ в Москве
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Никакая "формула Зеленского" и основанные на ней международные "посиделки" не станут выходом из тупиковой для киевского режима ситуации, а лишь усугубят ее, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем телеграм-канале.
Ранее секретарь Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Литвиненко заявил, что Украина осознает, что конфликт должен закончиться переговорами. Его слова приводит пресс-служба СНБО на своей странице в соцсети.
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"Кого обманывают этой "алхимической формулой": себя или украинский народ? Никакая "формула Зеленского" и основанные на них международные посиделки не станут выходом из тупиковой для киевского режима ситуации, а лишь ее усугубят. Видимо, они рассчитывают, что с новым законом о мобилизации на Украине смогут наскрести еще какое-то количество украинцев, которыми заткнут пробоины своего тонущего корабля", - написала Захарова.
"Переговоры - это не обреченное на провал турне в Женеву, а кропотливая работа, в основе которой ответственность, осознание реалий, уважение международного права и т.д. Это решимость и свобода действовать во имя своей страны, а не своего кошелька или чужих интересов", - добавила она.
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Швейцария проведет 15-16 июня мирную конференцию по Украине недалеко от города Люцерна. Россия не будет присутствовать, но ожидается участие до 120 глав государств. Пресс-секретарь посольства России в Берне Владимир Хохлов ранее сообщил РИА Новости, что Швейцария не направляла РФ приглашения для участия в саммите по Украине, Москва не будет участвовать в любом случае. Он добавил, что усиленно продвигаемая организаторами идея мирной конференции является для РФ неприемлемой, так как "речь идет об очередном варианте продавливания нежизнеспособной "формулы мира", не учитывающей российские интересы.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в свою очередь заявил, что переговорный процесс по Украине без участия России бессмыслен, но надо понять, о какой формуле мира будет идти речь на саммите в Швейцарии.
Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Запад призывает Россию к переговорам, готовность к которым Москва проявляет, но при этом на Западе игнорируют постоянные отказы Киева от диалога. Ранее в Кремле заявляли, что предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло сейчас нет, абсолютным приоритетом для России является достижение целей спецоперации, на данный момент это возможно только военным путем. Как заявили в Кремле, ситуация на Украине может перейти в мирное русло при условии учета ситуации де-факто и новых реалий, все требования Москвы прекрасно известны.
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