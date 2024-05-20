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Лавров поблагодарил коллегу за позицию Китая по Украине - РИА Новости, 20.05.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:24 20.05.2024
https://ria.ru/20240520/ukraina-1947199109.html
Лавров поблагодарил коллегу за позицию Китая по Украине
Лавров поблагодарил коллегу за позицию Китая по Украине - РИА Новости, 20.05.2024
Лавров поблагодарил коллегу за позицию Китая по Украине
Глава МИД РФ Сергей Лавров на встрече с китайским коллегой Ван И выразил признательность Пекину за "взвешенную, сбалансированную позицию" по урегулированию на... РИА Новости, 20.05.2024
2024-05-20T14:24
2024-05-20T14:24
специальная военная операция на украине
в мире
россия
китай
украина
сергей лавров
ван и (политик)
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МОСКВА, 20 мая — РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров на встрече с китайским коллегой Ван И выразил признательность Пекину за "взвешенную, сбалансированную позицию" по урегулированию на Украине, приветствовал предложение председателя КНР Си Цзиньпина по организации мирной конференции с равноправным участием Москвы и Киева, а также с учетом интересов России, сообщили в российском дипломатическом ведомстве. "Сергей Лавров выразил признательность китайским партнерам за взвешенную, сбалансированную позицию по урегулированию украинского кризиса, приветствовал предложение Председателя КНР Си Цзиньпина по организации мирной конференции при условии равноправного участия России и Украины, учета законных интересов Москвы в области безопасности и текущих реалий", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте МИД России.
https://ria.ru/20240518/kitay-1946837626.html
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в мире, россия, китай, украина, сергей лавров, ван и (политик)
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Китай, Украина, Сергей Лавров, Ван И (политик)
Лавров поблагодарил коллегу за позицию Китая по Украине

Лавров выразил признательность Ван И за взвешенную позицию Китая по Украине

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров и глава канцелярии комиссии по иностранным делам ЦК Компартии Китая Ван И
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и глава канцелярии комиссии по иностранным делам ЦК Компартии Китая Ван И - РИА Новости, 1920, 20.05.2024
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и глава канцелярии комиссии по иностранным делам ЦК Компартии Китая Ван И. Архивное фото
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МОСКВА, 20 мая — РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров на встрече с китайским коллегой Ван И выразил признательность Пекину за "взвешенную, сбалансированную позицию" по урегулированию на Украине, приветствовал предложение председателя КНР Си Цзиньпина по организации мирной конференции с равноправным участием Москвы и Киева, а также с учетом интересов России, сообщили в российском дипломатическом ведомстве.
"Сергей Лавров выразил признательность китайским партнерам за взвешенную, сбалансированную позицию по урегулированию украинского кризиса, приветствовал предложение Председателя КНР Си Цзиньпина по организации мирной конференции при условии равноправного участия России и Украины, учета законных интересов Москвы в области безопасности и текущих реалий", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте МИД России.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияКитайУкраинаСергей ЛавровВан И (политик)
 
 
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