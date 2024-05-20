https://ria.ru/20240520/ukraina-1947199109.html

Лавров поблагодарил коллегу за позицию Китая по Украине

Лавров поблагодарил коллегу за позицию Китая по Украине - РИА Новости, 20.05.2024

Лавров поблагодарил коллегу за позицию Китая по Украине

Глава МИД РФ Сергей Лавров на встрече с китайским коллегой Ван И выразил признательность Пекину за "взвешенную, сбалансированную позицию" по урегулированию на... РИА Новости, 20.05.2024

2024-05-20T14:24

2024-05-20T14:24

2024-05-20T14:24

специальная военная операция на украине

в мире

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китай

украина

сергей лавров

ван и (политик)

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МОСКВА, 20 мая — РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров на встрече с китайским коллегой Ван И выразил признательность Пекину за "взвешенную, сбалансированную позицию" по урегулированию на Украине, приветствовал предложение председателя КНР Си Цзиньпина по организации мирной конференции с равноправным участием Москвы и Киева, а также с учетом интересов России, сообщили в российском дипломатическом ведомстве. "Сергей Лавров выразил признательность китайским партнерам за взвешенную, сбалансированную позицию по урегулированию украинского кризиса, приветствовал предложение Председателя КНР Си Цзиньпина по организации мирной конференции при условии равноправного участия России и Украины, учета законных интересов Москвы в области безопасности и текущих реалий", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте МИД России.

https://ria.ru/20240518/kitay-1946837626.html

россия

китай

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Кирилл Волков

в мире, россия, китай, украина, сергей лавров, ван и (политик)